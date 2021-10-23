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Дзюба в роли Дака? «Спартак» получит полную авоську и от «Зенита», если срочно не перестроится
23 октября 12:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Дзюба в роли Дака? «Спартак» получит полную авоську и от «Зенита», если срочно не перестроится

В воскресенье 24 октября в 12-м туре РПЛ «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Спартак».

Главный матч осени, как многие называют предстоящий поединок «Зенита» и «Спартака», пройдет на фоне неудач обеих клубов на европейской арене. В среду сине-бело-голубые проводили домашнюю встречу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов и обидно проиграли (0:1), пропустив в самой концовке на 86-й минуте при неплохой в целом игре. У красно-белых был свой повод для расстройства – поражение в Лиге Европы от «Лестера» (3:4). Москвичи в концовке как раз забили сами, но к тому моменту счет для них был уже совсем катастрофическим – 2:4. Гол Соболева немного подсластил горькую пилюлю, но не более того. Выигрывая 2:0 на 44-й минуте, отдать на своем поле такую игру – это, конечно, очень досадно.

Для «Спартака» был повод хвататься за голову не только от результата, а от действий своих защитников. Рассказов выдал просто ужасный матч, привезя три гола словно под копирку. Партнеры ему не сильно помогли. Да и голкипер Максименко ни разу не выручил, получив четыре мяча от одного игрока – замбийца Дака. Расстроенные донельзя поклонники клуба уже призывают выставить горе-героев на трансфер. Но кому тогда за «Спартак» играть?

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Скамейка столичного клуба не впечатляет. В игре с «Динамо» в прошлом туре четвертое предупреждение получил Жиго, игру в Питере он пропустит из-за дисквалификации. Кем Руй Витория будет заменять француза в центре, сегодня абсолютно непонятно. Трудно представить, что после содеянного в игре с «Лестером» Рассказов получит новый шанс.

Это проблема для «Спартака». Оборона сбоит в последнее время. Два пропустили в дерби от бело-голубых, должны были проигрывать, но унесли ноги после голов в концовке в исполнении Джикии и Жиго. Четыре пропущенных мяча от англичан – совсем перебор. Еще недавно казалось, что проблемы клуба на старте юбилейного сезона – столетия – связаны с плохой реализацией в атаке. Но только стали забивать (по три с «Наполи» и «Лестером», два с «Динамо»), как развалилась задняя линия. Тяжело в этом плане будет сохранить ворота за замке в Санкт-Петербурге.

У «Зенита» другой расклад. Чемпион трех последних лет забуксовал в РПЛ. В двух последних турах были два проигрыша с одинаковым счетом 1:2, что не случалось с декабря 2018-го. В трех играх с учетом Лиги чемпионов всего два забитых мяча. С «Сочи» встречу не доиграл Азмун из-за удаления. С «Арсеналом» в прошлые выходные он отбывал дисквалификацию. С «Юве» иранец появился лишь после перерыва, а когда он не в порядке, «Зенит» почему-то в атаке не впечатляет.

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Дзюба был очень плох в среду против «Старой синьоры». Медленный и неповоротливый футбол зенитовского ветерана становится неконкурентным на европейской арене. Но дома в чемпионате России нападающий по-прежнему один из лучших. Можно не сомневаться, что Сергей Семак поставит его на игру, а форвард особенно настроиться на «Спартак». На это можно ставить. Тем более что деваться наставнику чемпионов просто некуда. Матч с «Ювентусом» не доиграл Малком. Бразилец покинул поле, получив болезненное повреждение. И было видно, что он крайне расстроен. Это наводило на мысли, что с легионером все не очень хорошо.

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Пока в «Зените» не распространяются насчет тяжести повреждения Малкома. Как, кстати, по поводу еще одного бразильца Клаудиньо, получившего в той же игре с «Ювентусом» сильный ушиб. Уже точно не выйдет у хозяев один из ключевых полузащитников Кузяев. Далер, как и Жиго, перебрал с предупреждениями. Давно в лазарете Оздоев, но у «Спартака» там же аргентинец Понсе, который ярко начал сезон. Без него игра москвичей в атаке стала не столь эффективной.

Поражение отбросит москвичей далеко от лидера. Сейчас между командами 6 очков. «Зенит» подходит к встрече явным фаворитом. Игра с «Юве» показала, что функциональный кризис преодолен. Гостям придется больше уповать на удачу, ведь у питерцев они не выигрывали семь матчей подряд. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 260 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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