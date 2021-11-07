Евгений Томашевский: В Виторию – верю, не он виноват в этой ситуации

- Товарищ гроссмейстер, как оцените партию, завершившуюся на «Открытие Арене»?

- Могу сказать, что «Спартак» во втором тайме играл достойно. В этом весь «Спартак» - то 1:7 проигрывает, то с «Лестером» в Англии 1:1 играет. То пропускает от «Ростова» на 95-й минуте, то вдесятером отыгрывается с «Локомотивом».

Из хорошего могу отметить, что команда морально не развалилась. После «Ростова» думал, что все – это конец. Но шансы на становление команды остаются.

- Шансы на не вылет из высшей лиги, как в 76-м году…

- Кстати, недавно я как раз смотрел историю того чемпионата. «Спартак» умудрился вылететь с максимальным количеством очков. Как это получилось, не могу понять?

Что хочется увидеть от «Спартака» в остальной части чемпионата – это определиться с курсом. Команда потеряла полгода из-за турбулентности, скандалов внутри клуба. Первый вопрос: если клуб доверяет Витории, он будет покупать ему игроков? Если да, тогда еще вопрос: есть ли в клубе спортивный директор? Хочется получить ответы на эти вопросы.

- К вопросу о доверии Витории. Второй день идут разговоры о новом тренере «Спартака» из Италии, бывшем помощнике Антонио Конте Паоло Ваноли. Нужно ли менять Виторию?

- Нужен внятный курс, о чем я говорил выше. Вот у «Сочи» виден внятный курс. Когда будет ясно, кто в «Спартаке» спортивный директор, кто отвечает за трансферы, тогда будет понятно – виноват ли тренер. Он герой или виновник?

Сейчас общественное мнение настроено, что Витория - молодец. Лично я в Виторию – верю.

- Как в известной песне про Валеру…

- Считаю, что не надо вешать все на Виторию. Считаю, что Витория - молодец, не он виноват в этой ситуации.