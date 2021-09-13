Падение российского футбола все глубже. Будет ли государство и дальше тратиться?

В те сезоны больше, чем россияне, очков в еврокубках стабильно набирали Нидерланды, Австрия, Шотландия (!), Украина, Швейцария, Бельгия и даже Сербия. Так Российская премьер-лига стала скатываться в рейтинге УЕФА, и теперь этот процесс как будто не остановить. В нынешнем сезоне по традиции мы потеряли две команды еще на стадии квалификации, с той только разницей, что случилось это даже не в Лиге Европы, а в специально созданном дли нищих турнире – в Лиге конференций. Увы, и здесь нас поставили на место – «Рубин» был отправлен домой польским клубом «Ракув» (тот вообще дебютировал в еврокубках), а «Сочи» завершил выступления после выезда в Белград к «Партизану».

Казалось бы, ладно, модно смириться с тем, что элитный уровень футбола пока не про нас, но уж в Лиге Европе-то наши команды вполне могут попылить. Увы, осечки за осечками следовали и тут: ЦСКА стартует с 1:5 в гостях от «Лудогорца» и пропускает вперед всех конкурентов, в том числе вылетевший из Ла Лиги «Эспаньол», а на следующий год ни разу не могут победить в группе австрийский «Вольфсберг», «Фейенорд» и загребское «Динамо», от которого в первом же раунде плей-офф огреб потом ещё и «Краснодар».

В квалификации Лиги чемпионов дела обстояли лишь незначительно лучше, поскольку «Краснодар» со второй попытки сумел забраться в групповой этап, но поражения там стали визитной карточкой российских команд. Чемпион «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив» дважды подряд занимали в своих квартетах последние места, и если у железнодорожников соперники были хотя бы уровня «Ювентуса», «Атлетико» и «Баварии», то питерцы ничего не смогли противопоставить «Лейпцигу», «Лиону», «Лацио» и даже «Брюгге». На этом фоне третье место «Краснодара» выглядело успехом.

Виной всему два подряд провала на международной арене в сезонах-2019/20 и 2020/21, начинавшиеся с унизительных вылетов еще на предварительной стадии Лиги Европы. В первый год «Арсенал» дважды проиграл азербайджанскому «Нефтчи», а для «Спартака» дважды непреодолимым препятствием стала «Брага» (0:1, 1:2). Во второй год те же проблемы испытали уже «Динамо» (1:2 в Тбилиси) и «Ростов» (1:2 дома от «Маккаби» Хайфа).

Сложно вспомнить, когда в последний раз отечественная лига падала так низко в рейтинге УЕФА – напомним, именно этот рейтинг определяет количество клубов в различных европейских турнирах. Еще несколько лет назад мы с замиранием сердца наблюдали, как наши команды пытаются подвинуть с пятой строчки Францию, а теперь с завистью следим за тем, как это удается Португалии. Причем, следим аж с десятой позиции!

ЧТО ДАЛЬШЕ: СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ НА 15-Е МЕСТО?

В результате из пяти стартовавших команд мы можем рассчитывать только на оставшиеся три – «Зенит» (Лига чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (обе – Лига Европы). И это катастрофа, поскольку количество баллов для рейтинга УЕФА считается как среднее арифметическое количество очков, набранное всеми стартовавшими клубами от одной страны. Проще говоря, суммарное количество всех набранных командами очков делится на их количество. Это значит, что набирать очки будут три команды, а делить их придется на пятерых.

При этом еще до старта группового раунда мы пропустили вперед Австрию (там осталось четыре команды из пяти стартовавших) и Шотландию (две команды из пяти), а на пятки нам наступает Украина (три команды из пяти). Это если не вспоминать о Нидерландах, опередивших Россию еще весной и сохранивших в еврокубках всех пятерых участников. Украина в этом списке – особая тема, к ней мы обратимся чуть ниже.

Даже в такой тяжелой ситуации можно было бы надеяться на то, что еще возможно выправить положение, если бы не оказавшийся к нам крайне недружелюбным жребий. «Зениту» в Лиге чемпионов достались действующий победитель турнира «Челси» и главный клуб Италии «Ювентус». Рассчитывать остается только на четыре-шесть очков в играх с «Мальме». Тогда хотя бы удастся выбраться в плей-офф Лиги Европы с третьей позиции.

Там зенитовцы будут представлять Россию в гордом одиночестве, потому что «Спартаку» и «Локомотиву» достались едва ли не самые сложные из возможных участников. Красно-белые оказались в одной группе с «Наполи» и «Лестером», а железнодорожники – с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». Все соперники уровня Лиги чемпионов, поэтому здесь наш максимум – третье место и плей-офф Лиги конференций, где, по идее, сильных противников не будет, но мы уже выучили урок: для нас любой соперник – сильный.

