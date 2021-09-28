У Карпина проблемы, УЕФА не оштрафует клубы Суперлиги, Китай может не сыграть в хоккей на Олимпиаде

Валерий Карпин назвал состав на матчи отбора ЧМ-2022 - дома со Словакией (8 октября) и в гостях со Словенией (11-го).

Из расширенного списка выпали вратарь Крицюк («Зенит»), защитники Магкеев («Локомотив»), Караваев («Зенит»), полузащитники Мухин («ЦСКА»), Зиньковский («Крылья Советов»), Бакаев («Спартак»), нападающий Дзюба («Зенит») и Тюкавин («Динамо»).

Потери у Карпина почти что катастрофические. Особенно это касается линии защиты. Еще недавно, при Станиславе Черчесове, фланги в сборной закрывали Фернандес, Караваев и Жирков. Теперь из этой троицы нет никого. Марио сосредоточился на играх за клуб и больше не будет играть за Россию. Караваев вернулся в «Зенит» с травмой из национальной команды после сентябрьских игр отбора и до сих пор не восстановился. Жирков не объявлял о завершении карьеры, но после травмы пока без клуба – набирает форму с любителями.

На Фернандеса с Жирковым тренеры и не рассчитывали, но без Караваева будет совсем туго. Помимо него из-за повреждений выбыли спартаковский опорник Зобнин, вингер «Валенсии» Черышев и защитник «Локо» Магкеев, который набрал отличную форму в последних матчах. Полузащитник «Зенита» Оздоев лечится с начала сезона. Добавим сюда отказавшегося играть за сборную Дзюбу – и получим минус полсостава. Если в полузащите Карпин найдет, кем заменить выбывших, то с защитой и атакой проблемы будут очевидные.

Посмотрим, что дадут сборной новичок Агаларов из «Уфы» и ветеран Глушаков из «Химок», который не вызывался с весны 2018-го.

ЦСКА ВЫИГРАЛ В НИЖНЕМ И ПОДНЯЛСЯ НА ПЯТОЕ МЕСТО

Вчера завершился девятый тур РПЛ. ЦСКА выиграл в гостях у «Нижнего Новгорода» - 2:0 и поднялся на пятое место с 16 очками. Голы у армейцев забили Зайнутдинов, отправивший в первом тайме мяч в ворота пятой точкой, что вызвало много обсуждений, и после перерыва Ахметов, реализовавший пенальти. Красно-синие играли без своего лучшего нападающего Заболотного. В прошлом туре со «Спартаком» (1:0) Антон забил в концовке решающий гол, но успел после этого получить красную карточку, так что игру в Нижнем пропускал из-за дисквалификации. Вместо него впервые в старте в РПЛ вышел 19-летний Яковлев.

В следующем туре ЦСКА принимает дома «Краснодар», который тренирует бывший наставник армейцев Виктор Гончаренко. Сейчас у обоих клубов поровну очков, что добавит матчу принципиальности.

«Урал» одержал первую победу в сезоне, переиграв дома тульский «Арсенал» - 2:0. Екатеринбуржцы набрали 6 очков, как и «Ростов», но не смогли уйти с последней строчки таблицы.

УЕФА НЕ СМОЖЕТ НАКАЗАТЬ ДЕНЬГАМИ КЛУБЫ СУПЕРЛИГИ

УЕФА отказался от денежных требований к клубам, основавшим европейскую Суперлигу, а затем вышедшим из нее. Организация намеревалась получить с «Арсенала», «Милана», «Челси», «Атлетико», «Интера», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» по 15 миллионов евро и 5 процентов доходов за участие в турнирах УЕФА за один сезон. Но заработать таким образом не удастся.

Ранее УЕФА вынужден был отказаться от претензий к трем главным бунтовщикам - «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу», которые по-прежнему не заявляли о выходе из проекта Суперлиги. В отношении этих клубов было возбуждено дисциплинарное дело на предмет нарушения нормативных документов УЕФА. Однако апелляционный суд объявил разбирательства недействительными. До этого мадридский суд вынес вердикт, что УЕФА не может исключить клубы Суперлиги из своих турниров, а также не имеет права накладывать на них санкции.

В пресс-релизе УЕФА подчеркнул, что будет придерживаться всех договоренностей, достигнутых в мае.

КИТАЙ МОЖЕТ НЕ СЫГРАТЬ В ХОККЕЙ НА ДОМАШНИХ ИГРАХ

Мужскую сборную Китая по хоккею могут снять с олимпийского турнира на домашних Играх. Причина – крайне низкий уровень игры команды. После того как НХЛ согласилась отпустить в Пекин своих хоккеистов, стало ясно, что китайцы будут в этом соревновании мальчиками для битья.

ИИХФ будет наблюдать за контрольными матчами китайской команды, после чего примет окончательное решение. Никому не нужны разгромные двузначные счета на Олимпиаде, прежде всего самим хозяевам. По словам нового главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, если Китай не выставит команду в хоккейном турнире, ее может заменить Норвегия. Скандинавы на 11-м месте в рейтинге ИИХФ. Это наиболее высокий показатель из всех сборных, которые не смогли квалифицироваться на Олимпиаду.

Напомним, что на ОИ-2022 Китай попал в группу с Канадой, США и Германией.

БУЧНЕВИЧ И ЧИНАХОВ ЗАБИЛИ В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ

В НХЛ продолжаются контрольные матчи. «Сент-Луис» переиграл «Даллас» - 2:1. В обоих шайбах отметился новичок «Блюз» Павел Бучневич, в прошлом сезоне защищавший цвета «Рейнджерс». В самом начале второго периода россиянин сравнял счет, а в овертайме отдал голевую передачу Сэму Анансу.

Обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда» Егор Чинахов стал автором победной шайбы в игре «Питтсбург» - «Коламбус» (0:3). Наш легионер отличился в концовке первого периода.

Результаты остальных игр: «Монреаль» - «Торонто» - 5:2, «Аризона» - «Лос-Анджелес» - 2:1. «Ванкувер» - «Калгари» - 4:2.

НИКИТИН ВЫИГРАЛ В ПЕРВОМ МАТЧЕ С «ЛОКОМОТИВОМ»

Тем временем бывший клуб Чинахова сожалеет о потере перспективного нападающего. Об этом после поражения в регулярном чемпионате КХЛ от «Локомотива» на своей площадке – 1:4 говорил главный тренер «ястребов» Боб Хартли. «Авангард» открыл счет, но затем потерял преимущество.

Гости имели повышенную мотивацию, ведь это был первый матч ярославцев под руководством Игоря Никитина. В финале Кубка Гагарина-2021 новый наставник железнодорожников уступил с ЦСКА как раз «Авангарду», что в итоге привело к отставке Никитина. Теперь он взял мини-реванш.

Непросто сложился поединок в Подольске для СКА Валерия Брагина. Тренер за свои эмоции получил удаление. Претензии Брагина вызвало решение судей удалить игрока гостей за неправильное вбрасывание, что случается довольно редко. Сама же игра напоминала хороший триллер. Питерцы проигрывали 1:4 и 4:5, но отыгрались за мгновения до конца основного времени. В серии буллитов «Витязь» вырвал победу – 6:5.

СКА остается на третьем месте на Западе с 15 очками. Витязь» поднялся на шестое (12 очков). «Локомотив», несмотря на победу, идет только десятым (10). Не впечатляют пока и результаты «Авангарда» - седьмое место на Востоке (10).