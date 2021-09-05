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Евгений Ловчев: Сборная Карпина пока сырая, несыгранная, ей еще предстоит обрастать мышцами
05 сентября 14:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: molva33.ru

Евгений Ловчев: Сборная Карпина пока сырая, несыгранная, ей еще предстоит обрастать мышцами

Сборная России в гостях переиграла Кипр 2:0.

Евгений Ловчев разложил по полочкам матч Кипр – Россия и сделал некоторые выводы.

- Первое, что удивило: мы увидели откровенно слабенькую команду Кипра, - говорит Ловчев. – Думал, матч сложится для нас гораздо тяжелее, и, откровенно говоря, полагал, что будет ничья.

Теперь по поводу наших. Карпин сделал акцент на атаку и выпустил соответствующих игроков в основе – Самошникова, Караваева, Смолова, Черышева. Но команда пока не сыграна, это особенно было заметно в первые минуты – много было ошибок в передачах.

То, что вышел Смолов, об этом я говорил, говорил и многие другие, что он нужен. Но Смолов не играл на самом острие атаки, действовал немного в глубине и отдал два голевых паса.

Отметил бы первую голевую передачу Смолова, с которой забил Ерохин. Ерохин в «Зените» чаще на замену выходит, но при этом и частенько забивает. И сейчас воспользовался великолепной передачей Смолова и отлично пробил в дальний угол. Этот гол успокоил нашу команду, придал уверенности.

- На что еще обратили внимание?

- В советские времена существовало такое понятие, как базовая команда сборной. В 50-е годы это был «Спартак», в 70-е и 80-е – киевское «Динамо». Вчера можно сказать, базовой командой был «Локомотив» - Гилерме, Баринов, Смолов, Жемалетдинов. И когда Жемалетдинов забивал второй гол, это сработала локомотивская связка.

И еще, соперник был откровенно слабый, поэтому киприоты не сильно нас потревожили, но при этом я обратил внимание, что два наших центральных защитника, довольно статных, неплохо играющих головой, дважды позволили киприотам с опасных позиций пробить головой по нашим воротам. Это тревожный звонок.

И повезло, что киприоты почти не создавали у наших ворот моментов. Ну, а наши еще на два гола этих моментов создали. Однако какой-то искрометной игры мы не увидели. Команда еще сырая, ей еще предстоит обрастать мышцами.

- В конце наши прижались к своим воротам, лишь отбивались от далеко не выдающегося соперника. Это разве не тревожный звонок?

- Вели в два мяча, в подсознании сидело – что может такой счет удержать. Да и уверенности в своих силах у наших футболистов нет. Как наши клубы выступают в Европе? Откуда взяться этой уверенности?

источник: «Советский спорт»
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