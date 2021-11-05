Варди плачет, Селихов смеется. «Спартак» везет из Лестера ничью!

В ОСНОВЕ СЕЛИХОВ, КОФРИЕ, ИГНАТОВ

От второго места перед этим матчем «Спартак» отделяли всего три очка, но игра команды не давала поводов для оптимизма. Перед матчем были опасения, что красно-белые приехали в Лестер просто получить удовольствие от самого факта присутствия на этом стадионе, где еще пять лет назад «лисы» праздновали чемпионство. На большее рассчитывать вроде бы не приходилось. Казалось, об этом говорило и мрачное лицо Георгия Джикии в подтрибунном помещении.

А вот Руй Витория оказался не столь пессимистичен. Он наконец обошелся без Николая Рассказова (спасибо Максимилиану Кофрие за то, что он есть) и удивил тем, что выпустил в старте Михаила Игнатова, тогда как Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев остались на скамейке запасных. Вратарский вопрос он решил в пользу Александра Селихова, чья ошибка лишила красно-белых очков в предыдущем матче с «Ростовом», но на сей раз голкипер не просто справился очень достойно, но и стал одним из героев матча, взяв в концовке пенальти от Джейми Варди.

Брендан Роджерс перед матчем лишился толпы футболистов, поэтому наряду с игроками основы вроде Юри Тилеманса и Айосе Переса был вынужден задействовать, например, Райана Бертранда, в последний раз игравшего в АПЛ месяц назад. В запасе остался и Варди, а пару форвардов составили еще более скоростные Патсон Дака и Келечи Ихеаначо, но для Лиги Европы это привычная картина.

СОВСЕМ ДРУГОЙ «СПАРТАК»

Помня о первой игре, англичане по привычке на первых минутах опробовали несколько передач за спины защитникам и быстро убедились в том, что новая тройка защитников позиционно играет куда лучше. К тому же линия обороны красно-белых опускалась довольно низко и разбежаться не давала. Единственный в первом тайме голевой момент хозяева создали благодаря дальнему удару Бубакари Сумаре в крестовину, и тут стоит пожурить Романа Зобнина – слишком уж он глубоко опустился в штрафную, оголив зону перед штрафной.

Тем не менее, защищался «Спартак» не столько качеством, сколько количеством, просто садясь на свою треть поля и предлагая придумывать что-то соперникам. Те спокойно раскачивали оборону красно-белых. До голевых моментов дело почти не доходило, но давление было изрядным. Один раз недоглядишь, и вынимай. Тем более, что в атаке мяч у москвичей не держался абсолютно (26% владения в первом тайме), и им приходилось стоять намертво в глухой обороне.