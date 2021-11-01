Валерий Георгиевич, еще не поздно позвонить Дзюбе

Но даже такой Иличич забил нам два гола в двух матчах и доставил массу неприятностей.

После небольшой приостановки карьеры из-за семейных и личных психологических причин, он пока не может вернуться на прежний уровень. Поэтому в Бергамо больше выходит на замену.

Из полевых тоже лишь один игрок приличного европейского уровня Йосип Иличич . Но, во-первых, ему уже 33, а во-вторых, нынешний Иличич, и он же двухлетней давности, когда был лидером «Аталанты», это разные игроки.

Но откуда такая эйфория? Кого мы обыграли? В нынешней сборной Словении лишь один футболист высокого класса, да и тот вратарь – Ян Облак .

В последнем матче отбора наша сборная победила Словению в пресловутом Мариборе, и захватила лидерство в группе. Эта победа повергла страну в эйфорию.

Про остальных игроков сборной Словении явно переживающей не лучший период, сказать совсем нечего. Лишь упомяну двух центральных защитников – Миху Мевлю и Яака Бийола.

Карьера первого четко катится под горку: из «Зенита» - в «Сочи», а оттуда - в заурядный турецкий клуб. Бийол был абсолютным лавочником в ЦСКА, только в этом сезоне стал попадать в основной состав.

Вот такого соперника мы обыграли - натужно, не без труда. Так откуда эти фанфары, словно, мы уже гарантировано едем в Катар?

ДЗЮБА – ЭТО НАШ ЛУКАКУ

Теперь – о главном. Мы что, планируем без Дзюбы отбиться в Хорватии? Для этого нужно хотя бы один забить, но и этого может не хватить против сверхмотивированных хорватов. В их планы точно не входит сыграть в рулетку стыковых матчей.

Кто у нас будет напрягать оборону соперника, а главное забивать – Смолов и Заболотный?

В Хорватии нужен будет форвард, способный зацепиться за мяч, оба вышеназванных прекрасных парня на это не способны. У Хорватии самая слабая линия – оборона, и особенно ее центральная ось. С большой вероятностью в центре защиты у хозяев выйдут Домагой Вида и Деян Ловрен. Пик картеры обоих явно пройден. Игра Ловрена в «Зените» у всех перед глазами, мягко говоря, непроходимым он не представляется, а Вида никогда не был высококлассным защитником.

И если кто-то и сможет изрядно напрячь этих ребят, то только Дзюба – с его ростом, мощью и умением это делать. А уж как Артем умеет скинуть мяч на свободное место кому-то из быстрых партнеров, это все знают. Так мы сможем убегать в контратаки.

При позиционных атаках необходимость Дзюбы еще больше возрастает. Только он может потолкаться в штрафной в борьбе за мяч, а также забить головой. И как же тяжело с ним бороться защитникам!

Знаю, в нашей стране много хейтеров у Дзюбы. Но если убрать пристрастия, взглянуть объективно, Дзюба сильнейший российский форвард последних трех лет. Это наш Лукаку – по умению использовать моменты, наконец, по манере игры.

И хочется напомнить матч со Словенией 27 марта в Сочи. Трудная победа со счетом 2:1 – исключительно результат высокого индивидуального мастерства Дзюбы. Не было бы Артема в тот день на поле, даже ничья стала бы для нас проблемой. И ни о каком лидерстве в группе сейчас не шло бы речи.

Поэтому ради страны, ради многомиллионной армии болельщиков, Валерию Георгиевичу Карпину нужно немного обуздать гордыню и еще раз нормально поговорить с Артемом. Если же для этого нужны посредники, эту миссию на себя может взять руководство РФС.