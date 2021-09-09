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Присудят ли Украине победу? Игрок сборной Казахстана, забивавший украинцам, попался на допинге
09 сентября 16:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: Казахстанская федерация футбола

Присудят ли Украине победу? Игрок сборной Казахстана, забивавший украинцам, попался на допинге

1 сентября сборная Казахстана сыграла дома вничью 2:2 в отборочном матче ЧМ-2022 с командой Украины. Однако выяснилось - у главного героя поединка полузащитника хозяев Руслана Валиуллина обнаружен допинг.

КАК ГЕРОЙ СТАЛ АНТИГЕРОЕМ

В том матче случилась потрясающая концовка. На 93-й минуте молодой форвард украинцев Даниил Сикан вывел гостей вперед – 2:1. Однако на 96-й (!) минуте Руслан Валиуллин сравнял счет. Это был его второй мяч в этой игре. Главный герой поединка посвятил голы своей бабушке, которая ушла из жизни за пару дней до матча.

Но прошла неделя, и герой превратился в антигероя. Выяснилось, что Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Он не вышел на поле во встрече с Боснией и Герцеговиной (2:2). Хотя по версии Федерации футбол Казахстана, игрок получил повреждение в игре с Украиной, из-за этого не сыграл.

ПРИСУДЯТ ЛИ УКРАИНЕ 3 ОЧКА?

Пока же футбольный клуб «Тобол», за который выступает Валиуллин, начал собственное расследование, чтобы выяснить каким образом запрещенный препарат попал в кровь футболиста. При этом выяснилось, что Валиуллин не единственный нарушитель – положительная допинг-проба оказалась у еще одного игрока «Тобола» Сергея Малого. Эти тесты футболисты сдали после матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол».

Пока трудно сказать, что решит технический комитет ФИФА. Логично было бы засчитать Казахстану поражение, ведь Валиуллин не просто сыграл, а оказал решающее влияние на итог поединка. Но ситуация для футбола неординарная, есть вероятность, что ФИФА решит оставить итог встречи в силе, а Валиуллин получит длительную дисквалификацию. Но сборной Украине от этого не легче.

Сейчас положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 5 (5), Финляндия 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

Как видим, лишние 2 очка для сборной Украины в такой ситуации были бы вовсе не лишними.

источник: «Советский спорт»
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