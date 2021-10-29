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Чемпион непоколебимый, Дзюба – великий. «Зенит» за три минуты разделался с «Динамо» (видео)
29 октября 21:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

Чемпион непоколебимый, Дзюба – великий. «Зенит» за три минуты разделался с «Динамо» (видео)

«Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» (4:1). Дзюба забил в шестом туре подряд и наконец побил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в истории РПЛ.

САНТОС ВЫЛЕТЕЛ, А МАКАРОВ ВЕРНУЛСЯ

13-й тур РПЛ открылся в пятницу вечером центральным матчем выходных, в котором встретились лидеры турнирной таблицы и две самые играющие команды страны «Зенит» и «Динамо», накидавшие своим соперникам неделей назад аж 11 голов на двоих.

В восьми последних доигранных встречах в Петербурге победителями выходили хозяева. Срыв произошел лишь в мае 2014 года, когда на поле выскочили болельщики, и игра была прервана, а «Зениту» засчитано техническое поражение (0:3). В прошлом декабре сине-бело-голубые оказались здесь сильнее команды Сандро Шварца со счетом 3:1.

Составы команд оказались максимально предсказуемыми. Из-за травмы Дугласа Сантоса Сергей Семак перевел на левый фланг Вячеслава Караваева, а справа выставил Алексея Сутормина. Это единственное изменение по сравнению с умопомрачительной игрой против «Спартака» (7:1). На позиции травмированного Малкома вновь вышел Андрей Мостовой.

У Шварца вообще не так уж много вариантов и не готовый Себастьян Шиманьски (он не тренировался и вышел на замену по ходу второго тайма), поэтому он во втором туре подряд отправил в середину поля Арсена Захаряна, а на левом фланге атаки вышел Вячеслав Грулев. Две замены получились вынужденными, но в хорошем смысле – выздоровевшие Антон Шунин и Денис Макаров вернулись в основу вместо Игоря Лещука и Клинтона Нжи.

ВОЛШЕБНИК КЛАУДИНЬО

Второй подряд матч с гостями из Москвы зенитовцы начали ярко и мощно и уже к восьмой минуте нанесли четыре удара по воротам. Последний из них стал голевым. Отчасти хозяевам повезло. Они провели довольно простую атаку, завершавшуюся подачей Сутормина на Сердара Азмуна (в старте вновь вышел он, а не Артем Дзюба). Мяч отскочил в колено Ивана Ордеца, но тот не успел сориентироваться и позволил подхватить его лучшему игроку матча Клаудиньо. Как и против «Спартака», бразилец в завершении сыграл предельно технично.

Может показаться, что «Зенит» становится очень бразильским – лихим, веселым, остроатакующим, не обращающим внимание на игроков обороны. Но после гола питерцы выждали на своей половине поля, что предложит соперник, и стали действовать хладнокровнее. «Спартак» здесь пятью днями ранее напоролся на собственный прессинг. Зенитовцы легко его проходили и на пространстве наказывали гостей. Ожидалось, что Шварц будет более осторожен, но нет – динамовцы шли в отбор на чужой половине поля даже более интенсивно, чем их предшественники.

Хозяев это давление несколько приостанавливало и даже приводило к потерям (у «Динамо» пять возвратов мяча в финальной трети поля), но преимущество их все равно было велико. К тому же у них есть обладающие великолепным первым пасом Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. Незадолго до перерыва хорват шикарно забросил мяч вперед, а Мостовой скидкой вывел Азмуна один на один с Шуниным. Бело-голубым повезло, что вратарь успел среагировать на удар.

Гости же если и били по воротам, то в основном с дальней дистанции. И еще потратили за 45 минут очень много сил.

ДЗЮБА ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ! ОФИЦИАЛЬНО!

Для динамовцев главным итогом оказался тот, что они остались в игре. Это позволило, еще взвинтив темп, отыграться вскоре после возобновления матча. Бело-голубые большими силами расставлялись на чужой половине поля, и если в первом тайме им это большой пользы не приносило, то после перерыва она буквально заперли хозяев у штрафной. А ответный гол стал результатом потрясающего прохода Дмитрия Скопинцева, сохранившего мяч в нескольких подряд сложных эпизодах. Последовала подача на Константина Тюкавина, чей удар пришелся в руку Караваеву, а Даниил Фомин оказался точен с пенальти.

Москвичи настолько круто прибавили, что за первые 15 минут второго тайма выполнили норму первого по ударам (по пять). Уже после гола Макаров опасно пробил с угла штрафной. Он же после прострела слева непопадания по мячу Тюкавина из убойной позиции пробил выше ворот. Казалось, что гол – лишь вопрос времени. Так оно и получилось, но бело-голубые не забили, а пропустили и сломались. Динамовцы стали уставать и выключаться из эпизодов и в результате упустили в опорной зоне Вендела, сразу наказавшего гостей за эту ошибку. И снова неразбериху спровоцировал Азмун.

Семаку практически некем было усиливать игру. В запасе у него было всего пять полевых игроков, из которых трое – резервисты Данила Хотулев, Кирилл Кравцов и Даниил Кузнецов (все трое все же вышли на поле, но после того, как все стало ясно). И даже в этой ситуации наставник «Зенита» нашел решение. Сразу после точного удара Вендела он выпустил на поле Дзюбу, а уже три минуты спустя праздновал его гол – после розыгрыша углового Артем удачно сыграл на добивании (Шунин с трудом отбил удар головой классно сыгравшего Азмуна). Уж это точно рекордный гол Дзюбы в РПЛ – он лучший бомбардир в истории лиги. Празднуя это событие, он как активно жестикулировал, давая понять, что его место – в основе. Семак лишь улыбался на бровке.

После этой трехминутки стало ясно, что шансов у «Динамо» нет. Концовка прошла при полном преимуществе чемпионов и завершилась разгромом – Ракицкий отметил 100-й матч за «Зенит» идеальным ударом в девятку со штрафного. Команда у Шварца очень симпатичная и играющая, но все-таки пока еще легковесная и недостаточно мастеровитая, чтобы бросать перчатку чемпиону трех последних лет. Ну, а «Зенит» всем все доказал, разорвав в двух турах подряд все самые атакующие и прессингующие команды лиги «Спартак» и «Динамо». Конкурентов в борьбе за золото у питерцев нет и не предвидится.

РПЛ

13-й тур

«Зенит» - «Динамо» - 4:1 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 8 – 1:0. Фомин, 56 – с пенальти – 1:1. Вендел, 66 – 2:1. Дзюба, 69 – 3:1. Ракицкий, 85 – 4:1.

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 90), Барриос (Хотулев, 90), Вендел (Ерохин, 84), Караваев, Мостовой (Дзюба, 66), Клаудиньо (Кузнецов, 90), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Моро, Фомин (Евгеньев, 87), Захарян, Макаров (Игбун, 87), Грулев, Тюкавин (Шиманьски, 68).

Предупреждения: Скопинцев, 25. Вендел, 45+1. Фомин, 51. Караваев, 55. Ловрен, 62. Захарян, 76. Ордец, 79.

Судья: Карасев (Москва).

источник: «Советский спорт»
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