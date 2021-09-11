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Андрей Червиченко: Дюков пошел против линии партии, партия в лице президента его поправила
11 сентября 14:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: «Советский спорт»

Андрей Червиченко: Дюков пошел против линии партии, партия в лице президента его поправила

Экс-президент «Спартака» - о заявлении Владимира Путина по лимиту на легионеров.

- Сторонники отмены лимита на легионеров получили мощный удар после заявления Президента страны. Не знаю, правда, в какое место удар…
- Ну, в какое? Я бы сказал - по самому носу, причем удар очень точный.

- Получается, что Дюков не согласовал кампанию по отмену или либерализации лимита на самом верху?
- Дюков - грамотный руководитель и опытный политик, и я удивился, когда он сделал заявление по лимиту. Получается, что в этом вопросе он прошел против генеральной линии партии. Партия в лице президента его поправила.

Я с первого момента говорил, что этого делать нельзя, что это не то, что нужно нашему футболу. И, оказалось, я был прав.

- Предвидели…
- Если б лимит смягчили, то это пошло бы в разрез с той тенденцией, которая сейчас в нашем спорте превалирует. Россияне - в приоритете, государство делает все для защиты прав своих граждан. А тут получалось, что смягчение лимита или его полная отмена в итоге работает на руку приезжим из других стран.

Я не против специалистов, но приоритет должен быть у наших. И дискуссия, что наши футболисты плохо играют, потому что им платят большие деньги, весьма спорная.

- Это главный козырь сторонников отмены лимита. Расшифруйте, почему они не правы?
- Конечно, от больших денег молодых ребят немного ведет, но это не значит, что если вы им будете меньше платить, они будут лучше играть. Просто можно ввести ограничения на размер зарплаты для игроков какого-то возраста.

А у нас капитан «Спартака» и сборной получает в районе 3 млн, а заезжий француз на соседней позиции просит 4 - 5 млн. Который при этом не скрывает, что хочет уехать.

Я против того, чтобы тащить в страну весь этот шлак из разных стран. Помните, у нас было португальское «Динамо»? Если б сейчас такая ситуация повторилась, как бы пробились Захарян, Тюкавин, Фомин? Прозябали бы в дубле и ждали, когда этим ребятам на «Ларбоджини» надоест в России, и они отправятся на Родину.

В нашем достаточно подверженном коррупции футболе, молодому российскому игроку и так сложно пробиться. Часто в этой цепочке задействованы тренеры, спортивные директоры, агенты. Вся их деятельность направлена, чтобы выкачать побольше денег из владельца клуба.

А если еще лимит убирать или ослабить? Понятно, что эти люди будут ставить привезенных игроков, а не наших ребят. Отрицательных моментов много.

Может, и стоит сделать лимит более либеральным, но тогда нужно и оговорить четкие критерии по качеству привозимых футболистов. Чтобы не везли в страну всякий неликвид.

источник: «Советский спорт»
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