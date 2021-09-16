Константин Лепехин: Без лимита за «Зенит» в Лиге чемпионов играли бы только иностранцы

- От атаки «Зенита» ждали большего? - Нет, игра впереди была предсказуемой. Когда команде приходится много обороняться, передняя линия оказывается оторванной от остальных, нападающие пытаются созидать в одиночку. А создавать моменты у ворот «Челси» трудно любой команде в Европе! Тем не менее «Зенит» что-то создавал и мог забивать. Да, случилось это в концовке матча, но учтем уровень соперника. Думаю, зенитовцы учитывали это и потому действовали осторожно. Даже когда появлялась возможность для острой атаки, они предпочитали далеко не выдвигаться и держать позицию на своей половине.

- Но даже статистически преимущество «Челси» ожидалось совсем другим. Что помешало победителю Лиги чемпионов сыграть убедительней против «Зенита»? - Это всегда двусторонний процесс. И «Зенит» помешал сопернику сыграть сильнее, и «Челси» по каким-то причинам выглядел слабее обычного. Со стороны казалось, что дело в психологии – настрой у команд выглядел разным. Если для «Зенита» матч на «Стэмфорд Бридж» был сверхзначим, то хозяевам готовности выжать из себя все возможное не хватало. Настрой у «Челси» был не тот, какой бывает в матчах английской Премьер-лиги.

- Значит, «Зениту» это помогло больше, чем хозяевам? - Результаты «Зенита» в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов вынудили поумерить ожидания. На этом фоне показанное сине-бело-голубыми в матче с «Челси», скорее, порадовало. «Зенит» превзошел ожидания, а его соперник наоборот сыграл ниже своего уровня. Но переоценивать игру «Зенита» на «Стэмфорд Бридж» все-таки не надо. Потому что счет все равно 1:0 в пользу «Челси». И при всем возможном оптимизме остается вопрос: если «Зенит» столь хорошо играл, то почему ж проиграл?

- Это добавляет волнения или наоборот раскрепощает? - У всех индивидуально. Главное, что атмосфера любого английского стадиона добавляет желания хорошо играть в футбол и помогает это делать.

- В 2000-м году вы в полуфинале Кубка Интертото играли за «Зенит» с английским «Брэдфордом». Какие здесь уместны сравнения? - Атмосфера английского стадиона. Англия – родина футбола, стадионы там выделяет особенная атмосфера – обычно полные и всегда шумные трибуны, понимающие футбол болельщики, все это добавляет настроя. К тому же на «Стэмфорд Бридж» антураж наверное покруче того, что мы видели тогда Брэдфорде.

«ЧИСТЯКОВ ИГРАЛ ХОРОШО, НО ИТОГОВУЮ ОЦЕНКУ ЗАЩИТНИКУ ДАЕТ СЧЕТ НА ТАБЛО»

- О чьем отсутствии на поле у «Зенита» пришлось жалеть?

- Ни о чьем. Все вышедшие на поле сыграли хорошо и со своей задачей справились. Не вижу оснований сетовать на отсутствие Ловрена и утверждать, что с хорватским защитником «Зенит» оборонялся бы надежней. Игра Деяна в последнее время уверенности в этом не давала. Не вышел на поле в Англии и правый защитник Вячеслав Караваев, но и его успешно заменили – Алексей Сутормин закрыл эту позицию.

- Дмитрием Чистяковым, который играл вместо Ловрена, после матча восторгались. Но единственный гол Ромело Лукаку забил именно из-под Чистякова.

- Вы правильно здесь указали на противоречие. С одной стороны Чистяков сыграл достойно – успевал страховать, выигрывал борьбу, но в единственном голевом эпизоде, соперника упустил. Меня с детства учили, что именно такие моменты должны быть определяющими при оценке игры защитника. Если ты 89 минут играешь надежно, а на последней минуте допускаешь результативную ошибку, то все хорошее она перечеркивает. Во времена моей игровой карьеры было так, а вот как сейчас – не знаю.

- Единственный гол «Челси» это больше мастерство Лукаку или ошибка Чистякова?

- Большинство голов забивается при сочетании этих факторов. Редко бывает, чтобы команда пропускала мяч только из-за ошибки одного игрока. Гол в ворота «Зенита» пришел после очень хорошего навеса за голову защитника, этот навес можно было предотвратить. Лукаку «отвалился» за спину соперника – это как раз сильное качество нападающего. А Чистякову не хватило полуметра, чтоб соперника опередить. В том эпизоде все сыграло против «Зенита». Это бывает.

- У Дмитрия Чистякова видите потенциал стать основным защитником «Зенита»?

- Если его будут ставить, он будет себя проявлять. Еще раз – не вижу оснований считать, что с Ловреном в центре защиты «Зенит» сильнее. Хорвата сверхнадежным защитником я не считаю. Но и Чистякова пока захваливать не будем. Он отыграл в Лиге чемпионов только один матч.

- Футбольная общественность почему-то прошла мимо того, что для «Зенита» российский центральный защитник, да еще свой воспитанник, - нечто новое. В Лиге чемпионов это произошло впервые.

- И хорошо! Рано или поздно это должно было случиться. Но можно задаться вопросом: не будь лимита – был бы шанс у Чистякова сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, нет. Без лимита не только у Чистякова, у любого россиянина шансов оказаться на поле бы не появилось. Надо быть объективным – клубы в возможностями «Зенита» могут покупать футболистов с минимальными рисками - таких, кто уже готов играть в Лиге чемпионов. Дмитрия Чистякова выпустили – он сыграл хорошо. Но рискнет ли поставить Сергей Семак его на следующий матч Лиги чемпионов – вопрос.

- А как было в таких ситуациях в «Зените» вашего времени? Когда основного на своей позиции игрока удачно заменял резервист.

- По-разному. Бывало, молодой футболист проявлял себя хорошо и дальше играл постоянно. А порой даже после удачной замены потом в стартовый состав возвращался основной игрок. Это решалось индивидуально.

- От каких факторов зависело дальнейшее доверие к игроку, который воспользовался шансом?

- Многое зависело от сопоставления уровня футболистов. Каждый тренер оценивает их не по одному матчу, общий уровень представляет. Хорошая игра давала больше шансов закрепиться в составе, если уровень был сопоставим. Если же кто-то заменял заведомо более сильного игрока, тот потом возвращался в стартовый состав. И это решение всем было понятно.

- Напоследок вернемся к ожиданиям. Они после матча с «Челси» поменялись?

- Нет, остались таким же, как после жеребьевки. Хорошим результатом для «Зенита» будет третье место, которое позволит продолжить борьбу за участие в плей-офф Лиги Европы. Реально ли занять второе? Для этого нужная большая удача. Чтобы цепляться за второе место, желания и качества, показанных с матче с «Челси», мало. Наш футбол сейчас на таком уровне, что для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов нужно много везения.