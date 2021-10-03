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Говорят, что в Питере - договорняк наоборот. Никто уже не верит, что все у нас по-честному
03 октября 21:51
автор: Иван Сергеев
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Говорят, что в Питере - договорняк наоборот. Никто уже не верит, что все у нас по-честному

10-й тур РПЛ принес много неожиданных результатов. Но в сенсации не верят, все верят в теории заговора.

«Зенит» впервые проиграл в сезоне. Но что еще удивительнее — впервые в истории в матче с «Сочи» потерял очки (1:2). Еще и дома, что добавляет нереальности произошедшему. В сети начали искать подвох, припоминая, что южный клуб иначе как зенитовским фармом в последнее время не называли. Все из-за тесных связей клубных боссов, постоянных сдач в аренду южанам не нужных питерцам игроков и регулярной поставки очков сине-бело-голубым. Но вот случилось чудо. Или все же нет?

Если бы не удаление Сердара Азмуна на 42-й минуте первого тайма, даже в поражении «Зенита» нашли бы заговор. Чемпион сам виноват. Слишком много вещей в нашем футболе, где ситуации решаются в пользу газпромовской команды не по духу и правилам игры, а по понятиям. На неделе, например, экспертный комитет по судейству при РФС постановил, что пенальти в предыдущем туре с «Крыльями» «Зенит» не должен был бить. А ведь это случилось в концовке, привело к победе хозяев, в результате чего самарцы потеряли заслуженное очко, а питерцам приплюсовали два. Потому что так почудилось арбитру.

А сейчас народу чудится, что в Петербурге был новый договорняк. Только уже в пользу «Сочи». Они, дескать, отдадут потом во втором круге. Какой резон у этой сумасбродной версии? Довольно простой. «Зениту» ничто не угрожает на его первом месте. Конкурентов в РПЛ у него нет. Даже проиграв, сине-бело-голубые сохраняют комфортный отрыв в 4 очка от второго места, на котором «Динамо» так никто и не смог потеснить, хотя бело-голубые оступились в домашней встрече с «Крыльями» (0:1).

Хороши у нас преследователи чемпиона. «Локомотив» дома проиграл аутсайдеру - «Ростову» (1:2). Команда Марко Николича деградирует на глазах. Перед этим были две невыразительные нулевые ничьи с «Уралом» и «Химками» и безвольное поражение посреди недели в Риме в матче Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

«Рубин», которому прочили борьбу за медали, проиграл третий матч кряду. На этот раз на своем поле «Нижнему Новгороду». У Леонида Слуцкого все разладилось, он нервничает, игроки тоже. Не факт, что вместе дойдут до финиша. Что-то сломалось в Казани в поступательном движении вверх.

ЦСКА с «Краснодаром» выглядят полуфабрикатами. Тренеры новые у клубов, игры цельной нет, только эпизодами проскакивают неплохие отрезки. А в общем слабенький показывают футбол. Игроков, за которыми хочется смотреть, раз-два и обчелся. У армейцев Эджуке с Фернандесом, у «быков» Кордоба с Классоном. Ну и все. Одни легионеры.

В итоге из шестерки клубов, которые стоят после «Зенита», выиграл только «Сочи». «Спартак» после победы в Грозном уже седьмой. Если так пойдет и дальше, то недалек тот час, когда увидим повторение прошлогоднего сценария, когда вторыми были красно-белые. От «Динамо» их отделяет всего одна победа.

А ведь совсем недавно такой поворот виделся нереальным. Но таков нынче чемпионат, нет стабильно хороших клубов. Все кувыркаются. Только одним помогают не терять очки (на этот раз пришла очередь ЦСКА, которого пожалели в концовке игры с «Краснодаром», не поставив пенальти за игру рукой Дивеева), а другим нет. Если сидишь и не вякаешь против системы, то тебе может перепасть. Коли идешь войной — как Слуцкий и Краснодар — тогда не жди пощады.

Судью Казарцева, который был на VAR в игре армейцев с «быками», спешно отстранили от работы в Грозном, заменив на Карасева. Судя по всему, снова будут убирать. Почему, спрашивается, не сделали это бесповоротно год назад, когда они вместе с Еськовым прибили «Спартак» в игре против «Сочи»? А потом удивляются, что никто не верит в задуманные в нашем футболе реформы.

Как тут поверить, если повод к недоверию появляется в каждом туре. Так что не стоит удивляться разговорам вокруг «Зенита» и «Сочи». Они точно не на пустом месте, раз все у нас через одно место.

источник: «Советский спорт»
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