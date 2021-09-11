Андрей Червиченко: Дюков пошел против линии партии, партия в лице президента его поправила

- Сторонники отмены лимита на легионеров получили мощный удар после заявления Президента страны. Не знаю, правда, в какое место удар…

- Ну, в какое? Я бы сказал - по самому носу, причем удар очень точный.

- Получается, что Дюков не согласовал кампанию по отмену или либерализации лимита на самом верху?

- Дюков - грамотный руководитель и опытный политик, и я удивился, когда он сделал заявление по лимиту. Получается, что в этом вопросе он прошел против генеральной линии партии. Партия в лице президента его поправила.

Я с первого момента говорил, что этого делать нельзя, что это не то, что нужно нашему футболу. И, оказалось, я был прав.

- Предвидели…

- Если б лимит смягчили, то это пошло бы в разрез с той тенденцией, которая сейчас в нашем спорте превалирует. Россияне - в приоритете, государство делает все для защиты прав своих граждан. А тут получалось, что смягчение лимита или его полная отмена в итоге работает на руку приезжим из других стран.

Я не против специалистов, но приоритет должен быть у наших. И дискуссия, что наши футболисты плохо играют, потому что им платят большие деньги, весьма спорная.