И тут мы приходим к выводу, что с десятого места в рейтинге УЕФА в обозримом будущем РПЛ не подняться. Более того, нас ждет еще более стремительное падение, ведь рейтинг каждое межсезонье немного обновляется, так как он составляется на основе пяти последних сезонов, а значит, скоро мы «потеряем» лучший результат за этот период – 12,600 балла (сезон-2017/18). По российским меркам это очень много. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на таблицу, где:

- Украина (отстает от нас на 0,482) лишится 8,000 баллов;

- Сербия (отстает на 3,807) оставит позади 6,375 балла;

- Бельгия (отстает на 4,482) останется всего без 2,600 балла;

- Швейцария (отстает на 5,007) потеряет 6,500;

- Хорватия (отстает на 6,285) лишится 5,125 балла;

То есть на данный момент есть все шансы по окончании текущего сезона опуститься еще на пять строчек, а там еще неподалеку Кипр (!!!), Турция и Чехия. Если командам из этих стран удастся хорошо выступить в нынешнем евросезоне, падение будет еще более грандиозным. И становится ощутимым риск лишиться еще одной команды в еврокубках, а те, кто останутся, будут стартовать на более ранних стадиях. Например, чемпион перестанет попадать в группу Лиги чемпионов напрямую.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ЗА НЕУДАЧИ?

Так что хоть как-то смягчить падение могут только «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». И судя по всему, от их выступления зависит судьба всего российского футбола. Дело не только в распределении команд по евротурнирам и стартовым позициям, но и в логичном вопросе, который последует со стороны заинтересованных инстанций: «А зачем вообще тратить такие баснословные средства на футбол?»

В самом деле, зачем платить за провал? Чтобы не слишком проваливался?

Посмотрите, кто у нас остался в еврокубках. Две команды («Зенит» и «Локо») – можно сказать, совсем государственные. Вряд ли кто-то будет всерьез называть «Газпром» и РЖД частными, правда? Третья команда («Спартак») формально принадлежит частному бизнесу. Но в условиях нынешней политической реальности, когда совсем-совсем частных интересов не бывает, это условность. Недаром слухи о грядущей национализации «Лукойла» то и дело начинают витать в воздухе. Так что деньги частные исключительно формально. На деле – все они окологосударственные.

Если же говорить о спортивной составляющей, о шансах этих трех команд… «Зенит» - самая оснащённая и дорогая команда. Разумеется, он заявляет в еврокубки своих бразильцев. НО в последние годы толку от этой дороговизны было на евроарене, мягко говоря, немного. «Спартак» тоже тратится на усиление. «Локомотив» проводит стратегию изменений в команде и подходах. Но даже сейчас «Локо» выглядит наименее готовым к отстаиванию «национальных интересов». Тут ведь о чем стоит говорить? Еврокубки - это не только про состав команды. Это скорее про философию клуба. Тут уместно говорить о тренерской мысли, о тактике. Надо ли напоминать, как Семак уничтожил Николича дважды в течение одного сезона? Недавняя ничья – это не к философии, это к элементарному везению у железнодорожников. «Спартак» взял топ-тренера и это рано или поздно даст результат. Николич же уже на протяжении серьезного срока работает в «Локо». И кроме везения, у команды нет, пожалуй, ничего: ни мысли ни скорости. Вспомним матч с «Динамо», лучшей командой в РПЛ сегодня. Опять везение. Но частое везение ослепляет. А прозрение для «Локо» может быть очень болезненным.

И вот тут мы вспомним про ту самую Украину, которая в таблице коэффициентов наступает нам на пятки, ту, которая усилиями «Шахтера» выбрасывает из Лиги, например, аж «Монако» и для многих становится если и не образцом для подражания, то уж точно объектом для сравнений. Но есть простые болельщики, а есть и непростые. Вы считаете, что власти простят, если Украина обойдёт нас в таблице? Дело даже не в текущей политической ситуации, а в том, с какой помпой это преподнесут в Украине. И тогда истории типа львовской фан-зоны, где наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол россиянами, покажутся вялыми и сонными. Вариаций на тему будет много. Потому-то на командах, оставшихся в еврокубках и представляющих мегакрупный государственный или окологосударственный капитал, лежит особая ответственность. Иначе спросят. И тогда всему нашему футболу мало не покажется.

А нам, болельщикам, что теперь остается? Болеть уже не только за конкретную команду, а за всех, кто остался в еврокубках представлять Россию. В конце концов, если мы будем терять своих представителей на международной арене, то и гордиться скоро станет некем, а у наших детей элементарно не будет примеров для подражания.