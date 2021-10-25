Карпин отцепил Дзюбу. И позвал вратаря из «Буде-Глимт», уничтожившего «Рому» как «Зенит» - «Спартак»

В списке аж 41 футболист. Такое большое количество игроков главный тренер Валерий Карпин в интервью официальному сайту РФС объяснил тем, что предыдущий опыт заставил вносить коррективы.

В сентябре и октябре приходилось делать много изменений. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча за свои клубы, получали травмы и не могли помочь сборной. Потому сейчас состав получился очень расширенным. 1 ноября Карпин пообещал назвать окончательный вариант из 26-27 футболистов. Пока же обращает внимание отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы и голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Что любопытно, оба были участниками нашумевшего матча «Зенит» - «Спартак» (7:1) в Санкт-Петербурге. Отличились по-разному. Дзюба вышел на замену за четверть часа до конца, но успел забить очередной гол, реализовав пенальти при счете 5:1. Все полагали, что бить дадут Сердару Азмуну, чтобы помочь иранцу оформить хет-трик, и просто потому, что тот заслужил это своей игрой. Но бить пошел штатный пенальтист.

Максименко же не выручил не только в этом моменте — тут как раз никак претензий быть не может, все-таки 11-метровый, но «Спартак» он вот уже два матча кряду не спасает от слова совсем. 11 пропущенных мячей за два поединка (с «Лестером» в среду было 3:4), а по сути — за три тайма, если учесть, что англичане начали свой камбэк в Тушине с 45-й минуты — это настоящая катастрофа. У всех бывают черные полосы, но нечего в такой момент вратарю делать в национальной команде на ответственных матчах.

Невызов Дзюбы никого не поразил. Его некрасивый отказ помочь сборной в октябре, когда команда испытывала большие проблемы с составом из-за обилия травмированных игроков, характеризовало питерского форварда с не самой лучшей стороны. Плюс давнишние плохие отношения Карпина и Дзюбы. Все это говорило о том, что нападающего больше не стоит ждать в сборной, задолго до оглашение состава.