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Малком и Клаудиньо пропустят матч с «Челси»? ФИФА готовится наложить санкции на игроков
08 сентября 15:42
автор: Артем Зибрак
автор фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Малком и Клаудиньо пропустят матч с «Челси»? ФИФА готовится наложить санкции на игроков

Британские антиновидные правила рассорили чемпионов «России» с Бразильской конфедерацией футбола и ФИФА.

Радость от вызова в сборную Бразилии олимпийских чемпионов Малкома и Клаудиньо сменяется тревогой. Они могут пропустить ближайшие матчи «Зенита», а все из-за жестких антиковидных правил Великобритании.

Британские власти разделили весь мир на несколько категорий в зависимости от уровня распространения коронавируса, и Бразилия входит в красную зону. Это означает, что после возвращения из Латинской Америки футболисты должны пройти 10-дневный карантин. Поэтому местные клубы не хотели отпускать латиноамериканцев домой. Это нас никак не касалось бы, если бы «Зениту» в ближайший вторник не предстоял выезд в Лондон к «Челси», о котором стало известно уже после отлета футболистов на родину.

Получилась странная ситуация, при которой питерцы автоматически лишились троих своих игроков (Малкома, Клаудиньо и колумбийца Вильмара Барриоса), в то время, как синие не отпустили Тьяго Силву (Бразилия) и Эдуара Менди (Сенегал). Представители российского клуба связались с противоположной стороной, но «аристократы» отмахнулись от проблемы, заявив, что она не в их компетенции. Тогда питерцы обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой разобраться – или договориться о допуске в Британию своих игроков, или перенести игру на нейтральное поле, чтобы не нарушать спортивный принцип.

Не получив ответа к 1 сентября, чемпионы России вызвали Малкома и Клаудиньо обратно, и на следующий день игроки сели в самолет. Пытались вернуть и Барриоса, но тому не удалось увильнуть из расположения сборной. Зато Бразильская конфедерация футбола мгновенно отреагировала жалобой в ФИФА:

«Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», требовавшего их возвращения в Россию в среду. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции за отказ им не грозят на основании правил ФИФА. Тем не менее после обсуждения ситуации с тренером Тите они решили вернуться в Россию. Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами».

И теперь все идет к тому, что международная организация встанет на сторону бразильцев, ведь ей нужно защищать футбол на уровне сборных, за счет которого ФИФА получает львиную долю доходов.

Сообщается, что Малком и Клаудиньо будут дисквалифицированы на две игры, а это значит, что они пропустят не только матч чемпионата с «Ахматом» (11 сентября, суббота), но и встречу в Лондоне во вторник (14 сентября). И тогда получится, что сине-бело-голубым не только не удалось решить проблему, но и, напротив, они ее усугубили. У них еще есть время, чтобы договориться международными футбольными властями, но верится в разрешение ситуации в нашу пользу с большим трудом.

источник: «Советский спорт»
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