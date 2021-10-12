Кукуляк в роли Шапокляк

Футбольная часть страны ликует, рассуждая, с какого места мы поедем в Катар и сколько ближайших дней мы снова будем «верить в Валеру». Но ведь радость от максимально набранного сборной результата не должна закрывать происходящее в нашем внутреннем болотце, не так ли?
А тут у нас происходит такое, от чего лично у меня последние остатки волос на голове дыбом встают.
Перестановка слагаемых в нашей Лиге произошла. Экспертно-судейский начальник Ашот Хачатурянц, которого в прошлом сезоне большинство клубом горячо поддержали в его деятельности по искоренению всяческих негативно-коррупционных явлений, пересел в кресло главы РПЛ и, видимо, начнет наводить порядок на более широкой территории, но все это не означает, что судейские вопросы решены окончательно и бесповоротно.
И дело вовсе не в резонансных скандалах, как, например, дело судьи Казарцева, которого широкие слои общественности призывают чуть ли не сжечь на судейском костре, чтобы никогда больше не прикасался свистком к РПЛ. Но помимо демонов Казарцева происходит у нас на деревне и другая дьявольщина. И если она менее резонансная, если о ней не кричат на всех углах, то от этого не становится компетенция конкретного арбитра выше.
Свежий пример - арбитр Кукуляк. В минувшем туре он не назначил пенальти в матче «Динамо» - «Крылья Советов». Ошибочно не назначил, ЭСК это подтвердил. Ошибаются арбитры. Не разглядел. Забегался. Бывает. Только вот Кукуляк в этом эпизоде находился совсем рядом и не мог не видеть нарушения. Но как же быть с VARом? Они же работали на матча. Смотрели, подсказывали, принимали решение. Тоже тишина.
Непонятно, как можно было всем судейским миром фол не увидеть и прямым образом повлиять на результат. Но удивляться не стоит вовсе.
Глава Наблюдательного совета «Динамо» Сергей Степашин был предельно конкретен:
- Когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос: ошибка ли это с его стороны или что-то другое? За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR?
Думаете, это цитата про матч «Динамо» с «Крыльями»? А вот и нет. Это про матч того же «Динамо» с «Химками» весной этого года. Тот же Кукуляк, такая же ситуация, когда он в 5 метрах от нарушения в штрафной площади (на Комличенко) и не даёт пенальти. И VAR не смотрит. В итоге это прямо влияет на результат, ЭСК признаёт ошибку судьи. И вот он снова работает на «Динамо» и снова ошибается в пользу соперников! Возможно, у Кукуляка к «Динамо» что-то личное? КДК в марте его жёлтую карточку Фомину в матче с «Тамбовом» отменил. Ещё одна ошибка, из-за которой Фомин мог пропустить дерби со «Спартаком». Слишком много уже накопилось таких ошибок против одной и той же команды.
Если это личное, то это повод для оргвыводов. Вплоть до отстранений навсегда. Если это уровень качества работы, то все равно должны быть соответствующие решения судейского департамента. Хорошо бы разобраться. Да и «Динамо» бы не молчать - тут впору требовать, чтобы Кукуляк не работал на матчах команды… Если уж арбитр раз за разом выступает в роли старухи Шапокляк, то пора бы уже перестать быть добрым крокодилом Геной.