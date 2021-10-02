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А если бы поставили пенальти в ворота хозяев? ЦСКА и «Краснодар» разошлись «сухим» миром
02 октября 21:11
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПФК ЦСКА

А если бы поставили пенальти в ворота хозяев? ЦСКА и «Краснодар» разошлись «сухим» миром

49 ударов по воротам, 14 из которых в створ, не принесли голов. А еще дважды мяч попадал в штангу.

Дисквалифицированный на три матча (на третий – условно) главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко наблюдал за игрой из ложи за стеклом. С фужером минералки и гаджетом, ручкой и блокнотом. Посылая сообщения на лавку своим помощникам. На заднем плане сновали какие-то дети и прочие ВИПы. И это называется дисквалификацией?!

Мэтр Константин Бесков вообще предпочитал располагаться во время матчей своих команд не на лавке, а на трибуне. Иногда даже не спускаясь в раздевалку. Как в той самой исторической переигровке за золотые медали в Ташкенте-70 «Динамо» (Москва) – ЦСКА. К перерыву бело-голубые вели 3:1, и Бесков со Львом Яшиным на трибуне уже праздновали победу коньячком. А когда во втором тайме сменились декорации, помощник тренера Адамас Голодец без главного не решился на замены, и ЦСКА совершил камбэк – 4:3.

В ложах «ВЭБ Арены» были замечены владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, тренеры сборной Валерий Карпин и Виктор Онопко. Распрекрасный шанс для участников матча, не попавших в список кандидатов на октябрьские отборочные матчи со Словакией и Словенией выстрелить и прорваться в главную команду страны. Как сделал спартаковец Бакаев, блистательно сыгравший в Неаполе в Лиге Европы. Чем не пример молодому армейцу Мухину, выбывшему из списка Карпина и вызванного в молодежную сборную? Или для его одноклубника Ахметова, которого приглашал Станислав Черчесов?

Однако в первом тайме, прошедшем в острожной позиционной борьбе без голевых моментов, 19-летний опорный полузащитник москвичей играл с шероховатостями. А активности Ахметова, расположившегося на позиции «десятки», хватило минут на десять. Настоящая же «десятка» хозяев, Дзагоев (если принять во внимание игровой номер), провел первый тайм на лавке.

Подходов у соперников было много, как и ударов. Только гости ни разу не попали в створ после дюжины попыток , хозяева били вдовое реже, но четырежды заставили вступпть в игру вратаря Сафонова. Который в самом начале матча повредил плечо в жестком столкновении с форвардом красно-синих Заболотным, но с поля не ушел.

Первый голевой момент болельщики увидели на шестой минуте второй половины. Самый активный у хозяев Эджуке навесил в центр штрафной, Заболотный пробил головой, но мяч полетел близко к вратарю, и тот перевел его на угловой.

Вскоре вступил в игру и Акинфеев. Дважды его как следует проверил Крыховяк. Сначала поляк не сумел переиграть голкипера в ближнем бою, а потом капитана армейцев выручила стойка после низового удара с 21-22 метров.

Наверное, мог похитрее сыграть у владений Сафонова Зайнутдинов, получивший мяч на углу вратарской. Но решил бить головой, хотя было время опустить мяч на землю.

Главный тренер ЦСКА ввел в игру свежие силы, оголив опорную зону: вместо Чалова вышел Яковлев, Зайнутдинова – Дзагоев. А «быки» с заменами не торопились – у них в резерве числились всего шесть полевых игроков. До финального свистка их так и не сделали.

Впрочем, гости завладели территорией и мячом, так что, возможно, и не стоило что-то менять.

Напугали «быков» два подряд острейших выпада армейцев. Но Заболотный, брошенный в прорыв Эджуке, пробил выше перекладины, разочаровав Карпина. И тут же уже сам нигериец эффектным обводящим ударом с боковой линии штрафной площади в дальний угол заставил звенеть штангу.

Кульминацией изобиловавшей ударами по воротам игрой мог стать пенальти, но комната VAR

решила, что сборник Дивеев не играл рукой в единоборстве с Классоном. Хотя показалось, что защитник подгреб мяч кистью. Шла третья добавленная минута.

Наверное, ничья – справедливый исход матча.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Краснодар» - (0:0).

Вратари: Акинфеев – Сафонов.

Предупреждения: Обляков (26), Яковлев (76). Рамирес (60), Вильена (82).

2 октября. Москва. «ВЭБ Арена». 3000 зрителей. Судья: Москалев (Воронеж).

источник: «Советский спорт»
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