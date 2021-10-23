Лозунгами «Валера, вперед!» проблемы не решишь. Почему мы с трудом набираем в сборную 11 игроков

Ранее в течение многих лет наша страна славилась именно уровнем и широтой развития массового футбола от детских секций до любительских команд коллективов физкультуры, спортивных клубов и различных организаций. Играли, как говорится, и стар, и млад. Регулярно больших успехов на международной арене достигали наши юношеские и молодежные сборные - победители и призеры многих европейских и мировых первенств, начиная с первого золотого успеха советской юношеской сборной (до 18 лет) в Европе в далеком 1966 году под руководством Е.И. Лядина.

Графически эта система изображается в виде двух остроконечных пирамид, имеющих общее основание и пересекающихся в нижней части. Одна из пирамид представляет собой этапы подготовки профессиональных футболистов, другая – игроков любительских команд. Основанием этих двух пирамид является детский массовый футбол для мальчиков и девочек ранних возрастов, начиная как правило с 5-6 лет. Пересечение пирамид в своей нижней части обозначает, что эти направления развития футболистов пересекаются и на каком-то этапе более талантливые юные и молодые игроки из любительских команд переходят в школы и академии предпрофессиональной подготовки, в молодежные и дублирующие составы команд высокого уровня и наоборот. Таким образом, главным источником пополнения всей системы профессионального футбола является массовый футбол.

На системную и бесперебойную подготовку техничных и качественных игроков обычно уходят годы и даже десятилетия кропотливой работы сотен и тысяч футбольных тренеров, секций, школ и академий. Это сродни созданию высококачественного штучного продукта. При этом в стране в целом должна присутствовать четкая взаимосвязанная структура развития футбола, а также хорошая, близкая к совершенной организация всего процесса подготовки, обучения и повышения мастерства футболистов.

Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. К сожалению, одной сменой тренера, как правило, нельзя решить вопрос нехватки футболистов высокого уровня, тем более у нас в стране, где проблема носит очень острый хронический характер. В нашем случае приход нового тренера сборной может несколько улучшить и обновить игру на короткий период времени, но вряд ли удастся кардинально улучшить технические навыки, физическую готовность, командные взаимодействия игроков, а сборной показать достойный уровень футбола на длительном временном отрезке либо на решающем этапе международных турниров, когда каждая команда отчаянно сражается за результат. Так, на примере нынешней сборной Валерия Карпина мы имеем очень хороший результат в пяти последних матчах отборочного цикла, но необходимо честно признать, что команде с таким откровенно слабым качеством игры в финальной части ЧМ-2022 делать нечего.

Расхожая фраза «умом Россию не понять» в полной мере может относиться к российскому футболу. Всем давно известно, что развитие детско-юношеского футбола и процесс подготовки качественного футбольного резерва для сборных и клубных команд является главнейшей задачей для национальных спортивных и футбольных структур. Сюда можно также добавить социальные вопросы по воспитанию здорового молодого поколения, которые с помощью футбола параллельно решает государство. Однако в последнее время в России эта аксиома не всегда находила свое подтверждение - когда после каждой очередной неудачи на уровне сборных или клубов поднималась волна негодования и казалось, что футбольные власти всех уровней, наконец, на деле, а не на словах займутся подъемом детско-юношеского футбола и воспитанием талантливой молодежи в необходимом количестве и с требуемым уровнем качества подготовки. Однако через очень непродолжительные сроки об этой проблеме дружно забывали, ограничиваясь в лучшем случае сменой тренерского штаба проигравших команд, и радостно с лозунгом типа нынешнего «Валера, вперед!» готовились к новым футбольным баталиям, которые, как правило, оборачивались очередными несбывшимися надеждами спортивных функционеров, журналистов и болельщиков.

А затем продолжили победами сборной СССР на первом чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет) 1977 года в Тунисе (тренер С.М. Мосягин) и национальной юношеской команды в чемпионате мира 1987 года в Канаде среди юношей 16 лет (тренер А.М. Пискарев). К победам в чемпионатах Европы советские юношеские и молодежные сборные приводили также такие наши известные тренеры, как Б.П. Игнатьев, Г.И. Костылев, Н.И. Киселев, В.А. Николаев, В.В. Радионов, Л.А. Пахомов, А.А. Кузнецов и другие, а российские сборные – И. Колыванов и Д. Хомуха.

Детский и организованный массовый футбол были надежным основанием стройной структуры отечественного футбола, выдававшей непрерывным потоком и в значительном количестве талантливых футболистов для команд мастеров. А свои первые, да и последующие шаги в начале спортивной карьеры дети и юноши делали во дворах или пустырях, на некачественных, часто пыльных футбольных полях и площадках, с инвентарем и мячами чрезвычайно низкого качества. Несмотря на это, у нас был большой выбор футболистов самого высокого класса, достаточный даже не для двух, а для трех-четырех полноценных составов сборной страны.

