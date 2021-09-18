Юрий Семин: Не схема игры виновата в нашем поражении, а элементарные ошибки

- Было много старания и много ошибок, - сказал Семин. - Особенно в решающей стадии, когда нам забивали мячи. Мы позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. У нас тоже были шансы, могли изменить счет в свою сторону, но таков футбол - кто больше ошибается, тот и проигрывает.

- У ворот «Ростова» было большое количество моментов. Игра в три центральных защитника сегодня себя не оправдала?

- Если твоя команда проиграла, то можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, что виновата не столько схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия футболистов, а не расстановка.

- «Ростов» уступал в скорости «Крыльям Советов». В чем причина?

- Это так, но еще мы были хуже соперников в командной игре. «Крылья Советов» лучше играли в пас.

- Впереди у «Ростова» кубковый матч против «Чайки». Планируете ротацию состава?

- Та ротация, которая была сегодня с заменами – приблизительно и будет в предстоящем матче.

- Есть ли у футболистов проблемы с физическими кондициями?

- Такие проблемы есть. Некоторые футболисты из тех, кто вышел на поле, давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций не хватило.