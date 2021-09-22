Игорь Осинькин: Надеюсь, Пиняев продолжит свою голевую серию

- Мы дали поиграть футболистам, которые имели меньше игровой практики. А дальше получилось так, как получилось. Быстрые забитые мячи в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество было в скорости. Умение чуть лучше проводить быстрые атаки воплотилось в крупный счет. Этому поспособствовало еще и то, что в конце встречи мы освежили игру своими заменами.

- Пиняев в этом матче выглядел как мотор команды. Вы можете его отметить или не хотели бы этого делать?

- Да, я бы не хотел кого-то выделять. У нас достаточно футболистов в этом матче имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. А что касается Пиняева, он забил свои первые мячи в официальных матчах за нашу команду. Надеюсь, он также уверенно продолжит свою голевую серию. Его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной и внутри штрафной помогло ему забить два мяча и отдать голевую передачу.

- Цыпченко удалось сделать хет-трик. Он заслуживает выходить на поле почаще?

- У нас все ребята заслуживают больше игрового времени. Я всегда об этом думаю. Рад, что в этой игре мне удалось поставить ребят, которые имеют меньше практики, чем другие. Дима забил три мяча и органично смотрелся в игре. Когда вышел Ваня Сергеев, он поменял позицию, но все равно хорошо выглядел. У нас должна быть глубокая скамейка, и мы должны верить во всех наших ребят.

- Показалось, что, несмотря на такой крупный счет, от вас был импульс, чтобы команда не останавливалась и забивала еще больше.

- Конечно. Но это было до счета 5:0 или 6:0. Учитывая, что здесь «Енисей» до нас победил 4:0, мы делали задел. Но после счета 6:0 мы уже заменили футболистов. Вышли свежие ребята, и наше преимущество в скорости стало очень большим.

- Следующая игра у «Крыльев советов» с «Зенитом». Как будете подходить к этому матчу после такой крупной победы?

- «Зенит» с «Рубином» показал очень качественный футбол. Может, самый качественный за этот отрезок чемпионата среди всех клубов. Мы это видели и готовимся. Четко представляем, что встреча будет совершенно другая. Не такая как сегодня. С завтрашнего дня, вернее даже с сегодняшнего, мы начинаем подготовку, и уже кое-что сказали ребятам. Хотелось бы, чтобы к таким важным играм у нас был недельный цикл на подготовку, потому что много важных деталей, которые надо не упустить, готовясь к такому серьезному сопернику.