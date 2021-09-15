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«Барселона» без Захаряна «Баварию» не пройдет, а Нобель станет главным редактором Армянского радио»
15 сентября 13:41
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

«Барселона» без Захаряна «Баварию» не пройдет, а Нобель станет главным редактором Армянского радио»

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о поражении «Барселоны» от «Баварии» и об интересе каталонского клуба к Арсену Захаряну.

- Нынешние 0:3 «Барселоны» на «Камп Ноу» от «Баварии» равносильны прошлогодним 2:8. Согласны?

- «Барселона» пока выглядит беспомощно, тем более в сравнение с такой машиной, как «Бавария». По-моему, «Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот за весь матч. Все было настолько безнадежно, что я второй тайм даже не стал смотреть. Понял, что без Захаряна «Барселоне» и «Баварию» не пройти, и игру не улучшить. Я не удивлюсь, если Лапорта (президент «Барселоны». – Прим. ред.) уже вылетел в Москву. И сейчас оформляет кредит в Банке ВТБ, чтобы купить Захаряна и Евгеньева.

- О сенсационной новости про Захаряна мы еще поговорим. В чем причины затянувшегося кризиса «Барселоны»? Может, Рональда Кумана стоит поменять?

- В клубе финансовый кризис. Ули Хенесс сказал, что в Германии такой клуб уже бы обанкротили. Сейчас пандемия пошла на спад, зрители возвращаются на стадион, а вместе с ними и рекламодатели. Ситуация с финансами будет улучшаться. А что касается Кумана, не думаю, что в этом есть его вина. В «Барселоне» сейчас идет смена поколений, создается новая команда.

- Если навскидку – сколько клуб получает выручки с одного матча, при условии, что «Камп Ноу» почти заполнен?

- Цена билетов сильно разнится. Но давайте возьмем в среднем около 100 евро за билет. Если на «Камп Ноу» пришло 100 тысяч болельщиков, получается 10 миллионов евро с одного матча только за счет продажи билетов. Приплюсуйте сюда продажу еды, напитков, сувениров, и сумма получается приличная. А сколько туристов со всего мира приезжает на матчи «Барселоны»! Поэтому и посещаемость такая высокая. Из этого мы видим, как серьезно пандемия ударила по финансовому состоянию клубов.

- Вот мы и подошли к самой горячей новости – про интерес «Барселоны» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

- Мне вчера звонили, просили, чтобы Яя Туре прокомментировал возможный переход Захаряна в «Барселону». Я ответил, что Яя не будет обсуждать этот фейк. Вы в своем уме: где Захарян и где «Барселона»?! Можно обсуждать переход Захаряна в «Арарат-Армению», но не в «Барселону». Нобель, который запустил эту сенсационную новость про Захаряна и «Барселону», слишком много слушает Армянское радио. И новости оттуда выдает за инсайды. Но сейчас Нобель ушел с «Матч ТВ», и не исключено, что станет главным редактором Армянского радио.

источник: «Советский спорт»
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