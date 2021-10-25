«Может совпадение, но восемь из десяти унижений «Спартак» испытал при Федуне»

Болельщики бурно отреагировали на разгромное поражение «Спартака» от «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 1:7.
На различных спортивных форумах и сайтах итог матча в Санкт-Петербурге вызвал бурную реакцию болельщиков не только «Спартака», но и других команд. Однако превалируют далеко не только уничижительные комментарии в адрес футболистов, Леонида Федуна и главного тренера Руя Витории, немало и здорового сакразма.
Dmitriy Orlov
Грустный болельщик «Спартака» заходит в бар:
- Мне пол-литра водки.
Бармен:
- А может быть, сразу 0,7?
Циник Петербургский
Эта игра за гранью. Это даже не унижение, это массовый забой плюшевых хомячков на шашлык и сало (с).
he_devil
Состава нет, тренера нет, руководства нет. Счет по игре.
Mr.Bean
Всё-таки есть ощущение, что проблемы «Спартака» в Питере - в основном на уровне психологии. Вновь приезжают - и вновь абсолютно никакие. Да, у мясных всегда шапито, но не на 1:7.
В Москве еще хоть какой-то бой могут дать, а тут заранее обреченные будто на поле выходят.
Isa Babaev
Ага, а помимо психологии еще можно сказать, что у «Спартака» дно состав. У одних играет Соболь и Бакаев, а у других победитель АПЛ и ЛЧ Ловрен и топ Азмун. А еще у «Спартака» на тренерском мостике клоун, а у «Зенита» - тренер.
Winterburn
Может, конечно, и совпадение, но восемь из десяти унижений «Спартак» испытал при Федуне.
igls54
Это не совпадение, это диагноз.
Софья Иосифовна
Дай Федуну еще пару лет, и будет 10 из 10-ти.
Log in
Прэлестно. Умеют же люди юбилеи справлять так, чтобы все запомнили!
kevrich
По-моему ЛАФу просто надоел клуб «Спартак», не хочет покупать игроков, не вмешивается в то, что сейчас происходит, готовит клуб к продаже не иначе.
Также уже не клуб, а команда надоела тренеру Рую, который, в начале был оптимистичен, но когда поиграл в четыре защитника и пытался построить что то свое, убедился, что в этом хаосе ничего дельного не получится, просто стал отбывать свой номер.