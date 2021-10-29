Евгений Томашевский: «Зенит» перерос уровень РПЛ, но пока не дотягивает до европейских грандов

- Очередной разгром прямого конкурента.

- На данный момент «Зенит» сильнейшая команда России, тут нет вопросов. Единственный вопрос: чем «Зенит» занимается в некоторых других матчах? Если б они играли на сто процентов все матчи, думаю, многие соперники получали бы по 4-5 мячей.

С покупкой Клаудиньо и полноценной интеграцией в игру команды Вендела, уже можно сказать, что у «Зенита» сейчас действительно сильная команда. Хотя и в прошлые годы «Зенит» выигрывал чемпионат, но такой сильной команды тогда не было. И игра в Лиге чемпионов это показывает. Да, с топами были два поражения, но выглядели питерцы достойно.

Мы с вами в прошлый раз говорили, что трудно проверить, насколько хорош тренер Семак, потому что «Зенит» не играет с равными соперниками. Уровень РПЛ он уже явно перерос, а до уровня европейских грандов пока не дотягивает.

- Да, я помню вашу мысль, и совершенно с ней согласен. «Зениту» бы сыграть с «Лестером», «Вильярреалом»…

- Да, в Лиге Европы с соперниками из группы «Спартака», например. Но очевидно, что нынешний «Зенит» это уже примерно второй эшелон европейского футбола.

Проблема нашего чемпионата еще в том, что многие клубы не имеют понятного вектора развития. Разве что, кроме «Динамо». Но оно недавно встало на этот путь.