Винисиусу корона не жмет! «Реал» забил 1000-й гол в ЛЧ и почти лишил «Шахтер» шансов на плей-офф

ЩЕСТЬ ТЫСЯЧА!

В Киеве «Реал» уничтожил «Шахтер» со счетом 5:0 и занял второе место в группе, но с учетом подвигов «Шерифа» и предстоящего матча с «Интером» команде Карло Анчелотти требовалось не оступиться в игре с украинской командой на своем поле, не забившей после трех туров ни одного мяча.

Начало встречи очень напомнило матч «Зенита» в Турине днем ранее, где гости так же прижались к своей штрафной сразу после стартового свистка. К пятой минуте мадридцы дважды выводили Луку Модрича на ударную позицию, но первая попытка хорвату не удалась, а второй выстрел с близкого расстояния чудесным образом парировал Анатолий Трубин. «Сливочные» безраздельно властвовали в опорной зоне соперника, в которую Роберто де Дзерби отрядил защитника Тараса Степаненко.

Заметно, что «Реал» сейчас в хорошей форме. Команда очень быстро выходит в атаку, игроки блестяще видят друг друга и могут разыгрывать сложные комбинации даже на канализационном люке. А еще у них настолько быстрый Винисиус Джуниор, что это даже может считаться кадровым допингом.

На 14-й минуте бразилец отобрал мяч в чужой штрафной у замешкавшегося соотечественника Марлона и выкатил на пустые ворота Кариму Бензема. Более необязательный гол вообще сложно себе представить, но испанцы восприняли его как часть изначально реализуемой программы. Этот гол стал для «Реала»… 1000-м в Лиге чемпионов (с учетом квалификационных раундов). Естественно, мадридцы первые, кто достиг этой невероятной отметки.

ЧЕМ «ШАХТЕР» СИЛЬНЕЕ «ЗЕНИТА»

Тем не менее, даже в такой сложной игре становится очевидно, что донецкий клуб на голову выше «Зенита». И те, и другие сделали ставку на быстрые контратаки, вот только питерские бразильцы в сложных ситуациях теряются, а донецкие настолько техничны и сыграны, что даже против топ-клуба создают моменты. Хотя бы за счет индивидуальных качеств. В паузах между атаками Додо вынудил Ферлана Менди руками схватить себя в штрафной (любой другой арбитр поставил бы пенальти, но француз Бенуа Бастьен почему-то проигнорировал очевидный фол), а Алан Патрик из-за пределов штрафной пробил в штангу.