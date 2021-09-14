Фернандес ушел из сборной, хет-трик Дрейера в первом матче за «Рубин», Медведев замутит с «Баварией»

«Рубин» разгромил «Урал» в матче 7-го тура РПЛ — 4:0. Хет-трик сделал новичок казанской команды датчанин Андерс Дрейер. 23-летний атакующий хавбек был призван заменить ушедшего в «Динамо» Дениса Макарова. Последний в этом туре открыл счет своим голам за бело-голубых, но москвичи проиграли «Нижнему Новгороду» - 1:2. А вот голы Дрейера уже принесли его новому клубу важные очки.

Все мы помним его чудо-гол на последних минутах дополнительного времени четвертьфинала с Хорватией, когда Фернандес сравнял счет — 2:2. Уступили тогда, правда, по пенальти, но незабываемые минуты радости, которые приносил нам русский бразилец своей самоотверженной игрой за вторую родину, останутся в нашей памяти навсегда. Всего на его счету в футболке сборной 33 игры и 5 голов.

По оценкам медиков, Фернандес может восстанавливаться до двух месяцев. Это означает, что Валерию Карпину в матчах в группе он не все равно не помог бы. Главный тренер сборной с пониманием отнесся к ситуации, а глава РФС Александр Дюков поблагодарил Марио за его игру за Россию.

В ЦСКА явно приложили руку к отказу одного из лучших футболистов национальной команды. Было видно, что в клубе нервно реагируют на очередные повреждения своего игрока в сборной. В июне Марио получил травму в матче чемпионата Европы с финнами, не доиграв ту встречу. А в последнюю международную паузу снова сломался — 1 сентября в игре с хорватами. В ней он также вынужден был покинуть поле досрочно, а две другие встречи отбора на ЧМ-2022 пропустил.

Марио Фернандес попрощался со сборной России. 30-летний защитник ЦСКА объявил об этом в своем публичном письме, в котором объяснил причины такого решения. Натурализованный бразилец устал от бесконечных травм, которые несут угрозу его дальнейшей карьере. Он хочет поиграть еще 3-4 сезона, а потому посчитал правильным сосредоточиться на игре за клуб.

Свой первый мяч в чемпионате России легионер забил уже на второй минуте — пяткой в дальний угол. На 79-й он сделал счет крупным — 3:0, а в компенсированное время оформил хет-трик в дебютной встрече, и это очень круто. Команда Леонида Слуцкого продолжает гонку за лидерами. На первом месте идет с 17 очками «Зенит». «Сочи» - на втором, столько же — 15 очков у «Локомотива», а 14 — у «Рубина».

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1 и ушел из опасной зоны, поднявшись на 12 место. Но вряд ли наставник дончан Юрий Семин может быть доволен. Его команда с 30-й минуты играла в большинстве после удаления Крыховяка, но упустила победу, пропустив во втором тайме.

«ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ СЕГОДНЯ С «ЧЕЛСИ»

«Зенит» сегодня сыграет первый матч группового турнира Лиги чемпионов — в Лондоне против действующего обладателя трофея «Челси». Начало встречи в 22.00 (мск).

Букмекеры не верят в успех питерцев, коэффициент на их победу — 16.0, у англичан он немногим больше единицы — 1.21. Одно это говорит о том, что класс соперников несопоставим.

Смогут выйти на поле олимпийские чемпионы сине-бело-голубых бразильцы Малком и Клаудиньо. Как известно, изначально оба были дисквалифицированы после требований Федерации футбола Бразилии наказать игроков и клуб за отзыв футболистов из сборной перед матчами отбора на ЧМ-2022. Но затем бан отозвали по просьбе клубов АПЛ, в которых много бразильских сборников. «Зениту» тоже повезло, но посмотрим, как это поможет.

Однако потери у команды Сергея Семака большие. Не сможет тренер рассчитывать на Ловрена, Караваева, Оздоева. Под вопросом участие в игре Вильмара Барриоса. Колумбиец поздно вернулся из сборной, для въезда в Англию после Южной Америки надо проходить карантин. По последней информации от Семака, возможно, Барриосу разрешат прибыть на матч во вторник.

Синие — фавориты не только данного матча, но и турнира в целом. После завоевания трофея весной они лишь усилили свою мощь, купив у «Интера» одного из лучших форвардов мира бельгийца Лукаку. В последнем туре он сделал дубль, а мы хорошо помним, как на летом он забивал сборной России. В общем, надо ждать тяжелого матча для «Зенита».

МЕДВЕДЕВА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Вчера весь день спортивный мир обсуждал победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале US Open в трех сетах. Этот успех стал первым для россиянина на турнирах «Большого шлема» и пополнил его счет на 2,5 миллиона долларов. А вот сербский теннисист упустил шанс взять все четыре мейджора в сезоне, чего не случалось аж с 1969 года, когда «Большой шлем» выиграл австралиец Род Лейвер.

Не прошел мимо знаменательной победы Медведева президент России Владимир Путин. Глава государства направил поздравительную телеграмму, в которой отметил блестящую игру нашего спортсмена на Открытом чемпионате США. «Так играют настоящие чемпионы», - подчеркнул Владимир Владимирович.

Поздравила Даню даже мюнхенская «Бавария». Немецкий суперклуб приготовил для русского чемпиона именную футболку с номером 1. Медведев, комментируя эту новость, рассказал, что недавно говорил о мюнхенской команде в интервью, и всем очень понравилось. «Я с ними на связи, в какой-то момент, думаю, замутим с ними что-то», - заявил россиянин.