Увы, этой сборной не поможет даже Иванушка-дурачок

Тут я бы мог сесть на своего любимого конька типа ноль способен родить только ноль и в Бразилии ведь никто не горюет, что в хоккее им ничего не светит, но не буду. Мне искренне жаль людей, которые с маниакальным упорством на грани мазохизма тратят личное драгоценное время на то, чего в России нет. И при нынешнем развитии событий никогда не будет.
Что мы увидели в трех сентябрьских матчах нового тренера? Какими эти игры по идее должны были стать? Если признать этот недельный цикл квалификации ЧМ-2022, сопоставимый по числу туров в группе с Евро-2020, отдельным турниром, то положительным итогом и свидетельством класса мог бы стать тот факт, что сборная с каждой встречей прибавляла. Как Хорватия, которая после сухой ничьей в Лужниках повергла в гостях Словакию – 1:0, а вчера торпедировала дома Словению – 3:0.
Как видите, у нашего главного соперника в группе Н те же семь очков при одинаковом соотношении мячей 4-0, но впечатления от игры прямо противоположные. Мало того, что мы сделали то, что обязаны были – на заказ разобрались с карликами. Беда и ужас в том, что с каждым матчем – а точнее, с каждой минутой! – россияне деградировали. Тридцать финальных минут позора на Кипре, где всей команде гостей едва не пришлось вызывать реанимобили. Космический отскок вчера в Тушине, где оба гола наивные мальтийцы забили себе сами. При этом запороли минимум два верных шанса распечатать Гилерме, превзойдя к середине второго тайма хозяев по ударам – семь против пяти.
Потрясла до глубины души никудышная физическая форма сборников. Отсюда девятый вал травм, причем среди лидеров – Фернандес, Головин, Джикия. Георгиевич здесь, разумеется, не виноват. Что можно было сделать за несколько дней в Новогорске, которые РПЛ милостиво выделила национальной команде, сдвинув тур? Разве что успеть познакомиться с игроками, постараться как-то выровнять функциональное состояние, разучить хотя бы одну модель игры.
Все вопросы к клубам. Их тренерам. Но тут, в отличие от СССР, сплошь временщики либо иноагенты, которым лишь бы нарубить влегкую в России бабла и с грузовиками долларов смыться обратно заграницу. Валентин Николаев и Виктор Маслов, Никита Симонян и Константин Бесков, Валерий Лобановский и Эдуард Малофеев, Александр Севидов и Герман Зонин, Валентин Иванов и Олег Романцев всегда работали на перспективу. Иначе при Советском Союзе нельзя было: европейский, латиноамериканский и африканский рынок закрыт железным занавесом. Тупо купить, как в супермаркете морковку, никого нельзя, а значит, резерв нужно готовить самому. Пусть и умыкнув пацана-полуфабриката у какой-нибудь региональной команды-донора. Но тех же Шавло и Дасаева, Хидиятуллина и Романцева требовалось еще довести до высшего уровня. Для этого и нужен был такой мудрый и требовательный педагог, как Константин Иванович.
А что мы видим сейчас? Уму непостижимо! Пролетариям всех стран, которые давным-давно соединились в РПЛ в погоне за длинным рублем, напряжно даже разок в неделю мячишко погонять. Отыграть за неделю трижды, как понадобилось ныне в отборе ЧМ-2022, и вовсе непосильная задача! Недаром лишь трое – Гилерме, Дивеев, Баринов находились на поле все три матча от звонка до звонка.
Впрочем, чему удивляться, если я нахожу в интервью героя ЧМ-2018 Игоря Акинфеева такие откровения:
- Конечно, плохо, что ЦСКА не играет в еврокубках. Но недельный цикл игр дает небольшой позитив: после матча ты день-два можешь спокойно восстановиться. Раньше все было как снежный ком: не успеваешь выдохнуть, уже снова надо играть. Я счастлив и кайфую сейчас.
Не знаю, сколько выходных получают игроки после каждого тура РПЛ. Но, думаю, вместе с вратарем ЦСКА и армейцами при таком роскошном расписании кайфуют и трудоголики остальных 15 клубов лиги. Не жизнь, а малина! Зато наши девчонки-фигуристки попросту живут на ледовой арене, а синхронистки – в бассейне, потому и сил им всегда хватает, чтобы доминировать на мировой сцене.
Ладно, физика. Хотя без нее на серьезном уровне рассчитывать не на что. С остальным такой же мрак и средневековье. Нынешние сборники элементарно не умеют играть в футбол – ни обыграть один в один, ни отдать хотя бы средний пас, ни точно навесить, ни пробить, тем более – головой. Что с такими умениями делать в Катаре? Правильно: только позориться.
Лично для меня полная профнепригодность отечественных футболистов – аксиома после развала СССР. Однако мириады дилетантов-неофитов настойчиво верят в детские сказки об Иванушке-дурачке. Дескать, придет новый тренер в сборную – и ой как заживем с очередным Васей Пупкиным!
Поменяли полевого командира на клоуна – ну и?! Саламыча раздолбали за то, что на заказ не вынес первую команду рейтинга ФИФА и десятую. А где они теперь – в отборе ЧМ-2022? Лидируют в своих группах с большим отрывом!
Датчане в сентябре, как и мы с хорватами, остались сухими. Но противники были позубастее – 2:0 с Шотландией, 1:0 с Фарерами на выезде, 5:0 с Израилем. В итоге после шести туров ни одного потерянного очка при умопомрачительной разнице мячей 22-0! И вот этого монстра Черчесов непременно должен был убрать в заключительном матче в группе Евро-2020?!
Бельгийцы, лидеры мирового рейтинга, сегодня сыграют в… России – в столице Татарстана против Белоруссии. В предыдущих двух сентябрьских поединках Лукаку и Ко разгромили в гостях Эстонию – 5:2 и уничтожили в Брюсселе основного конкурента в группе Чехию – 3:0. У бельгийцев пока 13 очков против семи – у чехов и шести – у Уэльса. Победив в Казани белорусов, и другие наши обидчики на Евро-2020 забронируют путевку в Катар.
А у россиян впереди самое интересное: подарков от карликов больше не будет – 8 октября принимаем Словакию, через три дня словенцы ждут нас в знаменитом Мариборе. Где, если кто забыл, завершил славный путь в сборной России маг и кудесник Гус Иваныч. Впрочем, волшебную палочку Хиддинку вручили, как все помнят, хорваты.
Для словаков и словенцев октябрьские матч будут решать все. Шансы на стыки у них еще не утеряны…