Андрей Талалаев: В сильном итальянском клубе Азмун себя обязательно проявит

«В МАТЧАХ С «ЗЕНИТОМ» У НАС ПРОГРЕСС: ЧАЩЕ БИЛИ И НАКОНЕЦ ЗАБИЛИ»

- Матчи после паузы в чемпионате тренеры традиционно называют особенно трудными. Вам подготовку к матчу с «Зенитом» пауза осложнила?

- У нас не могли сыграть четыре основных футболиста. Если у «Зенита» есть равноценные замены, то у нас без Бериши, Швеца и Богосавца все по-другому. Главная сложность после паузы в чемпионате – не физическое состояние игроков и не психологическое, важнее – взаимодействие. Когда футболисты перестают чувствовать, куда надо покатить мяч. А если еще и основной игрок отсутствует, неважно по какой причине, то на команде это дополнительно сказывается.

- Ваш план поменялся после известия о разрешении для Малкома и Клаудиньо принять участие в матче?

- Мы заранее предполагали, что они сыграют. Зная возможности руководителей «Зенита», я заранее говорил футболистам готовиться к тому, что оба этих бразильца на поле выйдут. Поэтому план у нас никак не менялся.

- Учитывали, что у «Зенита» во время паузы разъезжался почти весь основной состав?

-Я призываю не педалировать эту тему. Даже если бы Малком и Клаудиньо не смогли сыграть, у «Зенита» есть замена. Их и заменили в первом тайме – Артем Дзюба, недавний капитан сборной России, Андрей Мостовой – тоже игрок сборной, Вячеслава Караваева заменил Алексей Сутормин, которого тоже вызывали в национальную команду. Качество скамейки запасных совсем другое. У нас же сейчас очень велика роль в атаке у Конате, который перед матчем прилетел из Африки. Но все равно пришлось его выпускать.

- После первого тайма бросилось глаза количество фолов – «Ахмат» совершил только два. С учетом преимущества, с которым играл «Зенит», миролюбивость вашей команды удивляла.

- На это было несколько причин. Во-первых, качество работы зенитовцев с мячом - очень высокое. Наши игроки за соперниками не успевали. И по причине недостаточного функционального состояния, и потому что агрессии не хватало. Кроме того, играя против «Зенита» на «Газпром-Арене», агрессию пришлось снизить.

- Почему?

-У же в двух матчах у нас были удаления, третьего не хотелось. Поэтому в некоторых эпизодах действовали осторожней, чем в предыдущих матчах.

- После перерыва «Ахмат» быстро отыграл один мяч, несколько раз был близок и ко второму. Изменения в вашей игре совпали со снижением активности «Зенита»?

- Мне была безразлична активность «Зенита», нам требовалось поменять свою игру. В первом тайме мы сильно уступали на флангах, значит, слабое место у соперника могло оказаться в центре. Выпустили трех центральных полузащитников, которые вместе с двумя нападающими должны были атаковать через центр. Это получилось – большинство наших атак развивались в центре.

- По сравнению с мартовским матчем на «Газпром-Арене» вы забили и на один мяч меньше пропустили. Такими категориями можно оценивать прогресс «Ахмата»?

- Дело не только в счете. Дело в том, что мы показали на поле. Весной против «Зенита» мы нанесли 16 ударов, но не забили. Сейчас ударили 19 раз и забили. И на мяч меньше пропустили. Тоже прогресс. В марте мы хорошо играли первый тайм и продержались начало второго, но после пропущенного мяча развалились. В этот же раз получилось наоборот. После провального первого тайма пришлось перестраиваться. Наши перестановки сработали и мы доказали: тоже что-то умеем на поле.

«Новая формула лимита добавила ответственности в приглашении новичков»

- Горячая тема последнего месяца – лимит на иностранцев. В этом вопросе намечается противостояние богатых клубов и остальных. Возможная отмена лимита способна привести к пропасти между ними?

- Мое мнение – в каждом таком вопросе нужна стабильность. Я против ежегодных изменений, я за системность. Если приняли решение, то стоит его придерживаться и подождать. Когда пришел в «Ахмат», в клубе было 11 иностранцев, от трех из них пришлось избавляться под формулу лимита «8+17». А теперь, если резко лимит ослабят, получается, мы могли этих игроков оставить? Чтоб они посидели где-то и дождались новой формулы. Трансферная политика выстраивается с учетом регламента – надеюсь, посреди сезона правила не поменяются. Нужна системность. Это мое мнение. А остальное пусть комментируют руководители клуба.

- Вы говорите про системность. Но сколько лет должно пройти для выводов о степени эффективности этого правила?

- Я не могу мыслить такими категориями. Но постоянные метания ничего хорошего нам не принесут. Было принято решение: две команды из Премьер-лиги вылетают и две играют переходные матчи. Но уже два сезона подряд этих матчей не было. Еще раз – нужна последовательность.

- Насколько новая формула лимита усложнила поиск иностранцев? Ошибаться-то в них теперь накладно.

- Заметно усложнила. Особенно для небогатых клубов, которые не располагают равноценной заменой купленным иностранцам. Приходится намного тщательней анализировать потенциальных новичков перед принятием решения. При восьми разрешенных иностранцах даже ошибка с одним из них может сильно сказаться. Если же ошибаешься с двумя, придется тяжело.

« ДИБАЛА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ БЕЗ РОНАЛДУ. В ЭТОМ ШАНС «ЗЕНИТА»

- Вернемся на футбольное поле. В Лиге чемпионов ваш последний соперник «Зенит» уступил «Челси», теперь - матчи с «Мальме» и «Ювентусом». За итальянским футболом вы следите особенно внимательно. «Ювентус» без Криштиану Роналду стал другим?

- Конечно. Проблемы «Ювентуса» в атаке бросаются в глаза. Мы сейчас видим, что Дибала не справляется. Раньше он жаловался, что ему не дают много играть, теперь Криштиану команду покинул, а Дибала заменить его не может. Пример «Юве» подтверждает ценность забивного форварда. Как бы хорошо ни играла полузащита, как бы ни была организована командная игра в целом, без голеадора решать максимальные задачи не получится. До тех пор пока проблема не будет решена.

- Реально ли уход такого игрока компенсировать внутренними резервами?

- Приведу пример «Ахмата». От нас в межсезонье ушел Владимир Ильин, забивший в прошлом чемпионате девять мячей. Это потеря! И раз мы нападающего такого же уровня не приобретаем, нам понадобилось много времени, чтобы потерю Ильина компенсировать. А как можно компенсировать потерю Роналду, забивавшего только в Серии А почти 30 мячей? Таких нападающих не много и стоят они огромных денег. Вряд ли «Ювентус» решит эту проблему до тех пор, пока не купит забивного форварда. Но будет это уже, скорее всего, зимой.

- Это можно назвать шансом для «Зенита»?

- «Зениту» для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха «Зенита» добавил.

- Некоторые специалисты ждут от «Зенита» в первую очередь смелого футбола. Реально ли это с такими командами?

- Не готов ответить. Я не знаю состояния футболистов, ни в «Зените», ни в «Ювентусе», ни в «Челси».

- Сердар Азмун подтвердил интерес к нему клубов Серии А. Насколько эта лига подходит для максимальной реализации нападающего «Зенита»?