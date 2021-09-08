Малком и Клаудиньо пропустят матч с «Челси»? ФИФА готовится наложить санкции на игроков

Радость от вызова в сборную Бразилии олимпийских чемпионов Малкома и Клаудиньо сменяется тревогой. Они могут пропустить ближайшие матчи «Зенита», а все из-за жестких антиковидных правил Великобритании.

Британские власти разделили весь мир на несколько категорий в зависимости от уровня распространения коронавируса, и Бразилия входит в красную зону. Это означает, что после возвращения из Латинской Америки футболисты должны пройти 10-дневный карантин. Поэтому местные клубы не хотели отпускать латиноамериканцев домой. Это нас никак не касалось бы, если бы «Зениту» в ближайший вторник не предстоял выезд в Лондон к «Челси», о котором стало известно уже после отлета футболистов на родину.

Получилась странная ситуация, при которой питерцы автоматически лишились троих своих игроков (Малкома, Клаудиньо и колумбийца Вильмара Барриоса), в то время, как синие не отпустили Тьяго Силву (Бразилия) и Эдуара Менди (Сенегал). Представители российского клуба связались с противоположной стороной, но «аристократы» отмахнулись от проблемы, заявив, что она не в их компетенции. Тогда питерцы обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться – или договориться о допуске в Британию своих игроков, или перенести игру на нейтральное поле, чтобы не нарушать спортивный принцип.

Не получив ответа к 1 сентября, чемпионы России вызвали Малкома и Клаудиньо обратно, и на следующий день игроки сели в самолет. Пытались вернуть и Барриоса, но тому не удалось увильнуть из расположения сборной. Зато Бразильская конфедерация футбола мгновенно отреагировала жалобой в ФИФА:

«Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», требовавшего их возвращения в Россию в среду. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции за отказ им не грозят на основании правил ФИФА. Тем не менее после обсуждения ситуации с тренером Тите они решили вернуться в Россию. Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами».