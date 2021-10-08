Играть хуже просто невозможно. Россия чудом победила Словакию

Как и отчасти Зелимхана Бакаева на правом краю атаки. Отчасти – потому что в первоначальном списке Валерия Карпина его не было. Меж тем с учетом ставки на фланговую игру здесь нужен был игрок с хорошим дриблингом и скоростью. Поэтому-то Бакаев и Арсен Захарян и вышли в основе.

С натяжкой неожиданностью можно назвать появление на левом фланге обороны Сергея Терехова, однако это решение читалось. На краях у словаков располагаются не самые яркие исполнители, поэтому здесь у России было запланировано стратегическое преимущество, а латераль «Сочи» в атаке интереснее Федора Кудряшова. Выход Александра Ерохина на позиции травмированного тезки Головина читался.

Состав нашей команды не особо удивил, но по-своему стал историческим – без единого бразильца в составе. Марио Фернандес от приглашения отказался, а Гилерме не вполне здоров и остался на скамейке. Его место по праву занял Матвей Сафонов.

Среда и четверг были отданы УЕФА полуфиналам Лиги наций, поэтому сборная России сошлась в Казани со Словакией лишь в пятницу. Тем больше времени было на подготовку. Что тем более важно в условиях кадровых проблем.

СПАСИБО, ШКРИНЬЯР!

У словаков в центре поля действует ударный кулак Юрай Куцка – Марек Гамшик – Онджей Дуда. Естественно, на сильных сторонах своих футболистов и играет Штефан Таркович, поэтому гости стараются играть в контроль мяча, комбинируют и пытаются пробиться через центр. А план Карпина заключался в том, чтобы разрывать соперника на краях.

К сожалению для нас, план его совершенно не работал по сценарию игры, но к счастью, сработал в одном единственном эпизоде, и это позволило открыть счет. Фортуна улыбнулась россиянам во все 32 зуба. Получивший мяч слева Захарян делал абсолютно безадресную передачу низом в район дальней штанги, а главная звезда словаков Милан Шкриньяр не разобрался в ситуации и попытался прервать прострел, отправив мяч в собственные ворота. Показательно, что динамовский полузащитник даже не радовался забитому мячу. Хозяева для него сделали минимум.

В остальном первый тайм оставил удручающее впечатление. У словаков очень средняя команда, но они не только безраздельно владели мячом в гостевом матче (73% времени), но и почти трехкратно перебили наших ребят – 13:5. Тройка Дмитрий Баринов – Ерохин – Кузяев практически только оборонялась, а Ерохин вообще выпал из игры и получал мяч считанное число раз. Реже, чем даже Захарян и Федор Смолов. Убийственной была и точность перед – 65 на 88 процентов в пользу гостей. Тотальное превосходство 38-й команды рейтинга ФИФА и абсолютно унизительный футбол в исполнении команды Карпина.

БЕЗНАДЕГА.РУ

Естественно, в перерыве наставник провел двойную замену, убрав с поля Захаряна и Смолова (а стоило бы снять и Ерохина). Выход Даниила Фомина и Антона Заболотного четко показали, что первоначальный план играть в 4-3-3 с высоким прессингом оставлен за бортом. Теперь россияне планировали забетонировать центр поля, терпеть и забрасывать мяч вперед на высокого форварда.

Поначалу Баринов отправился в центр обороны, став пятым защитником, но через 17 минут Карпин вместо Ерохина выпустил Дмитрия Чистякова, и железнодорожник вернулся на свою родную позицию. На которой от него, правда, тоже толку не много. Дмитрий очень слабо контролирует свою зону.

Перестановки не изменили картину игры, но по крайней мере стало чуть менее стыдно смотреть за происходящим. А вот игра на стандартах у своих ворот – отдельная боль. С каждой подачей от углового флага количество седых волос на голове Карпина становилось все больше. На наше счастье, к середине второго тайма словаки выдохлись и разжали челюсти. Стандартов тоже резко поубавилось. Что, впрочем, не помешало гостям и в дальнейшем создать пару очень острых моментов. Как же хорошо, что у нас есть Сафонов!

Если по такой игре кто из игроков атаки и заслужил похвалы, то это Бакаев. Ему тоже мало что удавалось, но он чаще других получал мяч, тащил его вперед за счет индивидуального мастерства и пытался обострять. Когда его заменил Рифат Жемалетдинов, впереди стало совсем грустно. В целом достойно смотрелись Алексей Сутормин и Терехов. Ну, и отдельная благодарность Сафонову, несколько раз просто спасшему Россию от позора. Что там Роман Широков лет 10 назад говорил про «этот колхоз»?

Три очка россияне все-таки набрали, продолжив борьбу с Хорватией за первое место и одновременно стряхнув словаков с плеч. Но с такой игрой в Словении в понедельник даже одно очко будет за счастье, а уж матч в заключительном туре в Сплите не вызывает ничего, кроме паники. За такой футбол надо платить компенсацию всем, кто имел несчастье это смотреть.

Квалификация ЧМ-2022

7-й тур

Россия – Словакия – 1:0 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 24 – 1:0.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Кузяев, Баринов, Ерохин (Чистяков, 63), З. Бакаев (Жемалетдинов, 73), Захарян (Фомин, 46), Смолов (Заболотный, 46).

Словакия: Родак, Пекарик (Суслов, 80), Шатка, Шкриньяр, Ханко, Куцка (Грошовски, 64), Гамшик, Шранц, Дуда (Русняк, 64), Гараслин (Альмаси, 80), Боженик (Стрелец, 64).

Предупреждения: Куцка, 52. Фомин, 84. Грошовски, 88.

Судья: Лаос (Испания).