Юрий Семин: Не схема игры виновата в нашем поражении, а элементарные ошибки

- Было много старания и много ошибок, - сказал Семин. - Особенно в решающей стадии, когда нам забивали мячи. Мы позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот. У нас тоже были шансы, могли изменить счет в свою сторону, но таков футбол - кто больше ошибается, тот и проигрывает.
- У ворот «Ростова» было большое количество моментов. Игра в три центральных защитника сегодня себя не оправдала?
- Если твоя команда проиграла, то можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, что виновата не столько схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия футболистов, а не расстановка.
- «Ростов» уступал в скорости «Крыльям Советов». В чем причина?
- Это так, но еще мы были хуже соперников в командной игре. «Крылья Советов» лучше играли в пас.
- Впереди у «Ростова» кубковый матч против «Чайки». Планируете ротацию состава?
- Та ротация, которая была сегодня с заменами – приблизительно и будет в предстоящем матче.
- Есть ли у футболистов проблемы с физическими кондициями?
- Такие проблемы есть. Некоторые футболисты из тех, кто вышел на поле, давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций не хватило.
- Изначально вы планировали заменить Комличенко на Соу. Почему изменили решение?
- Надо было спасать ситуацию. У Комличенко были моменты, поэтому решил его оставить. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, их было хорошо слышно во время матча.
«ЛЮБАЯ НАША ОШИБКА СРАЗУ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ГОЛ»
- Это был очень веселый матч для зрителей, но не для тренеров, - сказал Осинькин. - Я, конечно, понимаю, что встреча проходила на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты вытекали из неплохого качества игры. Но есть определенная ложка дегтя - в обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть понадежнее. Мы все равно на правильном пути и сегодня дали сопернику не так много шансов.
- Расскажите об изменениях в стартовом составе.
- Зеффан вышел вместо Бейла, потому что Бейл тренировался только один полный день. Он получил травму в предыдущем матче и был из-за нее заменен. Но он набирает кондиции и находится в хорошей форме. В дальнейшем рассчитываем на него. Бейл хорошо себя проявляет в отношении к работе. Что касается Чернова и Солдатенкова, у нас сложная неделя. Три матча за одну неделю. У нас такой состав, что игроки хорошо конкурируют друг с другом. Поэтому в этом матче мы предпочли Солдатенкова, в прошлой игре – Чернова. Да, у Солдатенкова была одна яркая ошибка. Но потом он вернулся в игру и провел хороший матч.
Насколько серьезной будет ротация в кубковой встрече?
- Она точно будет. Завтра надо посмотреть: кто здоров, кто как восстанавливается после такой энергозатратной игры. У нас есть возможность сделать ротацию, потому что команда – это не одиннадцать человек. Но есть ситуация, когда победа заставляет использовать достаточно узкую обойму.
РПЛ
8-й тур
«Крылья Советов» - «Ростов» - 4:2 (1:1)
Голы: Баштуш, 44 (в свои ворота). Бегич, 50. Глушенков, 58. Сарвели, 90+2 – Комличенко, 23. Глебов, 69.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Солдатенков, Горшков (Кабутов, 72), Зеффан, Зиньковский (Пиняев, 75), Якуба (Пруцев, 72), Ежов (Бейл, 90+3), Иванисеня, Сергеев, Глушенков (Сарвели, 71).
«Ростов»: Песьяков, Поярков (Терентьев, 64), Баштуш, Осипенко, Лангович (Турищев, 82), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 88), Фольмер (Сухомлинов, 63), Глебов, Альмквист (Соу, 64), Комличенко.
Предупреждения: Горшков, 6. Иванисеня, 71 – Соу, 80.