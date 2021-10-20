Гризманн забивает и «убивает». «Атлетико» дико несправедливо проиграл «Ливерпулю» (видео)

У гостей сюрпризов почти не было за исключением отсутствия в основе Фабиньо. Бразильский опорник, как и соотечественник Алисон, после поездки в сборную не возвращался в Англию, а сразу отправился в Мадрид, чтобы начать отбывать карантин, но в отличие от вратаря, остался на скамейке запасных и вышел на поле в перерыве, когда стало ясно, что без него средняя линия красных трещит по швам. Хотя поначалу казалось, что англичане справятся и без него.

Если это изменение читалось, как и появление в центре поля Родриго де Пауля, то выбор форвардов удивил. Луис Суарес в матче со своей бывшей командой остался в запасе, а в передней линии вышли Антуан Гризманн и Жоау Феликс.

На сей раз главного героя той встречи из-за проблем со здоровьем в основе не оказалось (он вышел только в концовке), зато в строю остался творивший в воротах чудеса Ян Облак. На сей раз перед ним стояла не менее сложная задача, поскольку мадридцы потеряли из-за травм и дисквалификаций двоих основных защитников Хосе Хименеса (он все-таки вышел, но только на второй тайм) и Стефана Савича. Остановившийся на схеме с тремя защитниками Диего Симеоне не стал изменять себе и выпустил в центре обороны номинального опорника Жоффрея Кондогбиа.

Юрген Клопп с прошлой весны точил зуб на «Атлетико» после двух поражений в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов (до того он с Диего Симеоне не встречался). То противостояние получилось не менее драматичным, чем в этот раз. Испанцы тогда дома выиграли со счетом 1:0, а в гостях долгое время отбивались, все-таки пропустили, ушли на овертайм, а благодаря космической игре Маркоса Льоренте не только отыгрались с 0:2, но даже победили.

САЛАХ И КЕЙТА УХОДЯТ В ОТРЫВ

Мерсисайдцы прибыли в Мадрид в отличной форме и великолепном психологическом состоянии, чему подтверждением развеселые 5:0 в Уотфорде. На первых минутах они продемонстрировали сопернику фирменный настрой, сразу завладели мячом и в своем неподражаемом стиле стали разрывать оборону соперника длинными диагоналями. Когда они так уверены в себе, противопоставить им что-то очень сложно.

Даже на фоне партнеров совершенно безумной формой выделяется Мохамед Салах, уже на восьмой минуте сотворивший первый гол. Получив диагональ на правом краю в, казалось бы, совсем неопасной ситуации, он поочередно одним и тем же движением обыграл троих защитников, сместился на ударную позицию и выстрелил, а оказавшийся на пути мяча Джеймс Милнер аккуратно подправил мяч в угол.

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Хозяева не успели прийти в себя, как получили второй мяч. Слишком уж прижимались друг к другу центральные полузащитники Коке, Тома Лемар и де Пауль, оставляя много свободного пространства в полуфлангах, куда смещались с фланга крайние защитники англичан, и даже опорной зоне. В результате когда Фелипе, прерывая подачу Трента в штрафную, неудачно выбил мяч, никто не мог помешать Наби Кейта с лета уложить мяч в сетку. В эпизоде с голом был элемент случайности – техническая ошибка защитника и неожиданный перфоманс хавбека – и все же системно «Атлетико» играл неверно и был за это наказан. Нечасто «матрасники» проигрывают 0:2, позволив нанести два удара по воротам.

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КАМБЭК ИМЕНИ ГРИЗМАННА

Казалось, что «Атлетико» после такого старта развалится, но у Симеоне все футболисты как будто из рода Грейджоев с Железных островов. Они стали играть жестче и быстро вернулись в игру. На 20-й минуте Гризманн удачно подставил ногу на дальней штанге после розыгрыша углового, а в середине тайма он же и сравнял счет.

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Второй ответный гол – во многом заслуга Феликса, раскрутившего на фланге Кейта и выдавшего партнеру на ход в штрафную. Француз классно отозвался на передачу, поймал на противоходе Вирджила ван Дейка и вторым касанием пробил точно в дальний угол. А если учесть, что Антуан между голами еще и не смог реализовать выход один на один, смысловой камбэк получается полным.

