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Карпин отцепил Дзюбу. И позвал вратаря из «Буде-Глимт», уничтожившего «Рому» как «Зенит» - «Спартак»
25 октября 19:09
автор: Иван Сергеев
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Карпин отцепил Дзюбу. И позвал вратаря из «Буде-Глимт», уничтожившего «Рому» как «Зенит» - «Спартак»

Тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный состав команды на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В списке аж 41 футболист. Такое большое количество игроков главный тренер Валерий Карпин в интервью официальному сайту РФС объяснил тем, что предыдущий опыт заставил вносить коррективы.

В сентябре и октябре приходилось делать много изменений. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча за свои клубы, получали травмы и не могли помочь сборной. Потому сейчас состав получился очень расширенным. 1 ноября Карпин пообещал назвать окончательный вариант из 26-27 футболистов. Пока же обращает внимание отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы и голкипера «Спартака» Александра Максименко.

Что любопытно, оба были участниками нашумевшего матча «Зенит» - «Спартак» (7:1) в Санкт-Петербурге. Отличились по-разному. Дзюба вышел на замену за четверть часа до конца, но успел забить очередной гол, реализовав пенальти при счете 5:1. Все полагали, что бить дадут Сердару Азмуну, чтобы помочь иранцу оформить хет-трик, и просто потому, что тот заслужил это своей игрой. Но бить пошел штатный пенальтист.

Максименко же не выручил не только в этом моменте — тут как раз никак претензий быть не может, все-таки 11-метровый, но «Спартак» он вот уже два матча кряду не спасает от слова совсем. 11 пропущенных мячей за два поединка (с «Лестером» в среду было 3:4), а по сути — за три тайма, если учесть, что англичане начали свой камбэк в Тушине с 45-й минуты — это настоящая катастрофа. У всех бывают черные полосы, но нечего в такой момент вратарю делать в национальной команде на ответственных матчах.

Невызов Дзюбы никого не поразил. Его некрасивый отказ помочь сборной в октябре, когда команда испытывала большие проблемы с составом из-за обилия травмированных игроков, характеризовало питерского форварда с не самой лучшей стороны. Плюс давнишние плохие отношения Карпина и Дзюбы. Все это говорило о том, что нападающего больше не стоит ждать в сборной, задолго до оглашение состава.

Из остальных фамилий выделим семь новичков. Впервые Карпин пригласил на сбор следующих игроков: Иван Сергеев, Роман Ежов (оба – «Крылья Советов»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Илья Лантратов («Химки»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Данил Круговой («Зенит»).

Среди новобранцев сразу два вратаря. Лантратов из «Химок» и Хайкин из норвежского клуба «Буде-Глимт», который отличился в четверг разгромом в Лиге конференций итальянской «Ромы» со счетом 6:1. После такого унижения команды Жозе Моуринью все обратили внимание на российского легионера, который защищал ворота скандинавов. А Карпин, очевидно, хочет с ним поближе познакомиться. Правильно делает — лишним точно не будет. Особенно с учетом того, что нет такого уж стопроцентно первого номера у российской команды.

В Питере сборная соберется в «красный день календаря». 7 ноября на «Петровском» и «Газпром Арене» начнется подготовка к игре с Кипром, которая состоится там же в Питере 11 ноября. Через три дня Россию ждет решающий матч отбора в Сплите против Хорватии. Пока наша сборная возглавляет таблицу своей группы, опережая вице-чемпионов мира на два очка.

источник: «Советский спорт»
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