Девять минут боли. «Спартак» вел в счете 2:0, но проиграл «Лестеру» на стыке таймов

Москва встретила англичан снежной погодой (кажется, это первый снег) и холодом. Гости, чтобы не замерзнуть, сразу начали играть быстро, но спартаковцы неожиданно приняли вызов. В прессинг они не шли, разбирая оппонентов на границе финальной трети поля, зато поначалу синхронно действовали с мячом и очень организованно выходили в контратаку через короткий и средний пас.

Самому португальцу выбирать на эту игру было просто некого – Наиль Умяров, Квинси Промес (он начал игру на скамейке) и Эсекиэль Понсе испытывают проблемы со здоровьем, а Максимилиано Кофрие отбывал дисквалификацию, так что стартовый состав читался легко. Интрига была лишь в том, кто займет позицию правого защитника, и Витория двум Ильям – Гапонову и Кутепову – предпочел выздоровевшего Николая Рассказова.

Из игроков основы он оставил в запасе только Джейми Варди, а пару форвардов составили столь же скоростные, но чуть более разноплановые Келечи Ихеаначо и Патсон Дака, способные к интенсивному прессингу. Это один из сильнейших элементов «лис», который перед матчем отмечал и Руй Витория.

После победы в Неаполе спартаковцам нужна была победа в этой игре, но англичане вообще набрали в двух турах всего два очка и вообще не имели права на ошибку. Поэтому Брендан Роджерс выставил очень серьезный состав, включив в него только выписанного из лазарета защитника Джонни Эванса, играющего в команде одну из ключевых ролей.

В воскресенье «Спартак» и «Зенит» сразятся между собой, а в среду они принимали европейские топ-клубы в еврокубках. Красно-белые первыми вышли на поле «Открытие Арены» против «Лестера». Эта игра прошел в годовщину трагедии в «Лужниках». 20 октября 1982 года в конце матча между «Спартаком» и нидерландским «Хаарлемом» произошла давка, унесшая, по официальным данным, жизни 66 болельщиков москвичей. Перед стартовым свистком команды почтили жертв трагедии минутой молчания, а российские фанаты подготовили баннер со словами: «И только памятник опишет всю скорбь двадцатого числа».

Благодаря этой командной игре красно-белые уже на 11-й минуте открыли счет. Придумали гол Зелимхан Бакаев, игравший в оттяжке чуть левее (чуть правее располагался Джордан Ларссон), и Александр Соболев. Вовремя расставаясь с мячом, они довели мяч до линии штрафной, откуда Соболев неожиданно для всех, и в том числе Каспера Шмейхеля, пробил в ближний угол. Вратарь рассчитывал на передачу в центр и оказался к такому сюрпризу не готов.

Спартаковцы понимали, что уступают оппонентам в классе, поэтому не передерживали мяч и, на удивление, здорово комбинировали, вообще не передерживая мяч (даже Айртон!) и играя в одно-два касания. И в этой связи важно отметить, как здорово игроки открывались под партнеров с мячом, в чем особенно преуспели Бакаев и Соболев. Необходимость такой игры была заметна в редких эпизодах, когда москвичи от безвыходности пытались взять игру на себя – сразу следовала потеря. В общем, играли, как говорил в Неаполе Бакаеву Виктор Мозес: «Не Марадона, играй в пас». И снова это смотрелось очень интересно.

ЛАРССОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Меж тем, футболисты «Лестера» совсем не смотрелись сторонними зрителями. Напротив, они провели много позиционных атак, имели заметное преимущество в опорной зоне соперника (что было ожидаемо – Роману Зобнину и Руслану Литвинову сложно конкурировать с Джеймсом Мэддисоном и Юри Тилемансом), часто подавали в штрафную и набили 14 ударов против 6 у «Спартака». Особенно заметно преимущество было в первые полчаса, а вот затем они как будто стали ждать перерыва.

К моменту свистка на перерыв команды уже обменялись голами. Причем спартаковцы даже вели 2:0 – это почти незаметный Виктор Мозес здорово накрыл у чужой штрафной Чаглара Сеюнджю, пошел в обыгрыш и зряче прострелил на оставшегося в штрафной в одиночестве Ларссона. До того момента они были, пожалуй, худшими в составе своей команды, но исправились в самой концовке. Для шведа это первое результативное действие в сезоне.

