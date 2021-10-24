Проблема была не в Рассказове? Азмун и Ракицкий уничтожают «Спартак» (видео)

ДЗЮБА В ЗАПАСЕ, РАССКАЗОВ – В ОСНОВЕ

Не успело завершиться Эль Класико, как в Петербурге стартовало долгожданное Winline Derby между двумя самыми популярными клубами России «Зенитом» и «Спартаком». Команды подошли к дуэли не в лучшей форме – хозяева проиграли три предыдущие встречи, а гостей трясет на протяжении всего сезона.

У Сергея Семака, конечно, куда более приличный состав и длинная скамейка. Он не мог рассчитывать на дисквалифицированного Далера Кузяева и травмированного Малкома, но отсутствие первого не является проблемой – пару в центре поля составили Вильмар Барриос и Вендел. А вот бразильца неожиданно заменил имеющий мало игрового времени Андрей Мостовой, хотя более вероятным казалось появление проводящего очень приличный сезон Алексея Сутормина. Кроме того, вместо Артема Дзюбы в старте появился Сердар Азмун, и в обоих случаях Семаку стоит отдать должное – с выбором игроков атаки он угадал на все сто.

Правда, Витория удивил сильнее. Было понятно, что дисквалификация Самуэля Жиго накладывает сложности при определении тройки центральных защитников, но в то, что на поле вновь выйдет проваливший матч с «Лестером» Николай Рассказов, не верил, кажется, никто. Кроме Семака – в первые пять минут Сердар Азмун трижды опасно забегал в зону правого центрального защитника. Удивило и отсутствие в основе набравшего хорошую форму Зелимхана Бакаева, вместо которого появился Квинси Промес. Логичнее было бы оставить в запасе Джордана Ларссона.

ШЕДЕВР КЛАУДИНЬО

Питерцы очень активно начали встречу и сразу стали раскачивать Рассказова. Николай не без доли везения справлялся и иранцем. Но сразу стало ясно, что оборона красно-белых трещит по швам и еле выдерживает. Сумасшедший момент поделили Азмун и Клаудиньо, но удар первого пришелся в Максимилиано Кофрие, а с выстрелом второго на линии ворот справился Георгий Джикия.

ДЖИКИЯ! КАКОЕ СПАСЕНИЕ! 🤯🤯🤯🤯



Поймал мяч на ленточке и не пустил в ворота, но «Спартак» это не спасло – Азмун все равно позже открыл счет pic.twitter.com/O7QO3WMNIp — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

И все же долго так продолжаться не могло. Очередной розыгрыш стандарта завершился мягкой подачей раз за разом делавшего зрячие забросы Ярослава Ракицкого на дальнюю штангу, где Азмун перевисел Айртона и с нескольких метров головой вколотил мяч в сетку.

Ракицкий навесил, Азмун вколотил. Ух какой голище распечатал ворота «Спартака» 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qJsq9bKNGh — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

«Спартак» не только не сдавался, но даже больше владел мячом и чаще бил по воротам, однако Семак был совершенно не против такой картины игры. Перед матчем он объяснил замену Дзюбы на Азмуна желанием сохранить скоростные атаки. А чтобы они были более эффективны, необходимо свободное пространство, которое москвичи вынуждены были оставлять.

Впрочем, второй мяч питерцы забили в позиционной атаке. Мостовой не решился на удар из центра штрафной, зато решился Клаудиньо, к которому мяч пришел транзитом от Данилы Кругового. Виктор Мозес оппонента не атаковал, и тот, улучив момент для удара, великолепно закрутил мяч в дальнюю девятку. Гол получился шикарным, но он в очередной раз подтвердил, что в обороне красно-белых бардак. Защитники не накрывают удары и не страхуют друг друга, а вратарь не тащит.

Бразилия делает красиво – посмотри, какой сочный удар от Клаудиньо 🤩



Так случилось 2:0, которое быстро перетекло в 3:0. Не такого в «Спартаке» ждали от выезда в Санкт-Петербург 😱 pic.twitter.com/3At8jTHgWg — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

МОСТОВОЙ ИЗДЕВАЕТСЯ НАД ДЖИКИЕЙ

На 36-й минуте зенитовцы еще раз показали, что отлично подготовились к сопернику, и довели счет до крупного – Ракицкий подал с углового, а Азмун разбежался за спиной Руслана Литвинова и ударом головой расстрелял Александра Максименко. Этот гол очень напомнил тот, что забил Иван Ордец в столичном дерби. Динамовец тоже притаился за спиной Литвинова и дождался, когда мяч прилетит ему на голову, а полузащитник банально не дотянулся до мяча. Тут произошло практически то же самое.

Гол Азмуна с паса Ракицкого. Дубль два. Камера – мотор 🎥



Сегодня эта связка крушит «Спартак». Ты тоже до сих пор не понимаешь, что происходит? 😏 pic.twitter.com/g8WM3cntqQ — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

А уж четвертый гол стал форменным издевательством. Мостовой убежал с центра поля к воротам. Джикия его нагнал, но Александр Максименко выскочил из ворот и помешал собственному защитнику. Андрей легко ушел в сторону и издевательски медленно покатил мяч в пустые ворота. С каждым матчем вратарская проблема в клубе встает все острее. Не пора ли Рую Витории дать Максименко передышку?

