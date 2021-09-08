Игры нет, результат есть. Россия с трудом переиграла дома Мальту, но уступила Хорватии первое место

Возможно, Джикия просто устал. Физическое состояние наших игроков оставляет желать лучшего. На это обратили внимание многие специалисты, но камень здесь не в огород тренерского штаба сборной. В клубах так готовили футболистов к сезону, что после полутора месяцев они уже не тянут в режиме два матча в неделю. Это вообще старая беда российского футбола. И с этим придется сталкиваться Карпину, как-то на это реагируя.

О том, что оба не сыграют с Мальтой, главный тренер предупреждал накануне на пресс-конференции. Хавбек «Монако» так вовсе отбыл в распоряжение клуба. Но неожиданно не оказалось в основе Георгия Джикии. Центральный защитник чувствовал дискомфорт в игре с Кипром, это было видно в одном из эпизодов. Комментаторы даже поспешили заявить, что спартаковец скоро будет заменен, но он отыграл тот поединок до конца.

Матч с Мальтой завершал сентябрьскую программу отбора на ЧМ-2022 для российской команды. К этой встрече наш состав немного поредел. После игр с хорватами и киприотами Валерий Карпин не досчитался Марио Фернандеса и Александра Головина, ключевых игроков. Лучшего защитника и лучшего полузащитника. У обоих повреждения разной тяжести, но в целом не очень серьезные.

Вариантов для ротации у нас немного. Но все же Мальта – не тот соперник, с которым нельзя немного поэкспериментировать. Даже в официальном матче. Вместо Джикии появился дебютант – ростовчанин Максим Осипенко, с которым работал совсем недавно Валерий Георгиевич. Вернулись в стартовый состав Ионов, не игравший на Кипре, а также Захарян и Кузяев. Еще одной новостью стало капитанство Федора Смолова. В трех играх при Карпине у национальной команды оказалось три разных капитана. Джикия с Хорватией, Дмитрий Баринов с Кипром и вот еще один игрок «Локомотива» удостоился такой чести.

Смолова все ждали увидеть в карпинской сборной с первого матча, но он просидел всю игру с хорватами на трибуне. Явно недовольный происходящим. Зато с какой спортивной злостью влился в состав в двух последующих встречах. С Кипром сделал классными передачами оба наших гола. А с Мальтой наконец-то отличился сам. Россияне зажали прессингом соперника при вводе мяча вратарем. В итоге Анри Бонелло не успел помешать Смолову, перехватившему мяч после ошибки кипрского защитника, и наш форвард с близкого расстояния, но с острого угла отправил его в сетку.

Продолжения банкета, однако, не последовало. Вскоре прессинг россиян ослаб, а затем наши парни перешли на ходячий футбол. Это уже было похоже на концовку игры с Кипром, за которую Карпина прилично отбрили журналисты. На его защиту даже бросились известные рэперы, не хватало еще лозунги развесить «Руки прочь от Валерия Карпина».

Новый тренер нашей сборной человек не робкого десятка, сам умеет за себя постоять. В самой концовке первого тайма произошел момент, который обязательно аукнется тренерскому штабу, когда ему снова будут пенять за невнятный футбол с аутсайдером, тем более на своем поле. Далер Кузяев повторил ошибку киприота, после которой Смолов открыл счет. Хавбек «Зенита» слишком тихо отдавал мяч на угол штрафной Гилерме. Вратарь сам предложил свои услуги, когда соперник прижал прессингом россиян, но передача до него не дошла.

На наше счастье, Монтебелло, пробивший с разворота по пустым воротам, Гилерме хоть и перекинул, но в створ не попал. Мяч разминулся в полуметре со штангой. Это называется пронесло. На таком нерадужном фоне команды отправились на перерыв.

2:0 не хватило, чтобы удержать первое место

Из раздевалки не вернулись на зеленый газон Александр Ерохин и Захарян. Юный динамовец после неплохой игры с хорватами в дальнейшем потерялся. Очевидно рановато ему доверили место в старте первой сборной. Что до Ерохина, то с ним старая проблема. Один матч играет очень ярко, в другом уходит в тень. С Мальтой был второй случай, потому зенитовский полузащитник уступил место партнерам. В игру вступила спартаковская гвардия - Роман Зобнин, которого Карпин до этого не жаловал, а также Зелимхан Бакаев.

Вскоре покинул поле и Миранчук, так ничего яркого не показав во всех трех сентябрьских матчах. Сдал Алексей за время пребывания в своей «Аталанте». Понимаешь теперь, почему не играет в основе за итальянский клуб. Получившего желтую карточку легионера Карпин заменил на Илью Самошникова. Но все эти пертурбации ни к чему позитивному в игре российской сборной до поры не приводили.

Мальта продолжала дерзко огрызаться и создавать остроту у ворот Гилерме. Лишь его мастерство спасло от гола на исходе 61-й минуты. Комбинация у гостей прошла классная. Заброс из центра поля на правый фланг атаки на Монтебелло, скидка сходу на Мбонга в центр штрафной и удар последнего в падении в нижний угол. С вратарем наш тренерский штаб точно угадал. Гилерме был хорош. Но мы же знаем, что выбором голкипера занимался Виталий Кафанов. Это ему жирный плюс, а не Карпину.

Надолго, впрочем, гостей не хватило. Не доставало еще с Мальтой дома иметь нешуточные проблемы. О каком ЧМ-2022 мы тогда рассуждаем. Соперник подсел и прижался к своей штрафной. Об угрозах нашим воротам речь уже не шла. Но россиянам надо было забивать еще. Во-первых, чтобы сделать результат. Во-вторых, хорошая разница мячей может очень сильно пригодиться. Хорватию мы опережали до игры лишь за счет большего количества забитых мячей, имея одинаковые «плюс 4».

В этом плане был важен гол Бакаева. Кузяев зарядил со всей силы по воротам из пределов штрафной, мяч угодил в руку Камензули. 11-метровый спартаковец исполнил мастерски, обманув голкипера. 2:0 – как и с Кипром при довольно невзрачной игре в отдельные периоды. Жаль, но Осипенко не хватило каких-то сантиметров, чтобы мяч полностью пересек линию после его удара в самой концовке. Хорваты тем временем дома переиграли Словению 3:0 и обошли нас в таблице.

Квалификация ЧМ-2022

Группа H

Россия – Мальта – 2:0 (1:0)

Голы: Смолов, 10 – 1:0. Бакаев, 84, с пенальти – 2:0

Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус (Шоу, 86), Теума (Мускат, 86), Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).

Предупреждения: Миранчук (50), Борг (68), Камензули (83).

Группа H. Положение после 6 матчей: 1. Хорватия – 13 очков (8-1). 2. Россия – 13 (10-4). 3. Словакия – 9 (7-5). 4. Словения – 7 (4-7). 5. Мальта – 4 (6-11). 6. Кипр – 4 (1-8).