Дмитрий Селюк: 27 миллионов за Влашича? Выдумки – максимум 20. Азмуну «Зенит» замену не найдет

– Итак, ЦСКА удалось с большой выгодой избавиться от Влашича. Почему я говорю избавиться, потому что в таком состоянии хорват явно не помощник. Насильно удерживать его не было смысла.

– Согласен, это успех для руководства ЦСКА.

– Успех и коммерческий – 27 млн евро хорошие деньги за такого игрока.

– Да нет там никаких 27 миллионов! Мало ли что пишут журналисты. Думаю, они его продали за те же деньги, за которые купили, а купили за 16 миллионов. Поэтому, думаю, продали Влашича в «Вест Хэм» за сумму в диапазоне от 16 до 20 миллионов. Но 20 – максимальна сумма. «Вест Хэм» никак не мог дать за хорвата 27 миллионов. За эти деньги Березуцкий тут же вылетел бы в Лондон вместе с Влашичем и передал его из рук в руки.

– Все равно – удачная сделка. Играть Влашич в ЦСКА уже не хотел, в таком состоянии удерживать его не имело никакого смысла.

– Эта сделка не столько выгодна для ЦСКА, потому что клуб вряд ли что-то на ней заработал, но выгодна для самого Влашича – он продавил клуб и ушел туда, куда хотел. Мы видели в последнее время его отношение в игре. Если футболист играть не хочет, его нужно отпускать.

– Еще одна заметная фигура может покинуть РПЛ: Азмун вроде бы уже договорился с «Лионом». Но «Зенит» пока раздумывает.

– Эти 15 миллионов за Азмуна не спасут «Зенит». А замену такому форварду они не найдут. Он прекрасно сыгран с командой. А сейчас «Зениту» нужно бороться за каждое очко в Лиге чемпионов.

– Если второй раз «Зенит» не отпустит игрока. В каком психологическом состоянии он будет?

– Я бы на месте президента «Зенита» в это трансферное окно не отпустил Азмуна. Повторю – замену ему точно не найти. Это лучший легионер в нашем чемпионате. Я бы поговорил с игроком по душам и перенес переход на зиму.