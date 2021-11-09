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«Локо», похоже, снова ошибся с гендиром. Но шанс сделать из паровоза «Сапсан» у клуба все-таки есть

Кто мешает «Локомотиву» двигаться вперед и что с этим делать.
«Локо», похоже, снова ошибся с гендиром. Но шанс сделать из паровоза «Сапсан» у клуба все-таки есть
09 ноября 2021 13:40
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

«Локомотив» в последнее время едва ли не главный ньюсмейкер в российском футболе. Большие перемены в клубе всегда вызывают повышенное внимание со стороны. Появление в спортивном департаменте такого известного в Европе специалиста как Ральф Рангник, а следом приход в команду талантливой молодежи и немецкого тренера Маркуса Гисдоля – все это говорит о том, что железнодорожники встают на новые рельсы.

Как образно подметил сам Рангник, основная задача - из паровоза сделать «Сапсан». Вот только не все в руководстве клуба готовы принимать новые требования. Большие вопросы сегодня вызывает в этом плане позиция гендиректора Владимира Леонченко. На фоне тех, кто вдыхает в «Локо» новую жизнь (что, кстати, уже заметно по последним играм), он не сильно лучше прежних гендиров, наворотивших в клубе кучу дел, за которые теперь команда расплачивается своими результатами.

Увы, но нет понимания у Леонченко футбольных бизнес-процессов. Совет директоров клуба уже понял, что от футбольной составляющей специалиста лучше оградить. Не случайно это важнейшее направление было передано спортивному блоку, а сам Владимир Валерьевич, по нашим данным, не занимается больше проектами развития.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Показательно, что одни из лучших в мире консультантов по стратегии BCG, которые проделали для «Локо» большую работу, сегодня просто молчат, отвечая на вопрос о профессиональных качествах управленца Леонченко. Гендир является тормозом для позитивных перемен. Один простой пример: если бы ни Рангник, убедивший председателя совета директоров клуба Александра Плутника не покупать возрастных игроков в замен ушедших таких же возрастных, никакая бы трансформация у красно-зеленых не началась.

Агенты уже делили доход, но сомнительные со всех точек зрения сделки Плутник заблокировал своим решением. Отодвинув кое-кого от кормушки, он восстановил против себя ополчение. Кстати, прежний главный тренер Марко Николич также возмущался против практики, когда ветеранов меняют на ветеранов. В этом вопросе серб нажил себе врага в виде гендиректора, с которым у тренера сразу не пошло.

А у кого пойдет? Какой тренер станет вредить себе и команде? Тот же Николич с подозрением смотрел на решения Леонченко, когда тот отказывался брать футболистов Казанки на сборы. Из своей же молодежной команды. Марко решал напрямую все вопросы с Плутником, который в свою очередь тренера в целом поддерживал.

Скоро год как Владимир Валерьевич с умным видом фотографируется с новичками клуба. Это, пожалуй, его единственная важная функция на данный момент. Хотя понятно, что не его заслуга в приходе в клуб Анджорина, Бека-Бека, Керка, Марадишвили и компании. Свой шанс стать реально футбольным человеком он не использовал, застряв между агентом и функционером, но при этом, похоже, возомнив себя большим топ-менеджером.

Судя по всему, именно по этой причине Плутник был вынужден ограничить гендира в его полномочиях, резко сузив сферу его деятельности. Дружба с агентами иной реакции у настоящего руководителя вызывать и не может. Все правильно сделал.

Источник фото: ФК «Локомотив»

А еще не добавляет оптимизма по поводу успешной карьеры Леонченко в «Локомотиве» его теплые отношения с семьей Ольги Смородской, которая весь год поносит все решения клуба, но как-то подозрительно выводит из-под огня Владимира Валерьевича. У которого, кстати, зять Ольги Юрьевны Кирилл Котов ходит в хороших приятелях. На днях Смородская совсем заговорилась, назвав «Спартак» клубом расистов. Кто после этого в здравом уме станет рассматривать всерьез какие-то комментарии этой провалившейся на всех фронтах дамы.

Тот же Рангник, по нашей информации, очень непросто заходил в клуб. Помешать Плутнику заполучить такого профи пытался именно гендиректор. Леонченко пытался завести в «Локо» «своего» человека – известного по работе в «Спартаке» Романа Асхабадзе, с которым трудился до этого в воронежском «Факеле». То кадровое предложение – на данный момент вершина творчества гендира. Иных путей для прорыва он и не предлагал. Плутник видит развитие в другом. И с другими людьми, с которыми у «Локо» есть шанс стать реально большим клубом.

Единственное, в чем в «Локомотиве» не ошиблись по части Леонченко – в том, что дали ему зарплату в 2,5 раза меньше, чем у Василия Кикнадзе, прежнего гендира. Экономия налицо, так как кадры с одинаковой (не) компетенцией. В целом же для всех бывших директоров «Локо» Владимир Валерьевич не чужой. А потому он очень умело покрывает каждого из них, ведь съел с ними не один пуд соли.

Как долго продлится роман железнодорожников с очередным гендиректором с далеко не самыми лучшими профессиональными качествами – можно только гадать. Впрочем, для развития клуба в этом нет большой угрозы, да и в общем нет никакой разницы, есть он или нет. Важно, что Леонченко не принимает никаких решений. Пока так - у паровоза есть все шансы все-таки в скором времени стать «Сапсаном».

источник: «Советский спорт»
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