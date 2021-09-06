Андрей Червиченко: Цель инцидента в Бразилии – засчитать поражение сборной Аргентины

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о скандале вокруг матча Бразилия – Аргентина.

- Вчера российские болельщики уселись у телевизоров, чтобы посмотреть классику южноамериканского, да что там - мирового футбола, но не посмотрели…

- Да, не посмотрели. Думаю, Латинская Америка – промежуточная цивилизация между Африкой и остальным миром…

Удивляться тут нечему. Другое дело, что никто не мешал бравым бразильским полицейским арестовать этих четверых аргентинских игроков после матча. Думаю, все это было сделано специально, чтобы аргентинцам засчитали поражение. Других мыслей у меня нет.

Все эти вещи нужно проверять на границе, Если на границе проверили и ничего не нашли, зачем потом за ними гоняться? Если эти аргентинцы кого-то и могли заразить, они уже всех заразили.