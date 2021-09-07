Головин не сыграет с Мальтой, Смолов может стать капитаном, ФИФА хочет проводить ЧМ раз в два года

СЕГОДНЯ РОССИЯ ПРИМЕТ МАЛЬТУ

Сборная России проведет 7 сентября отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой. Начало встречи в 21.45. Пока наша команда возглавляет свою группу, набрав 10 очков после пяти игр и опережая идущую второй Хорватию за счет большего количества забитых мячей.

Не поможет россиянам один из ведущих полузащитников Александр Головин. Накануне вечером главный тренер Валерий Карпин на пресс-конференции сообщил, что у игрока «Монако» повреждение бедра, и он будет восстанавливаться в клубе. Головин пропустит около двух недель. Ожидается, что он сможет сыграть в октябрьских матчах квалификации со Словакией и Словенией.

Также под большим вопросом участие в матче с Мальтой Марио Фернандеса. Защитник ЦСКА не доиграл встречу с хорватами 1 сентября и на Кипр не летал. Однако армеец по-прежнему находится в расположении национальной команды, хотя, судя по словам тренера, сегодня не сыграет.

Еще одной новостью может стать очередная смена капитана сборной. Карпин дал понять, что им может быть Федор Смолов. 1 сентября на игру с хорватами российскую команду выводил Георгий Джикия. Однако уже в следующем поединке капитанская повязка перешла к Дмитрию Баринову. Ротацию капитанов устроил в сборной Карпин. Ранее такие вещи не практиковались в первой команде страны.

ФИФА ХОЧЕТ ПРОВОДИТЬ ЧМ ЧАЩЕ, УЕФА ПРОТИВ

Международная федерация футбола рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года. Глава департамента глобального развития ФИФА, бывший многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не первый год занимается вопросами реформирования футбола. По его словам, инициатива перехода на двухгодичный цикл ЧМ, возможно, будет обсуждаться уже в декабре нынешнего года.