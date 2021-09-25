Сергей Хусаинов: Взгляды РФС и Кашшаи не совпали. Посмотрим, что сможет сделать Перейра

Иностранец, только приехал в Россию, ему нужно освоиться. Волна негатива немного снизилась. Плюс тут началась пандемия.

- В конце декабря 2019 года ушел в отставку возглавлявший Департамент судейства Александр Егоров . Вокруг его персоны создалась определенная напряженность. Видимо, в РФС решили снизить градус напряженности приглашением Кашшаи.

- Почему в РФС решили пригласить в свое время Кашшаи?

РФС объявил о назначении 64-летнего Витора Перейры главой департамента судейства. Он сменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи , который ушел в отставку 13 сентября.

- Освоился, конечно, но что он мог изменить? Не он выбирал этих судей, он с ними только познакомился. А кто эти ребята, кто их выбирал – кто ж знает?

- Почему Кашшаи так резко ушел?

- Они с Хачатурянцом (глава судейского комитета РФС. – Прим. ред.) не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие и работу судейского департамента. Взгляды Кашшаи не совпали со взглядами руководства Российского футбольного союза, поэтому решили с венгром расстаться.

- Не очень понимаю, что вы понимаете под развитием? Что у наших судей нужно развивать?

- Я вам скажу – развивать нужно сборы, семинары. Это основа во всех судейских коллегиях. А РФС сказал, что мы будем развиваться по-другому пути. По какому – это только руководителям РФС известно.

- Так сборы перед сезоном проводятся…

- Сейчас нет сборов, какие были в мое время, в советские времена. Собираются судьи в Питере, сдают нормативы, тесты на знание правил - и свободны.

В наше время мы тоже сдавали нормативы, но нас готовили к сезону не только теоретически, но и практически. Мы на сборах судили контрольные матчи. Этого сейчас нет, к сожалению.

Это, как готовить летчиков на тренажерах, а им потом в бой идти. А как они проявят себя в боевых условиях, если противника только в теории видели на тренажерах?

- Что можете сказать про Витора Перейру, кроме того, что он опытный арбитр, судил много топовых матчей.

– Я не знаю, что он может сделать? Посмотрим. Но если ты был классным футболистом, не значит, что ты будешь хорошим тренером.