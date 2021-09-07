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Головин не сыграет с Мальтой, Смолов может стать капитаном, ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года
07 сентября 08:18
автор: Иван Сергеев
автор фото: РФС

Головин не сыграет с Мальтой, Смолов может стать капитаном, ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

СЕГОДНЯ РОССИЯ ПРИМЕТ МАЛЬТУ

Сборная России проведет 7 сентября отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой. Начало встречи в 21.45. Пока наша команда возглавляет свою группу, набрав 10 очков после пяти игр и опережая идущую второй Хорватию за счет большего количества забитых мячей.

Не поможет россиянам один из ведущих полузащитников Александр Головин. Накануне вечером главный тренер Валерий Карпин на пресс-конференции сообщил, что у игрока «Монако» повреждение бедра, и он будет восстанавливаться в клубе. Головин пропустит около двух недель. Ожидается, что он сможет сыграть в октябрьских матчах квалификации со Словакией и Словенией.

Также под большим вопросом участие в матче с Мальтой Марио Фернандеса. Защитник ЦСКА не доиграл встречу с хорватами 1 сентября и на Кипр не летал. Однако армеец по-прежнему находится в расположении национальной команды, хотя, судя по словам тренера, сегодня не сыграет.

Еще одной новостью может стать очередная смена капитана сборной. Карпин дал понять, что им может быть Федор Смолов. 1 сентября на игру с хорватами российскую команду выводил Георгий Джикия. Однако уже в следующем поединке капитанская повязка перешла к Дмитрию Баринову. Ротацию капитанов устроил в сборной Карпин. Ранее такие вещи не практиковались в первой команде страны.

ФИФА ХОЧЕТ ПРОВОДИТЬ ЧМ ЧАЩЕ, УЕФА ПРОТИВ

Международная федерация футбола рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года. Глава департамента глобального развития ФИФА, бывший многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не первый год занимается вопросами реформирования футбола. По его словам, инициатива перехода на двухгодичный цикл ЧМ, возможно, будет обсуждаться уже в декабре нынешнего года.

Идею провести исследование по данному вопросу поддерживают большинство ассоциаций – 166. Также идут опросы болельщиков по всему миру. Тот же Венгер полагает, что футбольный календарь перегружен неинтересными матчами. Речь очевидно идет о таком турнире как Лига наций, а также рядом матчей отбора, результат в которых заранее предсказуем.

Венгер предлагает сократить сроки квалификации и играть эти матчи исключительно в октябре и марте, останавливая национальные чемпионаты на довольно длительный срок. Против выступают ведущие европейские лиги. По мнению их руководителей, расписание и так сильно перегружено. Переход на систему, когда ЧМ будет раз в два года, только добавит нагрузку для топ-футболистов.

Не в восторге от идей реформаторов глава УЕФА Александр Чеферин. Но тут надо вспомнить, что ФИФА и УЕФА очень часто стоят на разных позициях. Посмотрим, чем все завершится. В любом случае новый формат ЧМ может быть введен только после 2030 года. До этого периода все уже расписано и согласовано.

16-ЛЕТНИЙ МИЧКОВ ЗАБИЛ ПЕРВЫЕ ГОЛЫ В КХЛ

В чемпионате КХЛ СКА, «Спартак» и «Авангард» одержали третьи победы подряд. Питерцы дома разгромили «Адмирал» - 9:2. Дубль на счету 16-летнего нападающего Матвея Мичкова. Это первые голы юниора в лиге. За основной состав армейцев он играет с этого сезона.

«Спартак» лишь в овертайме сломил сопротивление «Витязя» - 3:2. Красно-белые выигрывали 2:0 уже к середине первого периода, но затем свое преимущество растеряли. Победу хозяевам принесла шайба легионера Эмиля Петтерссона. Это третий выигрыш в трех матчах Бориса Миронова, который впервые возглавил клуб КХЛ.

Не знает пока поражений обладатель Кубка Гагарина-2021 «Авангард». Однако два последних матча команде Боба Хартли дались тяжело. После уверенной победы на старте над ЦСКА (4:0) затем омичи со скрипом – лишь в серии буллитов – обыграли «Адмирал», а в понедельник довели до овертайма домашний поединок с «Амуром». Гости вели в счете, но хозяев выручил защитник Оливер Каски, оформивший дубль. В дополнительное время решающий гол забил новичок клуба Николай Прохоркин, которого «ястребы» выменяли у «Магнитки» перед началом сезона.

источник: «Советский спорт»
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