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Арабский след в «Спартаке», или станут ли красно-белые «Диснеем» от футбола?
03 ноября 22:24
автор: Павел Моховой
автор фото: ФК "Спартак"

Арабский след в «Спартаке», или станут ли красно-белые «Диснеем» от футбола?

Глядя на эпичные выступления российских команд в Лиге чемпионов УЕФА, возникает вопрос: это может быть кому-нибудь интересно кроме непосредственно россиян, да и то - исключительно из-за национальной принадлежности клубов? Внезапно выясняется, что может.

Небезызвестный холдинг City Football Group, корнями уходящий в Арабские Эмираты и зарегистрированный в Великобритании, в очередной раз засветился на российском футбольном рынке. По информации телеграм-канала Baza, представители компании находятся в Москве. На днях они посетили матч «Спартак» - «Ростов», провели ряд встреч с руководителями различных направлений красно-белых.

Зачем международному холдингу, имеющему доли в «Манчестер Сити» (Англия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью — Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия) «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), российский клуб? Чем манит их российский рынок? Ведь это не первая попытка зайти в РПЛ от инощемцев: в прошлом году велись переговоры о покупке «Уфы», потом «Химок». Сделки оба раза сорвались, в первую очередь - из-за отсутствия толковой инфраструктуры. «Зенит» и «Сочи» также попадали в поле зрения шейхов, но там тоже не получилось – не договорились с владельцами.

В «Спартаке», в свою очередь, с инфраструктурой все в порядке, да и владельцы, получается, сговорчивее. Тем более на фоне последних выступлений клуба и внутренних противоречий, раздирающих владельцев команды и их приближенных. Сейчас как раз самое удачное время для выгодной сделки. Продать весь «Спартак», понятное дело, не удастся, но 20% - почему бы и нет?

Основной вопрос, конечно, лежит на поверхности: а зачем City Football Group вообще нужен «Спартак»? Тут надо немного углубиться в историю. Компания была создана в мае 2013 года, главой с момента основания является Халдун Аль Мубарак, а один из инициаторов создания - Ферран Сориано, бывший вице-президент ФК «Барселона» по экономическим вопросам. Название свое холдинг получил от «Манчестер Сити», своего основного актива. Компания решила пойти своим путем, не закупая дорогих футболистов для своего основного клуба, а распространяя влияние на регионы, где футбол не сильно развит (казалось бы, при чем тут Россия…), либо из-за экономической слабости региона при хорошем футболе банально не хватает денег.

Дальше все просто: региональные команды под руководством арабской твердой руки начинают выигрывать местные чемпионаты, повышается конкурентоспособность, что привлекает внимание как к командам-сателлитам, так и к головному клубу – «Мансити». Далее, учитывая четкий механизм передачи игроков из одного клуба в другой, начинается естественная интеграция болельщиков – часть фанатов локального клуба примкнет и к фанатской базе «Манчестер Сити», тесную связь команд, общую айдентику, историю, футболистов. И кстати, ребрендинг команд франшизы происходит нежно и мягко, дабы не нервировать болельщиков. И те отвечают взаимностью.

Фактически, City Football Group - это «Дисней» от футбола, работа по франшизе в любой точке мира. А основные бонусы, разумеется получает «Манчестер Сити». Зато остальные клубы холдинга получают материальное обеспечение и хорошие шансы на повышение своего статуса как на местной, так и на международной арене. Так что, возможно, у «Спартака» впереди светлое будущее.

источник: «Советский спорт»
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