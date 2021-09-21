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За такие матчи надо сразу увольнять. «Локо» Марко Николича в Екатеринбурге был просто ужасен
21 сентября 10:00
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Локомотив»

За такие матчи надо сразу увольнять. «Локо» Марко Николича в Екатеринбурге был просто ужасен

Накупивший полную авоську перспективных талантливых новичков «Локомотив» на ровном месте подарил два очка более чем скромному в нынешнем сезоне «Уралу», сыграв блеклую нулевую ничью.

Клуб из Екатеринбурга прочно обосновался на последнем месте в турнирной таблице, в предыдущих семи матчах – до встречи с железнодорожниками – не выиграв ни разу и разжившись всего двумя очками при двух забитых голах. И вот с таким соперником амбициозный столичный клуб промучился в восьмом туре РПЛ.

«Зенит» в этот же день громил в Казани «Рубин», легко и красиво отгрузив команде Леонида Слуцкого три мяча уже в первом тайме. На фоне питерской команды «Локо» выглядит просто неконкурентным в гонке за чемпионство. И по игре, а теперь уже имея отставание в четыре очка от сине-бело-голубых после четверти дистанции.

Если красно-зеленых такой расклад устраивает, то, как говорится, хозяин – барин. Однако думается, не для того железнодорожники позвали Ральфа Рангника и Томаса Цорна, потратили деньги на недешевую молодежь, чтобы увидеть не качественный скачок в развитии, а откат назад.

Ни мысли. Ни скорости. Ни страсти. Полное безволие на поле, отсутствие прессинга и контрпрессинга. Таким предстал бронзовый призер прошлого сезона на Урале. Весной, когда Марко Николича унизили в Санкт-Петербурге в важнейшем матче за Лигу чемпионов (1:6), серба простили, припоминая удачный отрезок в начале года, и оставили в клубе. Но начался новый сезон, и у «Локомотива» пошли старые проблемы. Вслед за хорошим матчем обязательно следует провал. С такой «стабильностью» рассчитывать на Лигу чемпионов не придется снова, как и на успешное выступление в еврокубках.

Претензии к Николичу появились уже после первого летнего матча – на Суперкубок России с «Зенитом», который чемпион выиграл в одну калитку. Уже тогда многие задались вопросом: была ли вообще в московской команде работа над ошибками? Почему все те косяки, что были весной в Питере при невиданном разгроме железнодорожников, повторились снова? Что делал тренер, почему ничего не исправил?

Начался чемпионат, и «Локо» вроде бы зацепился за лидирующую группу. При этом все свои матчи играя со скрипом. Так была одержана победа над разобранным ЦСКА с тренером-новичком Алексеем Березуцким. Так же был обыгран кувыркающийся по турнирной таблице «Краснодар». Вишенкой на торте была стартовая игра Лиги Европы с «Марселем» на неделе, где хозяев в Черкизове возили, извиняюсь, мордой по газону два тайма. Если бы не расслабленность французов в концовке, рано уверовавших в победу при удалении у соперника, не видать бы железнодорожникам домашней ничьи.

Результат сам по себе нехороший, учитывая, что в группе играют «Лацио» и «Галатасарай». В такой компании разбазаривать очки на своем поле – путь в никуда. Поразила крайне неприятно игра команды. Трусливая, неуверенная, на которую просто противно смотреть. А объяснения тренера после игры, что, мол, не все так плохо, похвала игроков за самоотдачу – это вообще за гранью понимания. Стыдно должно быть за такой футбол! И за такую реакцию на неудачный исход матча. Нам же выдают сегодня отскок от «Марселя» за выдающийся результат.

Это куда «Локомотив» с таким подходом к делу и с такой игрой прикатится? В тупик, не иначе. Матч с «Уралом» подтвердил самые нехорошие предчувствия. Маски сброшены. Все наконец поняли, что никакой Николич не волшебник, что нет ни тактики, ни поставленной игры у его команды. Был просто сумасшедший фарт в некоторых играх прошлого сезона, которые на фоне проблем конкурентов слепили сербу обманчивый образ приличного специалиста.

Он же приезжал в Россию абсолютным ноунеймом. И вдруг стал едва ли не кандидатом в сборную нашей страны. Такие разговоры приходилось слышать, но, кажется, главным пиарщиком Марко была госпожа Зарема Салихова. Тот еще футбольный эксперт.

Сейчас уже очевидно, что в «Локо» сложилась ситуация, когда менеджмент и подбор игроков стоят на более высоком уровне по сравнению с тренерским штабом, который тормозит дальнейшее развитие команды. Можно, конечно, дать Николичу очередной шанс, но есть подозрение, что, сделав круг, через месяц-полтора «Локомотив» вернется в ту же точку.

Нет ни одного оправдания потерям очков в Екатеринбурге. Как нет объективных причин для позорной игры против «Марселя». Ясно, что железнодорожники топчутся на месте, получая время от времени оплеухи от приличных команд и не прогрессируя в своей игре.

По-хорошему, боссам клуба надо поставить перед собой простой вопрос: «Нас устраивают третьи места или мы не хотим по итогам сезона увидеть повторение прошлогоднего сценария?» Если первый вариант их не раздражает, то, как говорится, флаг им в руки. А если задача у клуба может быть только одна – борьба за золото и Лигу чемпионов, то «Локомотиву» пора начинать поиски нового тренера.

источник: «Советский спорт»
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