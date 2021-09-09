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Андрей Червиченко: «Спартак» мало потратил на трансферы, так как у Федуна есть обида на болельщиков
09 сентября 12:08
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Андрей Червиченко: «Спартак» мало потратил на трансферы, так как у Федуна есть обида на болельщиков

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил летнюю трансферную компанию красно-белых.

- Как оцените летнюю трансферную кампанию «Спартака»: купили только Кофрие, а ушли Крал, Глушенков и Мирзов, Урунов и Педро Роша?

- В «Спартаке» всегда много лишнего народу, потому что покупают по принципу давайте купим, а куда его ставить – потом найдем. Проблема еще в чехарде тренеров, потому что у каждого свои взгляды и если в какой-то момент «Спартак» покупает футболиста под одного тренера, то потом выясняется, что этот игрок совершенно не годится под другого наставника. Как чемодан без ручки. Получается «Спартак» и игроков губит, и себя мучает.

- Кофрие – молодой игрок и пока никак не заявил о себе. Стоило его покупать?

- Очередное тому подтверждение. При этом они уже загубили карьеру Гулиева, перед этим Ананидзе. Его отдавали по арендам, пока парень не закончил карьеру. А Гулиев вроде блеснет в какой-то команде – они его тащат назад. А потом он опять превращается непонятно во что. Та же история с Мирзовым. Если бы отпустили парня, он бы где-то заиграл и стал ключевым футболистом. А он только начинает чуть-чуть – они его назад. С Рошей вообще трагедия. Нужно от него избавиться за любые деньги, и забыть. Что касается покупок, думаю, здесь есть что-то эмоциональное, потому что если беснующаяся толпа посылает в адрес хозяина клуба столько негатива, я не думаю, что это его побудит к каким-то запредельным тратам. Я думаю, в том, что «Спартак» так мало потратил, есть элемент обиды или нежелания тратиться, потому что, кого не купи, все равно получишь эти визги.

- Зачем «Спартак» отдал Крала?

- Он не был игроком на ту сумму, за которую его купили. Если от него и было какое-то разрушение, то созидания и креатива в его исполнении недостаточно. Крал, на мой взгляд, стоит три – четыре миллиона. Это его красная цена. А то, что «Спартак» умудрился заплатить в пятнадцать раз больше - это проблема дилетантства. Понятно, что покупателя просто развели. Если от Крала избавились и получили хорошие деньги, это уже хорошо. Он не вписывался. Зобнин на этой позиции лучше выглядит.

- А что думаете по поводу покупки Кофрие?

- Странная покупка. Возможно, решили сделать такой же кульбит, как с Жиго. Его же взяли из Бельгии не за баснословные деньги, а он стал одним из лучших центральных защитников и в «Спартаке», и в лиге. Может, захотели купить здорового, фактурного парня, который будет подключаться к атакам, и разрушителя в пару Жиго или Джикии. Но я думаю, проблема у «Спартака» больше не в середине обороны, а на флангах обороны. Почему туда никого не купили – не знаю. В целом в команде много позиций, которые нужно усиливать. Нападающие сейчас не играют, крайние защитники, середина какая-то унылая. Кроме вратарской позиции вопросы есть везде.

- Отсутствие качественного усиления не может не сказаться на результатах, согласны?

- Если все придут в форму и если Витория заставит футболистов играть в ту силу, в которую они должны играть, может ничего страшного не случится. Для меня не понятно, почему клубы, не только «Спартак» находятся в функциональной яме. Посмотрите на нашу сборную, которая играет всего двадцать минут, а потом еле ползает. «Спартак» то же самое. Еле ноги волокут и из-за этого не могут выиграть. То ли пауза отсутствует, чтобы они отдохнули. И все из-за идиотского расписания чемпионата, когда играем 20 туров до зимы, потом четыре месяца ни хрена не делаем, и затем доигрываем. Может все это мы как раз и получаем в геометрической прогрессии из-за календаря. В этом также есть большая проблема. Все структурно неправильно сделано. А если еще к этому добавить не особое желание игроков умирать на тренировках, ведь слухи не беспочвенные, что в «Спартаке» есть недовольство от нагрузок, то мы понимаем, что где-то игроки не до конца недорабатывают и не хотят напрягаться. Это свидетельствует, что они шатаются по ночным клубам. Если бы они до конца работали на тренировках и выкладывался в играх, у них бы не было времени скакать козлом в ночных клубах. Они бы приезжали домой, ужинали и ложились спать.

- У «Спартака» будет трудный график. Сначала «Химки», потом «Легия», затем ЦСКА. Сложно будет победить хотя бы в одном из этих матчей?

- У команды был хороший календарь. Он должен был быть в лидерах, а получается, что матчи, где «Спартак» должен был разжиться очками, он сыграл неудачно. Придется выгрызать все с лидерами, но в таком функциональном состоянии это будет сделать сложно. Тем более, не спокойная торсида постоянно нагнетает нервную обстановку. Это не дает нормально работать ни тренеру, ни игрокам. То Виторию увольняют до игры, в перерыве, затем после матча. И от игры к игре он постоянно ходит уволенный. Муссирование этой темы в прессе тоже не добавляет игрокам эффективности и желания выкладываться. Одно накладывается на другое и получается огромное количество негативных моментов.

источник: «Советский спорт»
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