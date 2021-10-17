У ЦСКА наВАРистая рука. Почему второй тур кряду армейцев не наказывают 11-метровым за игру рукой

«Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти, - напоминает босс уральцев. - Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она должна быть, чтобы было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел. Пусть разбираются с этими судьями».

Обратного мнения придерживаются судьи на VAR. Владислав Безбородов и Николай Богач отправляют Любимова к монитору, очевидно полагая, что там есть что смотреть. Но пенальти главный все равно не назначает, отстаивает свое решение, ЦСКА увозит из Екатеринбурга победу с минимальным счетом, а президент «Урала» Григорий Иванов сильно ругается.

И вот новая наВАРистая рука спасает ЦСКА. Теперь уже в Екатеринбурге. В середине первого тайма при счете 0:0 Зайнутдинов пытается сыграть головой, чтобы прервать опасный прострел игрока «Урала» во вратарскую, но до мяча не достает, а тот попадает в руку. Эта часть тела армейца прерывает передачу, но арбитр Артем Любимов не видит поводов для 11-метрового.

Футболист красно-синих неумышленно, но сфолил. Это пенальти, что признала позже ЭСК при РФС. Казарцева отстранили от судейства, ведь это он должен был поправить главного судью матча, имея перед глазами повторы со всех возможных ракурсов. Но Казарцев решил не заметить очевидное, ЦСКА получил одно очко за ничью, а мог бы не получить, если бы «быки» пробили пенальти. Дело было уже на флажке, отыграться хозяева попросту не успели бы.

Трактовка игры рукой в штрафной площади становится едва ли не ключевым моментом. Возьмем два последних матча ЦСКА. С «Краснодаром» в 10-м туре в самой концовке судья в поле Москалев и главный на VAR Казарцев не рассмотрели то, что видела вся страна. Защитник армейцев Дивеев касается мяча рукой, и этот эпизод влияет на полет мяча не в пользу атакующего игрока.

Иванову обидно, но проиграла его команда не из-за судей. ЦСКА был сильнее, забил один, а должен был все три. С одним голевым моментом за матч хозяевам стоило бы быть скромнее в оценках произошедшего. Они вообще после выхода в РПЛ никогда у красно-синих не выигрывали. 14 поражений и 4 ничьи. В судьях ли дело?

Будем думать, что Иванов радеет не только за себя – за других тоже, вспоминая о матче ЦСКА с «Краснодаром». Это только кажется, что та игра здесь упомянута не к месту. Очень даже кстати о ней заговорил Григорий Викторович. Пора вмешаться судейскому комитету и шефу РФС, чтобы навести в этом вопросе элементарный порядок.

Год назад РПЛ сотрясали скандалы с картинками, где нам подрисовывали на фотошопе правильные контакты мяча с той частью тела, которая в нынешнем футбольном мире не считается рукой. Мы изучали анатомию, но ничего не поняли толком: куда должен попадать мяч, чтобы это была рука, а не плечо, и как следствие - пенальти. Трактовали эти моменты судьи и дальше по понятиям – кому что привидится, а с нового сезона большие футбольные чиновники внесли очередные уточнения в этом щекотливом вопросе.

Треть чемпионата позади, но никто не скажет сегодня со стопроцентной уверенностью, за какую руку карают в России 11-метровым. Одно время наказывали за любую, как и везде. Но быстро осознали, что так игра в футбол превратится в выцеливание рук в штрафной соперника. Вошел, нашел руку, прицелился – и мяч на точку. От такого ужаса и стали скоренько вводить корректировки.

Правила с поправками есть, но ясности нет. Почему Казарцев не увидел фол, который не вызывал сомнений ни у кого? Почему Безбородов усмотрел пенальти в моменте с Зайнутдиновым, а Любимов нет? Кто из последней парочки должен быть наказан? Эти люди работают вроде бы в одном департаменте, у них одни и те же начальники. Сейчас он новенький, забугорненький, но прежнего – Ашота Хачатурянца – нахваливали на все лады. Продвигают теперь безальтернативно в большие боссы – президенты РПЛ. Говорят, что он навел порядок в российском судействе.

Но мы смотрим на матчи ЦСКА, на очередной бардак с трактовками правил, и понимаем, что ничего он не наладил. Все в российском судействе остается по-прежнему. Захотел бы Любимов поддержать Безбородова – дал бы пеналь. И никто мяу бы не сказал, что он не прав. Но решил Любимов иначе, эксперты его вроде бы поддерживают. Нет пенальти – и тоже ничего. Тоже правильно.

Таково не бывает. Разве что в кино про Деточкина, который виноват, но не виноват. Дайте нашему футболу такую методичку, чтобы подобной разноголосицы не могло быть в принципе. Пока есть разные варианты для трактовки одного и того же момента, всегда будет почва для коррупции.