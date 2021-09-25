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Марко Николич: Удаление Гилерме? За девять туров мы три матча провели в меньшинстве
25 сентября 17:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

Марко Николич: Удаление Гилерме? За девять туров мы три матча провели в меньшинстве

После матча 9-го тура РПЛ «Химки» - «Локомотив» (0:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Марко Николич и Игорь Черевченко.

- «Локомотив» был на поле единой командой. У нас был хороший прессинг, хорошее движение. Мы все контролировали, - рассказал Николич. - Лантратов отлично справился с опасными моментами. Мы практически играли в два центральных защитника: Баринов и Магкеев. У нас было много молодых ребят, и они провели хорошую встречу. После удаления наши футболисты все равно хотели победить. В первом тайме была ситуация, где надо было быстрее разыгрывать мяч и разобраться, и мы могли решить исход матча. Было много моментов, чтобы забить, но нам не хватило опыта. У нас много молодежи и новичков. Но мы даже в меньшинстве старались, хотели победить. Хвалю ребят за желание. Даже в меньшинстве мы хотели играть вперед. Сегодня были сложные условия для футбола. Плохо, что мы потеряли два очка. У нас были моменты во втором тайме, но не получилось. К сожалению, Магкеев получил, мне кажется, серьезную травму. Он находится в хорошей форме, и стал футболистом сборной России, поэтому вдвойне обидно. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Но сейчас плохая ситуация.

- Что случилось с Пабло перед игрой?
- Он почувствовал повреждение. Баринов и Магкеев, считаю, справились отлично. До красной карточки вообще здорово играли, сработали вместе. Хочется поздравить с дебютом Бабкина, у которого еще и день рождения. Худяков тоже молодец. Он также дебютировал в игре с «Химками». Это будущее клуба и российского футбола. Но надо через игры набираться опыта. Мне они понравились.

- Было ли удаление Гилерме, как вам показалось, и как оцените судейство?
- Не буду это комментировать. Могу только сказать, что за девять туров мы три матча играли в меньшинстве. Лучше о болельщиках поговорим. Атмосфера на стадионе скажет лучше, чем я.

- Считаете ли вы логичными ограничения по количеству зрителей на стадионе?
- Это не ко мне вопрос. Я гордился, когда мы принимали в Москве «Баварию», «Атлетико» и на трибунах было много народу, когда вся Европа была закрыта. Мы ведь играем для болельщиков, и когда они на трибунах – все по-другому. Матчи совсем другие без них. Они должны быть на стадионе, но есть специалисты, которые принимают решения.

«ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ У НАС БЫЛО ПРЕИМУЩЕСТВО, НО Я ДОВОЛЕН, ЧТО СЫГРАЛИ НА НОЛЬ»

- Получилось два разных тайма. После удаление в начале второго тайма было понятно, что у нас будет преимущество. Но счет 0:0. Значит, он отражает ход игры, - рассказал Черевченко.

- Удовлетворены ли итогом матча и качеством игры «Химок»?
- Я доволен тем, что мы сыграли на ноль, потому что давно этого не делали. Но были хорошие моменты, не и хватало последнего паса в штрафную. В таких моментах бывает, что соперник наказывает, потому что идет большое давление на команду, которая играет в меньшинстве. Мы прозевали быстрые выпады «Локомотива», которыми он славится.

- Несколько игроков основного состава вернулись в строй. Они находятся в оптимальных кондициях?
- Не сказал бы, что они в кондициях. Я отсутствовал четыре дня. И они только три дня тренируются с командой в общей группе.

- Почему только одна замена произведена вами и как считаете, вышедший Соколов усилил игру?
- Соколов добавил скорости. Хороший парень растет для российского футбола. Ему 18 лет. Он молод. На поле хватило одной замены для такого матча.

источник: «Советский спорт»
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