К сожалению, уже в следующей атаке англичане отыграли один мяч. На поле возникла какая-то заминка, игроки обеих команд сигнализировали арбитру об игре рукой или еще каком-то непотребстве, и никто не уследил за Дака, которому Ихеаначо набросил на ход прямо по центру. Форвард притаился за спиной Рассказова, но избежал офсайда и без труда переиграл Александра Максименко в ближнем бою. Гол обидный в том смысле, что необязательный – рановато хозяева ушли на перерыв.

ИГРА РАССКАЗОВА – БОЛЬ…

Начало второго тайма получилось продолжением первого в самом худшем смысле. Англичане поняли, что Рассказов никуда не успевает, и в течение восьми минут после перерыва через его зону провели еще две результативные атаки. Сначала Ихеаначо отозвался на передачу из глубины на ход, спокойно опередил находившегося ближе к мячу защитника и прострелил, а Дака поразил пустые ворота.

А затем «лисы» убежали в контратаку три в три, и Тилеманс вновь забросил мяч в зону Рассказова, от которого опять убежал Дака, оформивший хет-трик за девять минут. Так отлично игравший в первом тайме «Спартак» в мгновение ока растерял преимущество в два мяча.

В концовке Рассказов опять потерял свою зону, куда забежал Дака и с передачи Мэддисона оформил покер. Как и ожидалось, Мэддисон и Тилеманс полностью контролировали центр поля и оттуда развили все голевые атаки, и ничего с этим поделать было нельзя, а Дака слишком превосходил Николая в скорости. Как тут не вспомнить, что вышел он только потому, что Кофрие схлопотал в Неаполе удаление?

«СПАРТАК» ПОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР И ШОУ

Временной отрезок в начале второго тайма стал ключевым. «Лестер» получил необходимое преимущество и взял игру под контроль – уверенно оборонялся, не спеша атаковал, взрываясь эпизодами. Все больше гости нагнетали в середине поля, где совсем тяжело приходилось Литвинову и Зобнину. Витория даже заменил полузащитника сборной России более чем за 20 минут до конца на Михаила Игнатова. Тогда же вышел и Промес вместо Бакаева (к неудовольствию последнего). Витории можно только посочувствовать – скамейка запасных у него сверхкороткая.

«Спартак» по-прежнему смотрелся неплохо, но такого взаимопонимания, как первом тайме, москвичи уже не демонстрировали и с тонкого быстрого перепаса перешли на попытки силового давления. Мозес и Промес при первой возможности подавали в штрафную, но большинство передач получились безадресными или неточными. Когда уже при счете 2:4 они отказались от этого примитива, сумели отыграть один мяч (Соболев завершил комбинацию партнеров).

Так что несмотря на поражение красно-белых все равно хочется похвалить – за великолепные 44 минуты в первом тайме и вновь проявленный характер. Даже проигрывая 2:4, они не бросили играть и в целом оставили очень приятное впечатление. За такой «Спартак» не только не стыдно. За него искренне хочется болеть или по крайней мере смотреть, ведь каждый матч с его участием – это шоу. Что в Неаполе, что в игре с «Динамо», что с «Лестером».

Лига Европы. Группа C. 3-й тур

«Спартак» - «Лестер» - 3:4 (2:1)

Голы: Соболев, 11 – 1:0. Ларссон, 44 – 2:0. Дака, 45 – 2:1. Дака, 48 – 2:2. Дака, 54 – 2:3. Дака, 78 – 2:4. Соболев, 86 – 3:4.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Айртон, Ларссон (Ломовицкий, 90), Бакаев (Промес, 68), Соболев.

«Лестер»: Шмейхель, Амарти, Эванс (Вестергор, 82), Сеюнджю, Рикарду (Олбрайтон, 60), Тилеманс, Сумаре, Томас (Бертранд, 82), Мэддисон, Ихеаначо, Дака.

Предупреждения: Рикарду, 30. Литвинов, 33. Сумаре, 88. Ломовицкий, 90+5.

Судья: Сидиропулос (Греция).