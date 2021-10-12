Кукуляк в роли Шапокляк

Футбольная часть страны ликует, рассуждая, с какого места мы поедем в Катар и сколько ближайших дней мы снова будем «верить в Валеру». Но ведь радость от максимально набранного сборной результата не должна закрывать происходящее в нашем внутреннем болотце, не так ли?

А тут у нас происходит такое, от чего лично у меня последние остатки волос на голове дыбом встают.

Перестановка слагаемых в нашей Лиге произошла. Экспертно-судейский начальник Ашот Хачатурянц, которого в прошлом сезоне большинство клубом горячо поддержали в его деятельности по искоренению всяческих негативно-коррупционных явлений, пересел в кресло главы РПЛ и, видимо, начнет наводить порядок на более широкой территории, но все это не означает, что судейские вопросы решены окончательно и бесповоротно.

И дело вовсе не в резонансных скандалах, как, например, дело судьи Казарцева, которого широкие слои общественности призывают чуть ли не сжечь на судейском костре, чтобы никогда больше не прикасался свистком к РПЛ. Но помимо демонов Казарцева происходит у нас на деревне и другая дьявольщина. И если она менее резонансная, если о ней не кричат на всех углах, то от этого не становится компетенция конкретного арбитра выше.

Свежий пример - арбитр Кукуляк. В минувшем туре он не назначил пенальти в матче «Динамо» - «Крылья Советов». Ошибочно не назначил, ЭСК это подтвердил. Ошибаются арбитры. Не разглядел. Забегался. Бывает. Только вот Кукуляк в этом эпизоде находился совсем рядом и не мог не видеть нарушения. Но как же быть с VARом? Они же работали на матча. Смотрели, подсказывали, принимали решение. Тоже тишина.