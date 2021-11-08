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Евгений Ловчев: «Зениту» не хватает мотивации - после «Ювентуса» тяжело настроиться на «Урал»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – про взлет «Сочи», кризис в ЦСКА и проблемы с мотивацией у «Зенита».
Евгений Ловчев: «Зениту» не хватает мотивации - после «Ювентуса» тяжело настроиться на «Урал»
08 ноября 2021 15:48
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«АКИНФЕЕВ ВСЕГДА БОРОЛСЯ ЗА ЗОЛОТО, И ОКАЗАЛСЯ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ»

- Прошел 14-й тур РПЛ. В нем было несколько матчей с необычными результатами. Например, разгром ЦСКА в Сочи. Что это было?
- «Сочи» - это не «Нижний Новгород», который собирали по крупицам. Это часть «Зенита», которую взяли и перевезли в Сочи. Команда опытная сыгранная, в ней собраны мастеровитые игроки. Неувядаемый Нобоа. Когда-то Газзаев сказал, что не знает футболиста по фамилии «плеймейкер». А Нобоа и есть классический плеймейкер. Такой игрок сейчас пригодился бы любой российской команде.

Что касается матча, в первые 15 минут ЦСКА просто развалился. Дивеев на ровном месте привез гол, это команду добило.

Я вижу, как сейчас сложно Акинфееву – у него все хуже защитники. Видно, что он недоволен, как играет защита и вся команда. Человек всю карьеру боролся за золото, обыгрывал «Реал», и вот оказался в такой ситуации.

- А как тяжело Алексею Березуцкому…
- Тяжело, но его винить в том, что происходит сложно. Совсем не в нем дело – посмотрите на состав. Такого слабого состава в ЦСКА я даже и не припомню. Нужно покупать игроков, а ничего этого мы не видим. Пришел солидный спонсор, болельщики армейцев ожидали, что будут серьезные изменения в команде. И что видим – купили Мухина, а он только по ногам соперникам может бить и правила нарушать.

«У «ЗЕНИТА» ПРОБЛЕМЫ С МОТИВАЦИЕЙ»

- «Зенит» не может выиграть третий матч на выезде, хотя соперники далеко не гранды…
- Для «Зенита» проблема - сам «Зенит». Игроки понимают, что они сильнее всех в российском чемпионате. Им трудно настроиться после «Ювентуса» на «Урал».

- Особенно объяснить бразильцам, что нужно лететь куда-то, в холод.
- Конечно, после двух матчей с «Ювентусом» лететь куда-то, где пустой стадион и промерзшее поле.

Я помню, как «Рубин» после победы в Барселоне играл следующий матч чемпионата в Томске. А там тогда одна из центральных трибун была разрушена, ее просто завесили огромными баннерами. И тогда защитник «Рубина» Шаронов сказал: «Ну, как нам после «Камп Ноу» глядеть на эту трибуну и настроиться на матч?» «Зениту» просто не хватает мотивации.

ФАКТЫ

В матче 14-го тура «Сочи» разгромил дома ЦСКА со счетом 4:1, а «Зенит» сыграл вничью на выезде с «Уралом» - 0:0.

источник: «Советский спорт»
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