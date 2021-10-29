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Евгений Томашевский: «Зенит» перерос уровень РПЛ, но пока не дотягивает до европейских грандов
29 октября 22:03
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Евгений Томашевский: «Зенит» перерос уровень РПЛ, но пока не дотягивает до европейских грандов

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский объяснил после победы «Зенита» над «Динамо», почему питерцы выше всех по классу в РПЛ.

- Очередной разгром прямого конкурента.
- На данный момент «Зенит» сильнейшая команда России, тут нет вопросов. Единственный вопрос: чем «Зенит» занимается в некоторых других матчах? Если б они играли на сто процентов все матчи, думаю, многие соперники получали бы по 4-5 мячей.

С покупкой Клаудиньо и полноценной интеграцией в игру команды Вендела, уже можно сказать, что у «Зенита» сейчас действительно сильная команда. Хотя и в прошлые годы «Зенит» выигрывал чемпионат, но такой сильной команды тогда не было. И игра в Лиге чемпионов это показывает. Да, с топами были два поражения, но выглядели питерцы достойно.

Мы с вами в прошлый раз говорили, что трудно проверить, насколько хорош тренер Семак, потому что «Зенит» не играет с равными соперниками. Уровень РПЛ он уже явно перерос, а до уровня европейских грандов пока не дотягивает.

- Да, я помню вашу мысль, и совершенно с ней согласен. «Зениту» бы сыграть с «Лестером», «Вильярреалом»…
- Да, в Лиге Европы с соперниками из группы «Спартака», например. Но очевидно, что нынешний «Зенит» это уже примерно второй эшелон европейского футбола.

Проблема нашего чемпионата еще в том, что многие клубы не имеют понятного вектора развития. Разве что, кроме «Динамо». Но оно недавно встало на этот путь.

- Как вам жест Дзюбы: мол, я должен быть на поле, а не на скамейке?
- Конкуренция еще никому не мешала. Дзюба явно разозлен по-хорошему. Просто такой состав, что кого оставлять на скамейке? Не Вендела же и Клаудиньо.

- Мостовой, Круговой, Ерохин были бы в других командах игроками основы. А здесь они на подмене.
- До уровня Лиги чемпионов они пока не дотягивают, могут только подменять лидеров. А так, да, это игроки уровня сборной, в других наших командах они были бы на виду.

источник: «Советский спорт»
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