Барриос отправил Мостовому идеальную передачу, а Андрей по-царски разобрался с Джикией 👑



Так «Зенит» довел счет до разгромного. 4:0 после первого тайма. Что вообще творится? 🤯 pic.twitter.com/l3GtLqk9zc — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

Между прочим, все это зенитовцам удалось совершить на фоне потери Дугласа Сантоса. Бразилец получил травму в начале встречи и уже на 13-й минуте покинул поле, а вместо него вышел Круговой, что ничуть не помешало хозяевам разорвать соперника. «Спартак» вроде бы не играет плохо в целом (больше били и владели мячом, впереди не выглядели безнадежно), но катастрофически не понимают, что делать у своих ворот – 7 (!) пропущенных мячей за два последних тайма против «Зенита» и «Лестера».

«ЗЕНИТ» ЗАБИВАЕТ, КОГДА ХОЧЕТ

Второй тайм можно было уже не смотреть. Какие-то выводы по нему делать смешно, и все-таки отметим, что красно-белые не бросают играть даже в таком безнадежном положении. Вскоре после возвращения на поле спартаковцы отыграли один мяч. Айртон подал в штрафную, Соболев поставил корпус Ракицкому и сбросил мяч Промесу, а тот, уложив на замахе украинца, пробил сильно и точно.

Айртон в режиме Куарежмы, скидка Соболева и выход Промеса 🔥



Красивая комбинация, которую портят счет на табло и второй гол Мостового. Квинси сразу же побежал к центру, чтобы не тратить время ⏰



Но потом разница мячей вернулась ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️➖⚽️ pic.twitter.com/O1JhOjEilo — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021

До того момента казалось, что «Зенит» во втором тайме игра уже не особо интересует, но пропущенных мяч хозяев вновь завел. Они провели серию убойных атак и вновь поразили ворота Максименко – Вячеслав Караваев убежал от Айртона и прострелил на дальнюю штангу, где Мостовой опередил Рассказова и с метра закатил мяч в сетку. Голы разделили три минуты, но за это время питерцы создали аж три голевых момента. Если впереди «Спартак» действует вполне прилично, то происходящее у своих ворот даже организацией обороны не назовешь.

Клаудиньо, Караваев и Мостовой прошили оборону «Спартака» в три передачи. Образцовая атака 👏 pic.twitter.com/pIALF6Jytm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021

БОЛЬШЕ ДЗЮБЫ В РПЛ НЕ ЗАБИВАЛ НИКТО

Восстановив разницу, хозяева вновь ушли в спячку и все равно забили еще – Максимилиан Кофрие срубил в штрафной Азмуна и был удален, а Дзюба реализовал 11-метровый и сравнялся по количеству голов с Олегом Веретенниковым (по 143), а на 88-й минуте отличился еще и вышедший на замену Александр Ерохин. И это даже несмотря на то что питерцы просто доигрывали матч. Семак у Витории выиграл его вчистую. И если раньше многие склонялись к тому, что клуб подставляет португальского тренера безобразной трансферной политикой, то за воскресное поражение он должен взять вину на себя.

Да, в центре поля Литвинову и Роману Зобнину альтернативы нет (ну, не Йоррит Хендрикс же в самом деле!), то выбор в пользу Рассказова и Промеса оказался ошибочным. Максимилиан Кофрие занимал позицию центрального в тройке защитников, но это совсем не его позиция. Куда логичнее было бы подвинуть его правее, а в центр поставить Илью Кутепова. А про усаженного в запас Бакаева было сказано выше. Если Ларссон отдал за матч четыре передачи под удар, то Промес отметился только в голевом эпизоде, и этого очень мало.

«Зенит» же впервые в истории забил «Спартаку» семь мячей и провел практически идеальный матч. И это пугает. Насколько же велико преимущество питерцев в РПЛ в то время, как в Лиге чемпионов команда выглядит совершенно беспомощно. Стоит ли в этом контексте удивляться неудачам всех остальных в еврокубках?

РПЛ. 12-й тур

«Зенит» - «Спартак» - 7:1 (4:0)

Голы: Азмун, 20 – 1:0. Клаудиньо, 28 – 2:0. Азмун, 36 – 3:0. Мостовой, 45 – 4:0. Промес, 53 – 4:1. Мостовой, 56 – 5:1. Дзюба, 80 – с пенальти – 6:1. Ерохин, 88 – 7:1.

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 13), Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Мозес (З. Бакаев, 72), Литвинов, Зобнин (Хендрикс, 46), Айртон, Ларссон (Игнатов, 46), Промес (Ломовицкий, 72), Соболев.

Предупреждения: Кофрие, 65. Ракицкий, 72.

Удаление: Кофрие, 79 (2 жк).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).