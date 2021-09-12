Евгений Ловчев: Витории дали карт-бланш и «Спартак» вздохнул свободнее

- «Спартак» выиграл, но команда должна играть лучше, - считает Ловчев. – Команда пока не играет на потенциал ее футболистов.

- Витория теперь немного воспрянет. А то ведь шли разговоры, что его точно уберут, причем уже во время паузы на игры сборных.

- Руководство клуба встретилось с Виторией, выразило ему доверие. Но мы знаем это руководство, знаем, как за 18 лет оно сменило то ли 16 то ли 17 тренеров. Поэтому они сегодня сказали одно, а завтра забудут о своих словах.

Но все равно, эта встреча придала уверенности тренеру и команда немного взбодрилась, игроки вздохнули свободнее.

Но дело не в Витории, дело – в игроках. Им нужно доказывать и самим себе и болельщикам, что они чего-то стоят. Например, Зобнина вызвали в сборную, но он не играл. А Соболева вообще не вызвали. Для них это первый официальный матч после перерыва на игры сборных. Вот и доказывайте.

- Как вам игра «Спартака»?

- По моментам - у «Спартака» их было больше, и он их реализовал. Но какого-то большого преимущества по игре не было. Состав-то у спартаковцев гораздо сильнее.

Я уж не говорю про тех, кто вышел в основе, но даже по запасным можно увидеть существенную разницу в составах. На замены у «Спартака» вышли - новичок Кофрие, Хендрикс, Бакаев и Ларссон. Половина еще одной команды. Но хорошо, что выиграли, какую-то уверенность почувствовали.