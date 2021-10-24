Евгений Томашевский: «Зенит» и «Спартак» из разных лиг, и не надо всех собак вешать на Виторию

- Товарищ гроссмейстер, прокомментируйте прошедшую партию.

- Я человек здравомыслящий, поэтому не буду бить посуду и реально подойду к ситуации. Я много раз говорил, что не вижу перспектив у «Спартака» в этом сезоне. Сегодня встречались команды разного класса, команды из разных лиг. Мы такое видели с «Бенфикой», теперь мы это видим с «Зенитом». Если бы у «Наполи» не удалился игрок, то же самое мы увидели бы в Неаполе.

В «Спартаке» сейчас нет хороших игроков. Минимум три-четыре позиции требовали укрепления в межсезонье, но вместо того, чтобы кого-то покупать, трансферная компания была полностью провалена.

Сейчас всех собак спустят на Виторию, но он в этой ситуации точно не виноват. У него просто нет игроков. Выпал Жиго, и «Спартак» получает в Питере 1:7, но был бы Жиго, проиграли бы 0:3. Разницы большой нет.

- Совсем все так безнадежно?

- Эта команда исчерпала свой ресурс. Второе место «Спартак» занял, потому что Тедеско выжал из нее 200 процентов, плюс не было игры на два фронта. Но было очевидно, что игру на два фронта этот состав не вытянет. Он для игры на один фронт не тянул – каким-то чудом Тедеско выжал из команды максимум.

Требовали усиления три-четыре позиции. Никого не купили – вот и результат. Сейчас состав и игра уровня первой десятки РПЛ, где «Спартак», в общем-то, и находится. За выживание не борется и то, слава Богу. Все по делу – что вы сеете, то и жнете.