Обычным правилом тех лет были регулярные матчи первой и второй национальных сборных для отбора лучших из лучших, которые с большим интересом смотрели десятки тысяч зрителей на наших центральных стадионах, включая московские «Лужники» и «Динамо». Были даже такие невероятные ныне случаи приглашения в сборную страны игроков одного амплуа из одного и того же клуба. К примеру, дублер Льва Яшина по московскому «Динамо» вратарь Владимир Беляев провел 5 матчей за сборную, под номером 2 входил в список 33-х лучших футболистов первенства, в составе сборной СССР был участником Чемпионата мира по футболу 1958 года в Швеции.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Время вносит свои коррективы и предъявляет новые требования в дело развития массового и особенно детско-юношеского футбола. Сейчас в России построено не только порядка двух десятков современных футбольных арен, но и масса спортивных залов и манежей, установлено много искусственных полноразмерных футбольных газонов, мини-полей, детских площадок во дворах и т.д. В принципе все в порядке с футбольными мячами, спортивной формой, инвентарем, организацией соревнований и тренировочного процесса в футбольных школах и академиях. Однако, к большому сожалению, в состав нынешней российской сборной с большим трудом набирается 11 нужного уровня игроков, а хорошо оборудованные детские футбольные площадки во дворах не так часто, как ранее, заполняются играющими в футбол детьми.

Таким образом, надо констатировать, что массовая подготовка и воспитание юных футболистов, включая подающих надежду талантов, должны перейти на новый более качественный и современный уровень. И заняться этим должен не только Российский футбольный союз, но и министерства спорта и просвещения, спортивные ведомства, муниципалитеты, местные власти и имеющие отношение к футболу, спорту и молодежи фонды, лиги, организации и прочее. К этой работе надо обязательно привлечь большую группу наших известных футбольных тренеров и специалистов, имеющих немалый положительный опыт работы с молодежью и воспитавших немало игроков.

А начать прежде всего нужно со следующего:

1. Повсеместно в дошкольных учреждениях, начальных классах средней школы, в секциях по месту жительства и во дворах организовать на основании современных и эффективных программ развития футбола системное обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте от 6 до 12 лет азам и технике футбола, включая проведение регулярных тренировок и уроков футбола, фестивалей и праздников детского футбола, различных соревнований.

2. В целях привлечения детей к постоянным занятиям футболом и их последующего обучения элементам и технике игры необходимо подготовить специалистов узкого профиля – тренеров и педагогов по работе с детьми ранних возрастов, а также их помощников и волонтеров. Для этого специальное обучение или переподготовку на курсах и семинарах должны пройти спортивные тренеры, учителя физкультуры, а также бывшие футболисты, студенты и старшеклассники средних школ.

3. Подготовить группы региональных инструкторов или лекторов из числа местных футбольных тренеров, имеющих большой опыт работы в юношеском футболе, для последующей деятельности по постоянному обучению и повышению квалификации тренеров-педагогов, работающих с детскими командами.

4. Снабжение детских футбольных команд и секций современными учебно-методическими материалами, информацией и литературой, оборудованием, спортивной экипировкой и футбольными мячами для соответствующих возрастных групп. Организовать проведение занятий для детей на малых полях и в сокращенных составах, большую часть посвящая игровым упражнениям, много времени уделяя контакту и контролю футбольного мяча каждым юным игроком.

5. Изменение философии подготовки юных футболистов с командных и соревновательных приоритетов, на индивидуальное и техническое обучение каждого молодого игрока.

6. Привлечение к постоянным занятиям футболом детей и молодежи старших возрастов, начиная с 13 лет, включая решение как спортивных, так и социальных задач воспитания молодежи, здорового образа жизни.

7. Постоянный мониторинг и контроль за работой футбольных групп и секций, оказание им помощи для улучшения качества работы и исправления возможных ошибок. Воспитательная и образовательная работа с родителями юных игроков по их правильному поведению на соревнованиях, тренировках и в домашних условиях.

8. Отбор юных талантливых игроков и рекомендация их в футбольные школы и академии в целях совершенствования их футбольного мастерства и подготовки качественного футбольного резерва. Связь с футбольными школами и академиями для оказания различной помощи в работе с юными игроками младших возрастных групп.

9. Повышение окладов и зарплат тренерам детских футбольных команд, оценка их работы не по результатам соревнований, а по количеству и качеству подготовленных для большого футбола игроков, а также иные методы поощрения тренеров за эффективную работу.

