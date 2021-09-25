ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Хусаинов: Взгляды РФС и Кашшаи не совпали. Посмотрим, что сможет сделать Перейра
25 сентября 13:19
автор: Юрий Волохов
автор фото: Алексей Еремин / РФС

Сергей Хусаинов: Взгляды РФС и Кашшаи не совпали. Посмотрим, что сможет сделать Перейра

Судья международной категории Сергей Хусаинов – о переменах в руководстве российских судей.

РФС объявил о назначении 64-летнего Витора Перейры главой департамента судейства. Он сменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи, который ушел в отставку 13 сентября.

- Почему в РФС решили пригласить в свое время Кашшаи?

- В конце декабря 2019 года ушел в отставку возглавлявший Департамент судейства Александр Егоров. Вокруг его персоны создалась определенная напряженность. Видимо, в РФС решили снизить градус напряженности приглашением Кашшаи.

Иностранец, только приехал в Россию, ему нужно освоиться. Волна негатива немного снизилась. Плюс тут началась пандемия.

- Венгр освоился?

- Освоился, конечно, но что он мог изменить? Не он выбирал этих судей, он с ними только познакомился. А кто эти ребята, кто их выбирал – кто ж знает?

- Почему Кашшаи так резко ушел?

- Они с Хачатурянцом (глава судейского комитета РФС. – Прим. ред.) не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие и работу судейского департамента. Взгляды Кашшаи не совпали со взглядами руководства Российского футбольного союза, поэтому решили с венгром расстаться.

- Не очень понимаю, что вы понимаете под развитием? Что у наших судей нужно развивать?

- Я вам скажу – развивать нужно сборы, семинары. Это основа во всех судейских коллегиях. А РФС сказал, что мы будем развиваться по-другому пути. По какому – это только руководителям РФС известно.

- Так сборы перед сезоном проводятся…

- Сейчас нет сборов, какие были в мое время, в советские времена. Собираются судьи в Питере, сдают нормативы, тесты на знание правил - и свободны.

В наше время мы тоже сдавали нормативы, но нас готовили к сезону не только теоретически, но и практически. Мы на сборах судили контрольные матчи. Этого сейчас нет, к сожалению.

Это, как готовить летчиков на тренажерах, а им потом в бой идти. А как они проявят себя в боевых условиях, если противника только в теории видели на тренажерах?

- Что можете сказать про Витора Перейру, кроме того, что он опытный арбитр, судил много топовых матчей.

– Я не знаю, что он может сделать? Посмотрим. Но если ты был классным футболистом, не значит, что ты будешь хорошим тренером.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сергей Галицкий назвал тройку лучших тренеров чемпионата РоссииОлег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккеюНакануне презентации раскрыта стоимость смартфона Xiaomi Civi с процессором Qualcomm Snapdragon 778GЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиЖена футболиста о том, чем женская измена отличается от мужской«Никогда бы не поверила, что это дом Галицкого»
Волкановски не стоит переводить Ортегу в партер, чтоб не попасть в ловушку. Расклад и лучшие ставки на UFC 266
26 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе пройдет грандиозный турнир UFC, главным событием которого станет чемпионская битва Алекса Волкановски и Брайана Ортеги. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
«Витория болен, «Спартак» обязательно пропустит от уфимцев». Прогноз Ловчева на матч РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «фактор Газизова» будет иметь ключевое значение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой» (25 сентября, 19:00), которые должны сыграть 1:1.
«В вязкой игре «Локо» забьет в Химках один гол и победит». Ловчев — о матче 9-го тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев проанализировал для «Плеймейкера» состояние «Химок» и «Локомотива» в преддверии их очной встречи в девятом туре Российской Премьер-Лиги (25 сентября, 14:00).
В хоккейном «Локомотиве» почти как в футбольном «Спартаке»: 21-й тренер за 18 лет! Теперь Никитин вместо Скабелки
Андрей Скабелка уволен за неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ. Его сменил экс-наставник ЦСКА Игорь Никитин.
«Теперь Россия точно побьется за золото Пекина». Кожевников — о сенсационном возвращении Знарка в сборную
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
Знарка вовремя позвали в сборную России. Все дело в НХЛ и нестабильной игре СКА
Олег Знарок повезет российских хоккеистов на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Поясняем, почему решение ФХР абсолютно логично.
«Желаю победы украинцу, но фаворит — британец». Прогноз Валуева на супербой Джошуа — Усик
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от чемпионского поединка сразу за четыре пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO), в котором 26 сентября в Лондоне хозяину ринга Энтони Джошуа будет противостоять украинец Александр Усик.
«По-моему, все складывается в пользу австралийца». Валуев — о титульном поединке Волкановски и Ортеги
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя UFC 266, в котором 26 сентября сойдутся австралиец Алекс Волкановски и американец Брайан Ортега.
Римейк финала Лиги чемпионов и три гола «Ливерпуля». Ожидания от 6-го тура АПЛ и расписание трансляций
«Плеймейкер» представляет шестой тур Английской премьер-лиги, в центральном матче которого «Челси» примет в Лондоне «Манчестер Сити».
Смертельный спорт. Как на Эльбрусе погибли альпинисты — из-за бури и, похоже, очередного разгильдяйства
Трагически завершилось восхождение на Эльбрус для группы альпинистов. Пятеро участников из 23 человек, входивших в группу, погибли.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика