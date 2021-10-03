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Евгений Ловчев: «Спартак» привез в Грозный настроение из Неаполя, и Витория заметно ожил
03 октября 21:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Евгений Ловчев: «Спартак» привез в Грозный настроение из Неаполя, и Витория заметно ожил

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – об игре «Спартака» в Грозном.

- «Спартак» это победой еще больше поправил свое положение…
- Уже всего три очка от «Динамо» отделяют. Важная победа перед перерывом на матчи сборных. Конечно, получше стали играть, поорганизованнее сзади.

- И Витория немного ожил – а то ведь такое давление было на тренера после целой череды неудач.
- Конечно, немного сбросил этот камень с плеч. После матча обнимал игроков, благодарил за игру.

Но заметил, что между собой они ругаются на поле. Максименко на кого-то кричал. Нервничают, надо команду немного успокоить. Очередная победа, может, поможет прийти немного в себя. Все-таки мастера-то есть в команде.

- Тяжелый матч получился…
- Поначалу резво начали – будто привезли свое настроение из Неаполя в Грозный. Потом стали уставать. Фланги неплохие, в центре нет мудрого распасовщика. Типа, Нобоа, который грамотно фланги подключал бы, игру регулировал. А так в центре много суеты от Умярова, Игнатова. Нужен какой-то опытный дядька.

Бакаев очень старался, комментатор сказал, что он купил 40 билетов на этот матч для своих родственников и земляков. Думал, если и кто и забьет, то это будет Бакаев. И был отличный шанс, но не забил пенальти.

Гол был забит из-за ошибки игроков «Ахмата» в центре поля. Соболев, конечно, молодец, но никто не отметил Литвинова, он пас отличный дал – в касание, вывел практически один на один Соболева.

Если в целом, «Спартак» выиграл по делу. Немного концовка получилось нервозная.

- Пару слов про игру «Зенит» - «Сочи». Там самый спорный момент – заслуживал ли удаления Азмун?
- Думаю, удалили правильно. Хотя, понятно, ненамеренно Азмун так играл. Летел, ему уже некуда было деваться. Хотя «Зенит» должен был выигрывать, но Чистяков с Крицюком сотворили гол на ровном месте. Если Крицюк не крикнул, то он виноват. Если же крикнул, а Чистяков выбыл у него мяч из рук, понято, виноват защитник. Это все из-за того, что они всего месяц вместе играют.

источник: «Советский спорт»
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