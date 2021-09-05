Евгений Ловчев: Сборная Карпина пока сырая, несыгранная, ей еще предстоит обрастать мышцами

Евгений Ловчев разложил по полочкам матч Кипр – Россия и сделал некоторые выводы.

- Первое, что удивило: мы увидели откровенно слабенькую команду Кипра, - говорит Ловчев. – Думал, матч сложится для нас гораздо тяжелее, и, откровенно говоря, полагал, что будет ничья.

Теперь по поводу наших. Карпин сделал акцент на атаку и выпустил соответствующих игроков в основе – Самошникова, Караваева, Смолова, Черышева. Но команда пока не сыграна, это особенно было заметно в первые минуты – много было ошибок в передачах.

То, что вышел Смолов, об этом я говорил, говорил и многие другие, что он нужен. Но Смолов не играл на самом острие атаки, действовал немного в глубине и отдал два голевых паса.

Отметил бы первую голевую передачу Смолова, с которой забил Ерохин. Ерохин в «Зените» чаще на замену выходит, но при этом и частенько забивает. И сейчас воспользовался великолепной передачей Смолова и отлично пробил в дальний угол. Этот гол успокоил нашу команду, придал уверенности.