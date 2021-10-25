«Может совпадение, но восемь из десяти унижений «Спартак» испытал при Федуне»

Грустный болельщик «Спартака» заходит в бар: - Мне пол-литра водки. Бармен: - А может быть, сразу 0,7?

На различных спортивных форумах и сайтах итог матча в Санкт-Петербурге вызвал бурную реакцию болельщиков не только «Спартака», но и других команд. Однако превалируют далеко не только уничижительные комментарии в адрес футболистов, Леонида Федуна и главного тренера Руя Витории, немало и здорового сакразма.

Болельщики бурно отреагировали на разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 1:7.

Эта игра за гранью. Это даже не унижение, это массовый забой плюшевых хомячков на шашлык и сало (с).

he_devil

Состава нет, тренера нет, руководства нет. Счет по игре.

Mr.Bean

Всё-таки есть ощущение, что проблемы «Спартака» в Питере - в основном на уровне психологии. Вновь приезжают - и вновь абсолютно никакие. Да, у мясных всегда шапито, но не на 1:7.

В Москве еще хоть какой-то бой могут дать, а тут заранее обреченные будто на поле выходят.

Isa Babaev

Ага, а помимо психологии еще можно сказать, что у «Спартака» дно состав. У одних играет Соболь и Бакаев, а у других победитель АПЛ и ЛЧ Ловрен и топ Азмун. А еще у «Спартака» на тренерском мостике клоун, а у «Зенита» - тренер.

Winterburn

Может, конечно, и совпадение, но восемь из десяти унижений «Спартак» испытал при Федуне.

igls54

Это не совпадение, это диагноз.

Софья Иосифовна

Дай Федуну еще пару лет, и будет 10 из 10-ти.

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Прэлестно. Умеют же люди юбилеи справлять так, чтобы все запомнили!

kevrich

По-моему ЛАФу просто надоел клуб «Спартак», не хочет покупать игроков, не вмешивается в то, что сейчас происходит, готовит клуб к продаже не иначе.

Также уже не клуб, а команда надоела тренеру Рую, который, в начале был оптимистичен, но когда поиграл в четыре защитника и пытался построить что то свое, убедился, что в этом хаосе ничего дельного не получится, просто стал отбывать свой номер.