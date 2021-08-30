Алексей Миранчук: Я удивился, что Карпину была важна личная встреча со мной в Италии

- После прилета успели отдохнуть и перестроиться на сборную?

- Конечно. У меня была целая ночь. Выспался. Утром была фотосессия. Я со всеми увиделся. Познакомился с теми, с кем не был знаком. Жду вечернюю тренировку.

- Как оцениваете свое физическое и моральное состояние?

- Не вижу никаких проблем. Сезон только начался, и я чувствую себя прекрасно. У меня еще не было трудных матчей, в которые можно было бы погрузиться, а потом анализировать. Приехал с чистой головой.

- С Пашаличем, выступающим за сборною Хорватии, обсуждали предстоящий матч?

- Он поинтересовался у меня, на каком стадионе будем играть. Спросил, сколько болельщиков придет, но я тогда не знал, так ему и сказал. Это были обычные вопросы.

- Вам уже не привыкать играть без болельщиков. На Хорватию тоже должно было прийти ограниченное количество зрителей – три тысячи, но по последним данным пустят более двадцати тысяч болельщиков. Это сильно поможет сборной России?

- Конечно, это плюс для нас. Мы играем для болельщиков в первую очередь.

- Удивились, когда Валерий Карпин приехал к вам в гости в Италию, чтобы пообщаться?

- Я удивился не тому, что он приехал, а тому, что ему была важна именно личная встреча. До этого у меня в практике такого не было. Он приехал, мы познакомились, хорошо пообщались. Мы ведь не были с ним знакомы раньше.