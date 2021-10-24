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Евгений Томашевский: «Зенит» и «Спартак» из разных лиг, и не надо всех собак вешать на Виторию
24 октября 21:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Евгений Томашевский: «Зенит» и «Спартак» из разных лиг, и не надо всех собак вешать на Виторию

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский объяснил, почему поражение «Спартака» от «Зенита» было неизбежно.

- Товарищ гроссмейстер, прокомментируйте прошедшую партию.
- Я человек здравомыслящий, поэтому не буду бить посуду и реально подойду к ситуации. Я много раз говорил, что не вижу перспектив у «Спартака» в этом сезоне. Сегодня встречались команды разного класса, команды из разных лиг. Мы такое видели с «Бенфикой», теперь мы это видим с «Зенитом». Если бы у «Наполи» не удалился игрок, то же самое мы увидели бы в Неаполе.

В «Спартаке» сейчас нет хороших игроков. Минимум три-четыре позиции требовали укрепления в межсезонье, но вместо того, чтобы кого-то покупать, трансферная компания была полностью провалена.

Сейчас всех собак спустят на Виторию, но он в этой ситуации точно не виноват. У него просто нет игроков. Выпал Жиго, и «Спартак» получает в Питере 1:7, но был бы Жиго, проиграли бы 0:3. Разницы большой нет.

- Совсем все так безнадежно?
- Эта команда исчерпала свой ресурс. Второе место «Спартак» занял, потому что Тедеско выжал из нее 200 процентов, плюс не было игры на два фронта. Но было очевидно, что игру на два фронта этот состав не вытянет. Он для игры на один фронт не тянул – каким-то чудом Тедеско выжал из команды максимум.

Требовали усиления три-четыре позиции. Никого не купили – вот и результат. Сейчас состав и игра уровня первой десятки РПЛ, где «Спартак», в общем-то, и находится. За выживание не борется и то, слава Богу. Все по делу – что вы сеете, то и жнете.

1:7 – это статистическая погрешность. Могло быть 0:2 или 0:4, но сути это не меняет. В прошлом голу был похожий матч в Питере, но тогда залетело всего три, и закончили 3:1, сейчас залетело семь.

- Мы все про «Спартак», а про «Зенит» что скажете?
- Я не очень понимаю, чем они занимаются? Поражение от «Сочи» дома, потом поражение в Туле. Некоторые матчи они играют в полноги, но на «Спартак» настроились, вот вам и результат.

Но такая ситуация, что мы не можем проверить истинную силу «Зенита». В РПЛ их проверять некому, в Лиге чемпионов «Ювентус» и «Челси» все-таки для них пока слишком сильны. Поэтому мы не можем оценить реальную силу «Зенита».

- То есть, до «Ювентуса» и «Челси» они пока не дотягивают, а вот посмотреть бы на «Зенит» в матчах с «Вест Хэмом» или «Вильярреалом»…
- Да, если б «Зенит» играл в Лиге Европы, и попал бы в группу, как «Спартак», с «Лестером» и «Наполи», возможно, тогда мы все поняли истинный уровень «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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