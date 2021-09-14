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Дмитрий Селюк: «Зенит» может взять три очка в Лондоне, только если «Челси» не явится на матч
14 сентября 15:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Дмитрий Селюк: «Зенит» может взять три очка в Лондоне, только если «Челси» не явится на матч

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о шансах «Зенита» в матче Лиге чемпионов против «Челси».

- Сегодня все обсуждают только один вопрос: будет ли в разгром на «Стэнфорд Бридж»? Имеется в виду, разгромит ли «Челси» «Зенит» или победит не крупно.

- Разгрома не будет, - уверен Дмитрий Селюк. – «Челси» выиграет в один-два мяча.

- Почему вы так думаете?

- Например, Андрей Червиченко сказал, что удивится, если «Челси» забьет меньше трех мячей. У меня другое мнение.

- У футболистов был сложный отрезок, вызванный матчами сборных. Затем - тут же тур национального чемпионата. Затем небольшой отрезок на восстановление, и во вторник матч Лиги чемпионов. Нагрузка очень приличная. Думаю, в «Челси» многие футболисты будут уставшие.

И еще один фактор, неочевидный. Хозяин «Челси» россиянин, все-таки, мне кажется, это тоже может быть некоторым фактором. «Челси» не станет уничтожать «Зенит» и отгружать ему полную кошелку. Думаю, будет достаточно спокойная игра, «Челси» выиграет на классе, но не крупно.

- Высказываются предположения, что «Челси» даже может не полностью основной состав выпустить. Правда, сейчас там основу от не основы трудно отличить. Например, в нынешней конфигурации Вернер и Зиеш вроде не игроки основы. И в команде, где примерно семь-восемь классных защитников, трудно назвать, кто из них основой, а кто запасной.

- Ну, не нам говорить про основой – не основной составы, когда мы проигрываем сербам, грузинам и всяким польским «рукавам» (имеется в виду «Ракув», выбивший из Лиги конференции «Рубин». – Прим. ред.). «Зенит» может взять три очка только при условии, если «Челси» не явится на матч.

- Еще обсуждают – забьет ли «Зенит»? Это те, кто делает ставки.

- Думаю, это не от «Зенита» зависит, а от «Челси». Разрешат хозяева «Зениту» забить – значит, забьет. Нет – значит, нет.

источник: «Советский спорт»
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