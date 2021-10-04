Андрей Николаев: Никаких оснований подозревать «Зенит» и «Сочи» в сговоре нет

- Но стоит зайти в комментарии под статьями и увидите: многие болельщики за пределами Санкт-Петербурга убеждены, что «Сочи» облегчал на поле задачу «Зенита» в качестве его фарм-клуба. Теория заговора?

- Я никакой взаимосвязи здесь не вижу. Ни вчера, ни в четырех предыдущих матчах между «Зенитом» и «Сочи» странностей не замечал. Результат всегда выглядел закономерным.

- С пятой попытки «Сочи» выиграл у «Зенита». Это снизит градус разговоров об особых отношениях между клубами?

Первое поражение «Зенита» от «Сочи» случилось вопреки ожиданиям. После разгрома в матче Лиги чемпионов шведского «Мальме» сине-бело-голубые выглядели безоговорочным фаворитом, но проиграли команде с Черного моря, по мнению бывшего нападающего «Зенита», закономерно.

- Похоже на то (улыбается). Но на приверженцев такой теории победа «Сочи» никак не повлияет.

- Почему же?

- Потому что теперь можно развернуть ситуацию в другую сторону – сказать, что «Зенит» специально проиграл «Сочи» для разрушения стереотипа о предсказуемых результатах.

- Дороговато выглядит цена попытки разрушить стереотип.

- Наоборот. В защиту своей теории люди скажут, что для прерывания победной серии «Зенита» наступил очень удобный момент. «Сочи» в борьбе за место в пятерке три очка были нужнее, чем «Зениту» для потенциального чемпионства. Сине-бело-голубые как были единоличным лидером, так им и остаются. Если же переходить на серьезный язык, то уверен: люди, соображающие в футболе, и раньше видели, что в матчах «Зенита» и «Сочи» никаких оснований для подозрений нет.

- Значит, приверженцы теории заговора в футболе не понимают?

- Думаю, дело не в этом. Болельщикам хочется найти для себя объяснение каким-то тенденциям, победным и неудачным сериям. Кому-то хочется выглядеть осведомленным. Вот и появляются теории. Но основания для таких разговоров могли появиться при алогичности результатов. Если бы, например, одна команда была до 85-й минуты намного сильнее, а потом резко сбавляла и проигрывала. Но такого в матчах «Зенита» и «Сочи» не было никогда.

«ОШИБКА ЧИСТЯКОВА ВЗБОДРИЛА «СОЧИ»

- Вчерашний результат на «Газпром-Арене» тоже закономерен?

- Да. «Сочи» победу заслужил. У «Зенита» до гола Дзюбы возникали сложности в атаке. Опасных моментов у ворот гостей почти не было.

- В чем причина?

- Сильно сказалось отсутствие Клаудиньо. С ним игра в атаке легкая, быстрая, с хитрыми передачами. За таким «Зенитом» соперникам успевать очень тяжело. Но без бразильского новичка комбинационная игра вдруг развалилась. Вместо Клаудиньо вышел Азмун – показалось, что вернулась игра двухлетней давности. С доминированием длинных передач, с редкими розыгрышами. Такой футбол более предсказуем для соперника.

- Удаление Азмуна – ключевой эпизод матча?

- Двоякий вопрос. «Зенит» и в меньшинстве контролировал игру, постоянно контратаковал, мог и второй мяч забивать. И не воспользуйся Касьерра нелепым столкновением Крицюка с Чистяковым – «Зенит» имел шансы забить еще и спокойно выиграть. Но ответный мяч «Сочи» придал им настроения и уверенности.

- Кто виноват в эпизоде с первым пропущенным мячом – вратарь или защитник?

- На мой взгляд, виноват Чистяков. Напрасно он пошел на ту подачу. Мяч летел над линией вратарской, это зона Крицюка. Защитник ему помешал. Но акцентировать внимание на этой ошибке Дмитрия Чистякова не стоит. Объясняю это неопытностью защитника.

«СПАСТИ МАТЧ МОГЛИ «СТЕНОЧКИ» И СТАНДАРТЫ»

- А как оценить действия перед победным голом «Сочи» Вильмара Барриоса? Который полетел в подкат и выключил себя из игры, выкатившись за пределы поля.

- Конечно, и это – ошибка. Вспомнилась работа в «Сибири» с Анатолием Викторовичем Давыдовым. У него в игровых упражнениях при отборе мяча идти в подкат разрешалось только в крайнем случае. И если падаешь, то обязательно выбивай мяч, хоть и вместе с соперником (смеется). Барриос же пролетел мимо Юсупова, который отдавал голевой пас на Терехова без помех.

- Так чем это объяснить?

- Наверное, усталостью. Второй сложный матч за 5 дней, «Зенит» играет в меньшинстве – Барриос мог почувствовать, что перекрыть зону для передачи уже не успеет. И самое простое – покатиться в подкате.

- Показалось, что «Сочи» на том отрезке агрессивным прессингом загнал «Зенит», вынуждая его ошибаться.

- Сработали четыре замены, сделанные Владимиром Федотовым в течении четырех минут. Свежие футболисты добавили «Сочи» движения, скорости, поэтому атаки гостей стали намного опаснее. Они могли и еще забивать.

- Когда удаление Азмуна стало сказываться на игре «Зенита» явно?

- Примерно за десять минут до конца матча. Заметил это по реакции Дзюбы. Если до этого Артем был полностью вовлечен в игру, огрызался, спорил с судьями, то в концовке стал ходить и улыбаться. Похоже, не чувствовал уже сил и перешел в режим доигрывания.

- Поняли, на что было направлены замены «Зенита»?

- Требовалось освежить игру. Создать моменты можно было или на стандартах или после быстрых розыгрышей около штрафной в одно касание. Но в меньшинстве так разыгрывать мяч трудно – у соперников почти в каждом эпизоде было численное преимущество.