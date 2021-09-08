Увы, этой сборной не поможет даже Иванушка-дурачок

Тут я бы мог сесть на своего любимого конька типа ноль способен родить только ноль и в Бразилии ведь никто не горюет, что в хоккее им ничего не светит, но не буду. Мне искренне жаль людей, которые с маниакальным упорством на грани мазохизма тратят личное драгоценное время на то, чего в России нет. И при нынешнем развитии событий никогда не будет.

Что мы увидели в трех сентябрьских матчах нового тренера? Какими эти игры по идее должны были стать? Если признать этот недельный цикл квалификации ЧМ-2022, сопоставимый по числу туров в группе с Евро-2020, отдельным турниром, то положительным итогом и свидетельством класса мог бы стать тот факт, что сборная с каждой встречей прибавляла. Как Хорватия, которая после сухой ничьей в Лужниках повергла в гостях Словакию – 1:0, а вчера торпедировала дома Словению – 3:0.

Как видите, у нашего главного соперника в группе Н те же семь очков при одинаковом соотношении мячей 4-0, но впечатления от игры прямо противоположные. Мало того, что мы сделали то, что обязаны были – на заказ разобрались с карликами. Беда и ужас в том, что с каждым матчем – а точнее, с каждой минутой! – россияне деградировали. Тридцать финальных минут позора на Кипре, где всей команде гостей едва не пришлось вызывать реанимобили. Космический отскок вчера в Тушине, где оба гола наивные мальтийцы забили себе сами. При этом запороли минимум два верных шанса распечатать Гилерме, превзойдя к середине второго тайма хозяев по ударам – семь против пяти.

Потрясла до глубины души никудышная физическая форма сборников. Отсюда девятый вал травм, причем среди лидеров – Фернандес, Головин, Джикия. Георгиевич здесь, разумеется, не виноват. Что можно было сделать за несколько дней в Новогорске, которые РПЛ милостиво выделила национальной команде, сдвинув тур? Разве что успеть познакомиться с игроками, постараться как-то выровнять функциональное состояние, разучить хотя бы одну модель игры.

Все вопросы к клубам. Их тренерам. Но тут, в отличие от СССР, сплошь временщики либо иноагенты, которым лишь бы нарубить влегкую в России бабла и с грузовиками долларов смыться обратно заграницу. Валентин Николаев и Виктор Маслов, Никита Симонян и Константин Бесков, Валерий Лобановский и Эдуард Малофеев, Александр Севидов и Герман Зонин, Валентин Иванов и Олег Романцев всегда работали на перспективу. Иначе при Советском Союзе нельзя было: европейский, латиноамериканский и африканский рынок закрыт железным занавесом. Тупо купить, как в супермаркете морковку, никого нельзя, а значит, резерв нужно готовить самому. Пусть и умыкнув пацана-полуфабриката у какой-нибудь региональной команды-донора. Но тех же Шавло и Дасаева, Хидиятуллина и Романцева требовалось еще довести до высшего уровня. Для этого и нужен был такой мудрый и требовательный педагог, как Константин Иванович.