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Андрей Червиченко: Цель инцидента в Бразилии – засчитать поражение сборной Аргентины
06 сентября 13:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: vbetnews.com

Андрей Червиченко: Цель инцидента в Бразилии – засчитать поражение сборной Аргентины

Матч отбора к ЧМ-22 Бразилия - Аргентина был прерван из-за сотрудников полиции.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о скандале вокруг матча Бразилия – Аргентина.

- Вчера российские болельщики уселись у телевизоров, чтобы посмотреть классику южноамериканского, да что там - мирового футбола, но не посмотрели…

- Да, не посмотрели. Думаю, Латинская Америка – промежуточная цивилизация между Африкой и остальным миром…

Удивляться тут нечему. Другое дело, что никто не мешал бравым бразильским полицейским арестовать этих четверых аргентинских игроков после матча. Думаю, все это было сделано специально, чтобы аргентинцам засчитали поражение. Других мыслей у меня нет.

Все эти вещи нужно проверять на границе, Если на границе проверили и ничего не нашли, зачем потом за ними гоняться? Если эти аргентинцы кого-то и могли заразить, они уже всех заразили.

Чтобы все так странно сделать, должна быть конкретная цель. И цель, я думаю, была одна – записать сборной Аргентины поражение.

- Там вроде бы не полиция возмущалась, а представитель бразильского минздрава.

- Все эти работники минздрава часто поднимают бессмысленную волну, нежели приносят какую-то пользу. Это не только к бразильским чиновникам относится, но и к нашим. Если люди уже там, от того, что они еще полчаса побудут на поле, что-то изменится?

- Неймара заразят.

- Они в первую очередь Месси заразят. Ведь он с этими ребятами в раздевалке долго находился. Говорю, цель – засчитать поражение аргентинцам.

- За что поражение? Такого прецедента еще не было в мире, он даже в регламенте не прописан.

- Но аргентинцы потом вроде бы признались, что ввели в заблуждение бразильские власти. Если б молчали, как герои-пионеры, мол, ничего не знаем, ничего не нарушали. Раз уже они сами сознались в содеянном, можно говорить, что был злой умысел. Могли заразить всю сборную Бразилии. Здесь можно юридически нанизать много и подвести все это под пункт регламента, по которому можно засчитать Аргентине поражение.

источник: «Советский спорт»
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