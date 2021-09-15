«Барселона» без Захаряна «Баварию» не пройдет, а Нобель станет главным редактором Армянского радио»

- Нынешние 0:3 «Барселоны» на «Камп Ноу» от «Баварии» равносильны прошлогодним 2:8. Согласны?

- «Барселона» пока выглядит беспомощно, тем более в сравнение с такой машиной, как «Бавария». По-моему, «Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч. Все было настолько безнадежно, что я второй тайм даже не стал смотреть. Понял, что без Захаряна «Барселоне» и «Баварию» не пройти, и игру не улучшить. Я не удивлюсь, если Лапорта (президент «Барселоны». – Прим. ред.) уже вылетел в Москву. И сейчас оформляет кредит в Банке ВТБ, чтобы купить Захаряна и Евгеньева.

- О сенсационной новости про Захаряна мы еще поговорим. В чем причины затянувшегося кризиса «Барселоны»? Может, Рональда Кумана стоит поменять?

- В клубе финансовый кризис. Ули Хенесс сказал, что в Германии такой клуб уже бы обанкротили. Сейчас пандемия пошла на спад, зрители возвращаются на стадион, а вместе с ними и рекламодатели. Ситуация с финансами будет улучшаться. А что касается Кумана, не думаю, что в этом есть его вина. В «Барселоне» сейчас идет смена поколений, создается новая команда.

- Если навскидку – сколько клуб получает выручки с одного матча, при условии, что «Камп Ноу» почти заполнен?