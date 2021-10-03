Говорят, что в Питере - договорняк наоборот. Никто уже не верит, что все у нас по-честному

«Зенит» впервые проиграл в сезоне. Но что еще удивительнее — впервые в истории в матче с «Сочи» потерял очки (1:2). Еще и дома, что добавляет нереальности произошедшему. В сети начали искать подвох, припоминая, что южный клуб иначе как зенитовским фармом в последнее время не называли. Все из-за тесных связей клубных боссов, постоянных сдач в аренду южанам не нужных питерцам игроков и регулярной поставки очков сине-бело-голубым. Но вот случилось чудо. Или все же нет?

Если бы не удаление Сердара Азмуна на 42-й минуте первого тайма, даже в поражении «Зенита» нашли бы заговор. Чемпион сам виноват. Слишком много вещей в нашем футболе, где ситуации решаются в пользу газпромовской команды не по духу и правилам игры, а по понятиям. На неделе, например, экспертный комитет по судейству при РФС постановил, что пенальти в предыдущем туре с «Крыльями» «Зенит» не должен был бить. А ведь это случилось в концовке, привело к победе хозяев, в результате чего самарцы потеряли заслуженное очко, а питерцам приплюсовали два. Потому что так почудилось арбитру.

А сейчас народу чудится, что в Петербурге был новый договорняк. Только уже в пользу «Сочи». Они, дескать, отдадут потом во втором круге. Какой резон у этой сумасбродной версии? Довольно простой. «Зениту» ничто не угрожает на его первом месте. Конкурентов в РПЛ у него нет. Даже проиграв, сине-бело-голубые сохраняют комфортный отрыв в 4 очка от второго места, на котором «Динамо» так никто и не смог потеснить, хотя бело-голубые оступились в домашней встрече с «Крыльями» (0:1).

Хороши у нас преследователи чемпиона. «Локомотив» дома проиграл аутсайдеру - «Ростову» (1:2). Команда Марко Николича деградирует на глазах. Перед этим были две невыразительные нулевые ничьи с «Уралом» и «Химками» и безвольное поражение посреди недели в Риме в матче Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

«Рубин», которому прочили борьбу за медали, проиграл третий матч кряду. На этот раз на своем поле «Нижнему Новгороду». У Леонида Слуцкого все разладилось, он нервничает, игроки тоже. Не факт, что вместе дойдут до финиша. Что-то сломалось в Казани в поступательном движении вверх.