10. Осуществление мягкого реального планирования и программирования работы детских футбольных школ, секций, академий, как минимум на ближайшие 3 – 5 лет (без какого-либо желания перевыполнить план или реализовать «пятилетку за три года»)

Короче говоря, главными задачами на сегодня для развития российского детского футбола являются следующие три: ОБРАЗОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ и ФИЛОСОФИЯ.

1) Образование.

Качественное повсеместное обучение юных игроков, подготовка тренеров и инструкторов детского футбола на базе широкого внедрения современных и эффективных российских и международных программ и методик развития детского футбола, регулярное проведение тренировок, соревнований, праздников и фестивалей детского футбола;

2) Организация.

Создание и обновление стройной и взаимосвязанной футбольной структуры, начиная от детских секций и команд ранних возрастов до селекции и отбора юных талантливых футболистов в целях их последующего возможного обучения в школах и академиях футбольных клубов;

3) Философия.

Главная задача - индивидуальная подготовка юных футболистов. Обучение игроков преимущественно игровыми методами технике и азам футбола, воспитывая футбольные личности, не ставя во главу угла результаты детских соревнований. Физическая и атлетическая подготовка юных футболистов, как правило, должна постепенно начинаться со следующего возрастного уровня, с 13-ти лет.

ПРОЕКТЫ СОШЛИ НА НЕТ

За последние 15 лет в системе ФИФА и УЕФА появились высококачественные программы развития детского футбола, включая школьный и массовый футбол, для занятий в спортивных секциях и т.д. Подобные программы и методики также разработаны российскими специалистами и зарубежными федерациями футбола. Об эффективности зарубежных программ и методик подготовки молодых талантов говорят недавние успехи футбольных сборных команд Италии, Англии, Дании, Испании, Франции, Бельгии и некоторых других на последнем Евро-2020 и розыгрыше Лиги наций-2021.

В России современная программа ФИФА развития детского футбола была представлена более 10 лет назад – в марте 2011 года. Тогда были проведены первые курсы ФИФА/РФС для специалистов детского и школьного футбола в Москве, а на следующий год подобный семинар и фестиваль футбола вместе с работниками образования, местной федерацией и властями города Борисоглебск, Воронежской области для этой и ближайших областей. Эти мероприятия полностью оплачивались за счет ФИФА и положили начало долгосрочному проекту детского и школьного футбола, который на протяжении нескольких лет сотрудники департамента образования Москвы, федерации футбола Ярославской области, местных властей г. Борисоглебска успешно воплощали в жизнь на местах. К сожалению, затем РФС в силу ряда причин не смог поддержать проекты, и они сошли на нет, несмотря на большую потребность в их реализации и растущую популярность футбола среди детей накануне ЧМ-2018. В последующие годы УЕФА выступило с инициативой реализации в ряде стран Европы, включая Россию, проектов школьного футбола и выделило на это финансовые ресурсы.

ОБРАЩЕНИЕ К РФС

Отрадно, что нынешнее руководство нашего футбола повернулось лицом к детскому футболу и реально стало решать эту проблему. Так, в сентябре с.г. президент РФС Александр Дюков сообщил, что союз идет по пути создания детских футбольных и региональных центров, начал реализацию проекта «Футбол в школы» с введением третьего урока физкультуры на основе футбола. Осуществлен и планируется ряд других мероприятий и проектов, о которых мы писали в «Советском спорте» месяц назад и которые частично упомянуты в данном материале.

По-прежнему желая РФС успехов в реализации всех программ развития детского, школьного и юношеского футбола, хочется надеяться на их выполнение и расширение на все российские регионы, а также обязательного подключения к работе по данным проектам высококвалифицированных российских тренеров и специалистов. Имеющих богатый и позитивный опыт работы в детско-юношеском футболе, которые являются авторами российских учебно-методических работ и материалов по этому направлению, знают тонкости и детали такой деятельности.

Подобная группа опытных футбольных экспертов имеется в наличии, и могу заверить руководство РФС и его соответствующие департаменты, что все эти уважаемые в футбольных кругах люди готовы к сотрудничеству и оказанию качественной помощи РФС, региональным и местным федерациям футбола во всех необходимых вопросах развития футбола на местах. Думаю, что Российский футбольный союз обратит внимание на данное предложение и принятые РФС правильные шаги в области детско-юношеского и массового футбола будут поддержаны грамотным сопровождением со стороны опытных специалистов, неравнодушно относящиеся к успехам и неудачам нашего футбола.

Валерий Чухрий,

руководитель офиса ФИФА и консультант ФИФА в странах СНГ (2001 – 15).