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Алексей Миранчук: Я удивился, что Карпину была важна личная встреча со мной в Италии
30 августа 18:45
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Алексей Миранчук: Я удивился, что Карпину была важна личная встреча со мной в Италии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в преддверии отборочных матчей чемпионата мира поделился впечатлениями от приезда в национальную команду.

- После прилета успели отдохнуть и перестроиться на сборную?
- Конечно. У меня была целая ночь. Выспался. Утром была фотосессия. Я со всеми увиделся. Познакомился с теми, с кем не был знаком. Жду вечернюю тренировку.

- Как оцениваете свое физическое и моральное состояние?
- Не вижу никаких проблем. Сезон только начался, и я чувствую себя прекрасно. У меня еще не было трудных матчей, в которые можно было бы погрузиться, а потом анализировать. Приехал с чистой головой.

- С Пашаличем, выступающим за сборною Хорватии, обсуждали предстоящий матч?
- Он поинтересовался у меня, на каком стадионе будем играть. Спросил, сколько болельщиков придет, но я тогда не знал, так ему и сказал. Это были обычные вопросы.

- Вам уже не привыкать играть без болельщиков. На Хорватию тоже должно было прийти ограниченное количество зрителей – три тысячи, но по последним данным пустят более двадцати тысяч болельщиков. Это сильно поможет сборной России?
- Конечно, это плюс для нас. Мы играем для болельщиков в первую очередь.

- Удивились, когда Валерий Карпин приехал к вам в гости в Италию, чтобы пообщаться?
- Я удивился не тому, что он приехал, а тому, что ему была важна именно личная встреча. До этого у меня в практике такого не было. Он приехал, мы познакомились, хорошо пообщались. Мы ведь не были с ним знакомы раньше.

- И о чем же с ним говорили?
- Это было общее знакомство. Встреча длилась не так долго. И я знаю, что дальше он поехал к Саше Головину. Встреча нужна была для того, чтобы понять друг друга.

- Какой матч с участием Валерия Карпина самый памятный?
- Лично я не смотрел игры с его участием. А так, против Франции, конечно. Все сразу вспоминают эту игру.

- Какой футбол Карпин хочет видеть от игроков, кроме дерзости и смелости на поле, о которых он говорил?
- Для начала и это уже неплохо. Будем отталкиваться от этой базы.

- В сборной много новых имен, как воспринимаете обновление команды?
- Всегда здорово, когда есть молодые ребята. Это нормальная практика. Я положительно к этому отношусь.

- Какие в «Аталанте» есть нюансы по питанию? Запрещены ли сахар и мучное?
- Насколько я понимаю, это вопрос сравнения со сборной? В «Аталанте» нет никаких ограничений. Но там свое, а тут другое, и это нормально, потому что у каждого тренера свои взгляды.

- Скучаете ли по брату, и что Антон говорит о своем физическом состоянии из-за травмы? Обсуждаете с ним нюансы в «Локомотиве»?
- Мы общаемся каждый день. Я очень скучаю. Конечно, все обсуждаем. Сейчас он чувствует себя хорошо, контактирует с врачами, и они решают, как будет идти восстановление. Он находится в хорошем расположении духа. У Антона за всю жизнь было предостаточно непростых ситуаций, из которых он выходил. Это ситуация - не исключение. Я уверен, что у него все будет хорошо. Повреждения – часть футбола. Жду его в сборной России.

источник: «Советский спорт»
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