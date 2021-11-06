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Андрей Червиченко: Итальянский тренер в «Спартаке» такой же бред, как приход шейхов в клуб

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о предстоящем матче «Спартак» - «Локомотив» и о возможном приходе на пост главного тренера красно-белых итальянского специалиста.
Андрей Червиченко: Итальянский тренер в «Спартаке» такой же бред, как приход шейхов в клуб
06 ноября 2021 16:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: Советский спорт

- Каким вам представляется матч «Спартак» - «Локомотив»?

- Трудно делать прогноз на этот матч. «Локомотив» находится в более уверенном положении, хотя багаж Николича понемногу иссякает.

«Спартак» вроде бы неплохой результат показал в Англии, но я не припомню такой «Спартак» - чтоб команда весь матч только отбивалась. Во втором тайме на половину соперника перешли раза четыре. Ну, и гол никак не вытекал из хода игры. Проход по краю, удачный навес, а Мозес здорово сыграл головой.

- Повезло, что Варди пенальти не забил…

- Да, повезло Селихову – просто угадал, упал в тот угол, куда англичанин бил. Если «Спартак» выберет такую же тактику – игру от обороны и надежду на какой-то выпад, имеет право на жизнь. Хотя это тактика Бердыева.

Думаю, команда, которая не выиграет, подвергнется жесточайшей обструкции. Особенно это относится к «Спартаку». Что там начнется!

- Тут как раз появились слухи, что «Спартак» может возглавить бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли. Конте отправился в «Тоттенхэм», а Ваноли с собой не взял.

- Эта команда ничего больше не заслуживает, кроме, как ассистентов. Один ассистент приехал физику подтянуть футболистам, а потом с ним сдуру стали чемпионами. Это я про Карреру. Так получилось - проканало. И теперь давайте всех помощников переберем.

Думаю, это такой же бред, как покупка шейхами доли в клубе. Просто итальянские агенты активно вбрасывают эту тему. Вдруг к ним обратятся, а они потом сюда эшелон итальянского неликвида притащат.

- Было даже объявление, что «Спартак» ищет хорошего переводчика с итальянского. И это неспроста.

- Думаю, Трабукки (известный футбольный агент, отлично знающий российский рынок, прекрасно владеющий русским. – Прим. ред.) уже готов эту должность занять, - смеется Андрей Червиченко. – Но у нас есть тренер, владеющий итальянским, - Андрей Талалаев. Он отлично найдет общий итальянский язык с новым тренером, если такой в «Спартаке» появится.

- Возвращаясь к матчу, такое впечатление, что будет ничья, в районе 1:1.

- Обе команды непредсказуемы. Гол «Лестеру» из какой логики вытекал? Редкий проход, навес - гол. Поэтому тут все может быть, очень трудно предсказать.

АНОНС

Матч 14-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив» пройдет в воскресенье, 7 ноября на «Открытие Арене». Начало в 19.00.

источник: «Советский спорт»
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