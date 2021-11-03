Винисиусу корона не жмет! «Реал» забил 1000-й гол в ЛЧ и почти лишил «Шахтер» шансов на плей-офф

ЩЕСТЬ ТЫСЯЧА!
В Киеве «Реал» уничтожил «Шахтер» со счетом 5:0 и занял второе место в группе, но с учетом подвигов «Шерифа» и предстоящего матча с «Интером» команде Карло Анчелотти требовалось не оступиться в игре с украинской командой на своем поле, не забившей после трех туров ни одного мяча.
Начало встречи очень напомнило матч «Зенита» в Турине днем ранее, где гости так же прижались к своей штрафной сразу после стартового свистка. К пятой минуте мадридцы дважды выводили Луку Модрича на ударную позицию, но первая попытка хорвату не удалась, а второй выстрел с близкого расстояния чудесным образом парировал Анатолий Трубин. «Сливочные» безраздельно властвовали в опорной зоне соперника, в которую Роберто де Дзерби отрядил защитника Тараса Степаненко.
Заметно, что «Реал» сейчас в хорошей форме. Команда очень быстро выходит в атаку, игроки блестяще видят друг друга и могут разыгрывать сложные комбинации даже на канализационном люке. А еще у них настолько быстрый Винисиус Джуниор, что это даже может считаться кадровым допингом.
На 14-й минуте бразилец отобрал мяч в чужой штрафной у замешкавшегося соотечественника Марлона и выкатил на пустые ворота Кариму Бензема. Более необязательный гол вообще сложно себе представить, но испанцы восприняли его как часть изначально реализуемой программы. Этот гол стал для «Реала»… 1000-м в Лиге чемпионов (с учетом квалификационных раундов). Естественно, мадридцы первые, кто достиг этой невероятной отметки.
ЧЕМ «ШАХТЕР» СИЛЬНЕЕ «ЗЕНИТА»
Тем не менее, даже в такой сложной игре становится очевидно, что донецкий клуб на голову выше «Зенита». И те, и другие сделали ставку на быстрые контратаки, вот только питерские бразильцы в сложных ситуациях теряются, а донецкие настолько техничны и сыграны, что даже против топ-клуба создают моменты. Хотя бы за счет индивидуальных качеств. В паузах между атаками Додо вынудил Ферлана Менди руками схватить себя в штрафной (любой другой арбитр поставил бы пенальти, но француз Бенуа Бастьен почему-то проигнорировал очевидный фол), а Алан Патрик из-за пределов штрафной пробил в штангу.
По инерции после забитого мяча «сливочные» еще какое-то время владели инициативой, но к середине тайма расслабились и отдали украинцам мяч. Те наладили контроль и даже почти не допускали острых контратак, но и сами обостряли не так часто. В позиционных атаках до перерыва можно вспомнить лишь хороший момент у Фернандо, из пределов штрафной пробившего в сантиметрах от штанги. Попади он, и ни Тибо Куртуа, ни бросившийся под удар Давид Алаба хозяев бы не спасли.
А вот гол пришел из быстрой атаки. Хозяева не успели расставиться после потери мяча, чем и воспользовался Николай Матвиенко, забросивший мяч вперед на линию штрафной на ход Патрику, которого поддержал Фернандо. Два бразильца оказались против одного Алабы, тогда как Эдер Милитао (еще один бразилец, всего их на поле в тот момент было… 10) остался где-то позади. Фернандо расстрелял Куртуа. А незадолго до свистка на перерыв он же завершал контратаку, начавшуюся с потери Тони Крооса – бельгийский вратарь в великолепном броске не позволил гостям выйти вперед.
ВИНИСИУС ТАЩИТ
Еще до перерыва было заметно, что с каждой минутой «Шахтер» все увереннее чувствует себя на поле, а после него это ощущение продолжало укрепляться. Без мяча «Реал» играл по схеме 4-1-4-1, но сравнительно высокая средняя линия не только не выдавливала соперника, но и допускала свободные зоны в «карманах» вокруг Каземиро, и ему сложно было успевать везде.
И все же класс игроков «сливочных», даже вот так хаотично двигающихся по полю, настолько высок, что они могут забить в любую секунду. Второй гол вновь сделал Винисиус, но теперь при содействии партнеров. Модрич увел в сторону опекавшего его весь матч Степаненко, чем воспользовался ворвавшийся по центру Винисиус, сыграл в стенку с Казимиро (ответный пас пяткой – блеск!) и выкатил Бензема. Французу не составило труда с близкого расстояния переиграть Трубина.
Вообще с приходом Анчелотти невозможно не восхищаться Винисиусом. В 15 матчах текущего сезона у него 16 (9+7) очков результативности, то есть больше гола/паса за игру. Для сравнения, за весь прошлый сезон было 13 (6+7) очков. Разве Анчелотти, говоря языком Юрия Дудя, не красавчик?
«ШАХТЕР» ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ЕВРОКУБКОВ?
Индивидуально также хотелось бы отметить Ферлана Менди и Михаила Мудрика. Первый трижды (!) за матч хватал оппонентов руками, в выгодной позиции не попал по катящемуся мячу и вообще сыграл невнятно, а вот 20-летний украинский полузащитник понравился техникой, скоростью и видением поля. Неслучайно у него три передачи под удар.
Михаил оказался достоин своих партнеров (что местным игрокам в «Шахтере» сложно сделать априори), давших «Реалу» бой и продемонстрировавших на «Сантьяго Бернабеу» 90% точности передач. Хозяева победили на классе и практически оставили украинский клуб без шансов продолжить борьбу за выход из группы. Да и на третье место «горнякам» теперь рассчитывать будет сложно.
Лига чемпионов
Группа D
4-й тур
«Реал» - «Шахтер» - 2:1 (1:1)
Голы: Бензема, 14 – 1:0. Фернандо, 39 – 1:1. Бензема, 61 – 2:1.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема (Йович, 79).
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 80), Тете (Марлос, 79), Майкон, Патрик (Атонио, 79), Мудрик (Соломон, 71), Фернандо (Дентиньо, 86).
Предупреждения: Ф. Менди, 39. Каземиро, 63.
Судья: Бастьен (Франция).