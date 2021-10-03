Евгений Ловчев: «Спартак» привез в Грозный настроение из Неаполя, и Витория заметно ожил

- «Спартак» это победой еще больше поправил свое положение…

- Уже всего три очка от «Динамо» отделяют. Важная победа перед перерывом на матчи сборных. Конечно, получше стали играть, поорганизованнее сзади.

- И Витория немного ожил – а то ведь такое давление было на тренера после целой череды неудач.

- Конечно, немного сбросил этот камень с плеч. После матча обнимал игроков, благодарил за игру.

Но заметил, что между собой они ругаются на поле. Максименко на кого-то кричал. Нервничают, надо команду немного успокоить. Очередная победа, может, поможет прийти немного в себя. Все-таки мастера-то есть в команде.

- Тяжелый матч получился…

- Поначалу резво начали – будто привезли свое настроение из Неаполя в Грозный. Потом стали уставать. Фланги неплохие, в центре нет мудрого распасовщика. Типа, Нобоа, который грамотно фланги подключал бы, игру регулировал. А так в центре много суеты от Умярова, Игнатова. Нужен какой-то опытный дядька.

Бакаев очень старался, комментатор сказал, что он купил 40 билетов на этот матч для своих родственников и земляков. Думал, если и кто и забьет, то это будет Бакаев. И был отличный шанс, но не забил пенальти.