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А главное, испанцы пришли в себя в футбольном плане. Да, они все так же мало владели мячом, но вгрызались в каждый мяч на своей половине поля и отлично находили свободное пространство на чужой. Очень здорово смотрелись Гризманн и Феликс, блестяще определяющие болевые точки в обороне соперника. В основном на флангах, куда не успевали вернуться крайние защитники Трент и Эндрю Робертсон. Жоэль Матип тоже регулярно получал мяч за спину и готов был потерять сознание от головокружения. В итоге свисток на перерыв с облегчением встретили уже футболисты «Ливерпуля», хотя после гола Кейта в такое поверить было непросто.

КАРАТЕ-ГРИЗМАНН

На второй тайм мадридцы вышли уверенными в своих силах и уже не позволяли сопернику так много и по-хозяйски контролировать мяч. А как здорово они переключают темп атак – вроде бы практически не двигаются, а потом одна передача, и бац – голевой момент. Так Янник Феррейра-Карраско, обыгравшись в стенку с партнером, под углом выскочил один на один с Алисоном, но позволил вратарю в очередной раз выручить партнеров.

Казалось, что у «Атлетико» еще целый тайм на то, чтобы додавить гостей, но на 51-й минуте с Гризманном случилось несчастье – не заметив Роберто Фирмино, он попытался ногой достать высоко летящий мяч и шипами заехал бразильцу в ухо. Немецкий арбитр Даниэль Зиберт не сомневался ни секунды – прямая красная карточка. Он даже как будто извинился перед французом за то, что не может принять иное решение, и повтор показал, что все основания удалить игрока он имел.

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ФЕМИДА ПРОТИВ «АТЛЕТИКО»

Испанцы пытались отстоять своего партнера, но были обречены на провал, поэтому сами завелись не на шутку. Отыгрывали каждое столкновение, демонстрируя адские боли и буквально требуя у арбитра уравнять составы, сами шли в каждое единоборство, а главное – по-прежнему ничем не уступали англичанам. Клопп пытался заменами освежить игру, но только на правом краю Салаха горел факел надежды на создание момента.

Марио Эрмосо так устал в противостоянии с египтянином, что в концовке вместо единоборства плечо в плечо толкнул вышедшего на замену Диогу Жоту в спину. Зиберт, несмотря на недовольство испанцев, показал на 11 метров, и Салах вывел «Ливерпуль» вперед.

Видео.

Но и это оказалось не все! И вновь на первый план вышли Зиберт и Жота, но теперь в штрафной гостей. Португалец после стандарта зафиксировал фол со стороны португальца в противостоянии с Хименесом. Эпизод получился очень похожим по смыслу, но куда более сложным для однозначной трактовки. VAR с арбитром не согласился и пригласил того в монитору. После просмотра нескольких видеоповторов Зиберт к разочарованию хозяев решение отменил.

В концовке Клопп выпустил еще двоих защитников, и «Ливерпуль» не без труда дотянул до финального свистка, в результате чего с девятью очками закрепился в статусе лидера группы. Вряд ли кто-то сможет помешать мерсисайдцам выйти в плей-офф, тем более, что в ответной встрече Гризманн не сыграет. А вот мадридцам после победы «Порту» над «Миланом» (1:0) придется труднее. У обеих команд по четыре очка, но первая встреча в Мадриде завершилась нулевой ничьей, а вторая пройдет в Португалии.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Атлетико» - «Ливерпуль» - 2:3 (2:2)

Голы: Салах, 8 – 0:1. Кейта, 13 – 0:2. Гризманн, 20 – 1:2. Гризманн, 34 – 2:2. Салах, 78 – с пенальти – 2:3.

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Кондогбиа (Хименес, 46), Эрмосо (Лоди, 80), Триппьер, Коке, Карраско, де Пауль (А. Корреа, 80), Лемар (Льоренте, 80), Феликс (Луис Суарес, 80), Гризманн.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Фабиньо, 46, Милнер (Окслейд-Чемберлен, 63), Салах (Уильямс, 90+2), Мане (Жота, 62), Фирмино.

Предупреждения: Милнер, 59. Александер-Арнольд, 63. Луис Суарес, 90+5.

Удаление: Гризманн, 52.

Судья: Зиберт (Германия).