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Варди плачет, Селихов смеется. «Спартак» везет из Лестера ничью!
05 ноября 00:59
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

Варди плачет, Селихов смеется. «Спартак» везет из Лестера ничью!

«Спартак» сумел удержать ничью в Лестере в четвертом туре Лиги Европы. Мозес открыл счет в начале второго тайма, а Селихов взял пенальти от Варди.

В ОСНОВЕ СЕЛИХОВ, КОФРИЕ, ИГНАТОВ

От второго места перед этим матчем «Спартак» отделяли всего три очка, но игра команды не давала поводов для оптимизма. Перед матчем были опасения, что красно-белые приехали в Лестер просто получить удовольствие от самого факта присутствия на этом стадионе, где еще пять лет назад «лисы» праздновали чемпионство. На большее рассчитывать вроде бы не приходилось. Казалось, об этом говорило и мрачное лицо Георгия Джикии в подтрибунном помещении.

А вот Руй Витория оказался не столь пессимистичен. Он наконец обошелся без Николая Рассказова (спасибо Максимилиану Кофрие за то, что он есть) и удивил тем, что выпустил в старте Михаила Игнатова, тогда как Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев остались на скамейке запасных. Вратарский вопрос он решил в пользу Александра Селихова, чья ошибка лишила красно-белых очков в предыдущем матче с «Ростовом», но на сей раз голкипер не просто справился очень достойно, но и стал одним из героев матча, взяв в концовке пенальти от Джейми Варди.

Брендан Роджерс перед матчем лишился толпы футболистов, поэтому наряду с игроками основы вроде Юри Тилеманса и Айосе Переса был вынужден задействовать, например, Райана Бертранда, в последний раз игравшего в АПЛ месяц назад. В запасе остался и Варди, а пару форвардов составили еще более скоростные Патсон Дака и Келечи Ихеаначо, но для Лиги Европы это привычная картина.

СОВСЕМ ДРУГОЙ «СПАРТАК»

Помня о первой игре, англичане по привычке на первых минутах опробовали несколько передач за спины защитникам и быстро убедились в том, что новая тройка защитников позиционно играет куда лучше. К тому же линия обороны красно-белых опускалась довольно низко и разбежаться не давала. Единственный в первом тайме голевой момент хозяева создали благодаря дальнему удару Бубакари Сумаре в крестовину, и тут стоит пожурить Романа Зобнина – слишком уж он глубоко опустился в штрафную, оголив зону перед штрафной.

Тем не менее, защищался «Спартак» не столько качеством, сколько количеством, просто садясь на свою треть поля и предлагая придумывать что-то соперникам. Те спокойно раскачивали оборону красно-белых. До голевых моментов дело почти не доходило, но давление было изрядным. Один раз недоглядишь, и вынимай. Тем более, что в атаке мяч у москвичей не держался абсолютно (26% владения в первом тайме), и им приходилось стоять намертво в глухой обороне.

Витория надеялся, что свой момент его команда поймает в контратаке, и для этого отрядил в пару к Александру Соболеву Квинси Промеса. Голландец должен был убегать вперед за счет скорости и дриблинга, но уровень защитников англичан столь велик, что обыграть ему никого не удавалось. Чуть глубже под ними располагался Игнатов, проделавший огромный объем работы и ставший третьим в команде по количеству касаний в первом тайме – 27. Больше только у Кофрие (28) и Виктора Мозеса (29), но они-то играли намного ближе к своим воротам.

А вообще первый тайм отлично характеризует следующая статистика. Первые 18 минут хозяева по ударам выиграли 5-0, а оставшееся время до перерыва проиграли 0-2.

МОЗЕС. ВОЗВРАЩЕНИЕ

В начале второго тайма спартаковцам удалась комбинация на загляденье, которую начал и завершил Мозес. Нигериец и поучаствовавшие наравне с ним Игнатов и Соболев поменялись местами. Михаил в ее завершении оказался на правом краю, а Виктор в центре нападения и красиво в падении замкнул подачу россиянина. Красота! Мозесу, кстати, не привыкать забивать Касперу Шмейхелю. Он делал это еще в 2016 году в составе «Челси».

Недолго, правда, москвичи вели в счете. Спустя семь минут англичанам удался розыгрыш углового. В который уже раз в сезоне красно-белые проиграли борьбу на ближней штанге (на сей раз оплошал Соболев), после чего последовала скидка на дальнюю, а там Даниэль Амарти опередил Зобнина. Роман сыграл странно. Поначалу держал оппонента, но как только тот дернулся в нужную точку, оказался у него за спиной, а в момент удара вообще отвернулся. Впрочем, о том, что в этом сезоне он сам не свой сказано уже достаточно.

СЕЛИХОВ БЕРЕТ ПЕНАЛЬТИ. ОТ ВАРДИ!

Игра вернулась в изначальную точку, но «Лестеру» этого было мало, ведь он все еще отставал от «Легии» на два очка. Почувствовавшие вкус крови «лисы» кружили вокруг штрафной, практически не позволяя гостям отодвинуть игру от своих ворот. Совсем слабый матч провел Промес, так за мяч ни разу, по сути, и не зацепившийся. Ничего не получилось и у героя первого матча Дака. Оно и логично – Рассказов-то не играл.

В концовке мяч почти не покидал половину поля «Спартака». Сумасшедший момент был у вышедшего на замену Варди. Также появившийся по ходу второго тайма Адемола Лукман опередил Мозеса, в зону которого хозяева пытались пролезть раз за разом. И наконец вынудили ошибиться. Виктор дрогнул и руками прихватил соотечественника. Казалось, это все, но Селихов «отмазался» за ошибку в игре с «Ростовом», парировав пенальти от Варди. Вау, это с ним уже на всю жизнь.

Конечно, у Роджерса более классный состав и больший объем игроков. Ему было кем усиливать игру, а Витория старался ничего не испортить. Первые замены он сделал только на 77-й минуте (вышли Бакаев и – впервые после травмы – Наиль Умяров). В общем, «Лестер» логично был ближе к победе. Помимо пенальти Варди убойный момент был у Ихеаначо, пробившего в штангу с нескольких метров. И все же «Спартак» выстоял, сократив отставание от второго места до всего двух очков. А впереди домашний матч с «Наполи» и гостевой с «Легией».

Лига Европы
Группа C
4-й тур

«Лестер» - «Спартак» - 1:1 (0:0)

Голы: Мозес, 51 – 0:1. Амарти, 58 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Варди, 75 (вратарь).

«Лестер»: Шмейхель, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Кастань, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 83), Айосе Перес (Лукман, 58), Тилеманс, Бертранд (Ндиди, 58), Дака (Варди, 71), Ихеаначо.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов (Кутепов, 90+3), Зобнин, Айртон, Игнатов (Ломовицкий, 87), Промес (Бакаев, 77), Соболев (Умяров, 77).

Предупреждения: Соболев, 59. Тилеманс, 66. Мозес, 74.

Судья: Мелер (Турция).

источник: «Советский спорт»
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