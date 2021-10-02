А если бы поставили пенальти в ворота хозяев? ЦСКА и «Краснодар» разошлись «сухим» миром

Дисквалифицированный на три матча (на третий – условно) главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко наблюдал за игрой из ложи за стеклом. С фужером минералки и гаджетом, ручкой и блокнотом. Посылая сообщения на лавку своим помощникам. На заднем плане сновали какие-то дети и прочие ВИПы. И это называется дисквалификацией?!

Мэтр Константин Бесков вообще предпочитал располагаться во время матчей своих команд не на лавке, а на трибуне. Иногда даже не спускаясь в раздевалку. Как в той самой исторической переигровке за золотые медали в Ташкенте-70 «Динамо» (Москва) – ЦСКА. К перерыву бело-голубые вели 3:1, и Бесков со Львом Яшиным на трибуне уже праздновали победу коньячком. А когда во втором тайме сменились декорации, помощник тренера Адамас Голодец без главного не решился на замены, и ЦСКА совершил камбэк – 4:3.

В ложах «ВЭБ Арены» были замечены владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, тренеры сборной Валерий Карпин и Виктор Онопко. Распрекрасный шанс для участников матча, не попавших в список кандидатов на октябрьские отборочные матчи со Словакией и Словенией выстрелить и прорваться в главную команду страны. Как сделал спартаковец Бакаев, блистательно сыгравший в Неаполе в Лиге Европы. Чем не пример молодому армейцу Мухину, выбывшему из списка Карпина и вызванного в молодежную сборную? Или для его одноклубника Ахметова, которого приглашал Станислав Черчесов?

Однако в первом тайме, прошедшем в острожной позиционной борьбе без голевых моментов, 19-летний опорный полузащитник москвичей играл с шероховатостями. А активности Ахметова, расположившегося на позиции «десятки», хватило минут на десять. Настоящая же «десятка» хозяев, Дзагоев (если принять во внимание игровой номер), провел первый тайм на лавке.

Подходов у соперников было много, как и ударов. Только гости ни разу не попали в створ после дюжины попыток , хозяева били вдовое реже, но четырежды заставили вступпть в игру вратаря Сафонова. Который в самом начале матча повредил плечо в жестком столкновении с форвардом красно-синих Заболотным, но с поля не ушел.