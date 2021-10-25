Андрей Червиченко: Карпин правильно сделал, что не звонил Дзюбе, он должен умолять, чтоб его взяли

- Дзюбы опять нет расширенном составе.

- А почему он там должен быть?

- Потому что это наш лучший форвард на данный момент.

- Каким бы он лучшим не был, он же отказался играть, не хочет помогать сборной. А уговаривать Дзюбу никто не собирается, каким бы лучшим он не был. И потом, я считаю, что самый тяжкий этап позади, а на одну игру команда как-нибудь соберется. И не факт, что Дзюба обязательно забьет в Хорватии.

- Но он хотя бы потерзает оборону. А что, Смолов или Заболотный забьют? Смешно.

- Я согласен, что по мастерству Дзюба выше всех, но, видимо, его человеческие качества не устраивают тренерский штаб. А футбольная команда – это коллектив. И его воздействие на коллектив, его поведение не располагает к тому, чтобы на него надеялись.

- Но Дзюба ведь не отказывался играть за сборную. Как истинный профессионал сказал, что пока не готов помочь главной команде страны.

- Однако, как истинный профессионал, он же не сказал, что готов, возьмите меня за ради Христа. Он хотел, чтобы его уговаривали. Думаю, даже хотел, чтобы команда провалилась без него. И все бы говорили, что мы проиграли из-за того, что наше солнышко не пригласили. А все вышло наоборот - не пригласили и проскочили. И будет самое смешное, если с хорватами сыграют вничью, и солнышко окончательно закатится.

- Карпин сказал, что никто из тренерского штаба Дзюбе не звонил.

- И правильно сделали – теперь он должен умолять, чтобы его взяли. И тогда, может быть, снизойдут и позовут его.